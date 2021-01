Lavorare in MediaWorld: posizioni aperte in negozi e uffici

Vi piacerebbe lavorare in MediaWorld? La multinazionale leader del mercato dell’elettronica di consumo ricerca periodicamente nuovo personale per i propri negozi su tutto il territorio nazionale e negli uffici. Di seguito alcune informazioni sull’azienda e sulle posizioni aperte.

MediaWorld, profilo aziendale

MediaWorld è l’insegna italiana di Media Markt, la catena di negozi tedesca specializzati nella vendita di prodotti di elettronica, informatica, tecnologia ed elettrodomestici numero uno in Europa. Appartiene, insieme a Saturn, al gruppo Media Saturn Holding, una filiale del gruppo Metro. Ad oggi, l’azienda è presente in tutta Italia con punti vendita situati principalmente all’interno di grandi centri commerciali.

Lavorare in MediaWorld

Lavorare in MediaWorld significa far parte di una multinazionale che promuove l’innovazione nei prodotti, nei sistemi di gestione e nei servizi ed è attento allo sviluppo delle persone. Per questo motivo cerca collaboratori che abbiano voglia di mettersi in gioco, con spirito di iniziativa, capacità relazionali e passione per il mondo dell’elettronica.

Tre sono i punti fondamentali su cui si fonda la politica aziendale in riferimento alle assunzioni e all’ambiente di lavoro:

crescita professionale : i dipendenti possono seguire un percorso di sviluppo che permette loro di rivestire incarichi di responsabilità sempre crescente, sia all’interno della Sede Centrale che nei punti vendita

: i dipendenti possono seguire un percorso di sviluppo che permette loro di rivestire incarichi di responsabilità sempre crescente, sia all’interno della Sede Centrale che nei punti vendita formazione : rappresenta un obiettivo primario ed avviene attraverso corsi in aula e corsi on-line

: rappresenta un obiettivo primario ed avviene attraverso corsi in aula e corsi on-line giovani: un’attenzione particolare viene posto su giovani neodiplomati e neolaureati, per i quali numerose sono le opportunità di inserimento in aziende, anche attraverso la formula dello stage, da svolgere sia presso la Sede Centrale che in uno dei negozi

Posizioni aperte nei negozi

Per il potenziamento dell’organico dei punti vendita, MediaWorld è alla ricerca delle seguenti figure:

Capo settore : questa figura è responsabile dell’assistenza ai clienti, della presentazione del layout e del display del negozio. Tra le sue mansioni rientrano anche il monitoraggio e l’analisi dei KPI commerciali di soddisfazione del cliente e qualità della vendita. Posizione aperta a Padova.

: questa figura è responsabile dell’assistenza ai clienti, della presentazione del layout e del display del negozio. Tra le sue mansioni rientrano anche il monitoraggio e l’analisi dei KPI commerciali di soddisfazione del cliente e qualità della vendita. Posizione aperta a Padova. Addetti alle Vendite (categorie protette) : offerta rivolta a diplomati o laureati con passione per la vendita e le nuove tecnologie da inserire prevalentemente con orario part-time.

: offerta rivolta a diplomati o laureati con passione per la vendita e le nuove tecnologie da inserire prevalentemente con orario part-time. Store team coordinator : che sarà responsabile, in raccordo con lo Store Leader, dell’organizzazione complessiva del Punto Vendita.

: che sarà responsabile, in raccordo con lo Store Leader, dell’organizzazione complessiva del Punto Vendita. Addetti al magazzino con patentino carrello elevatore

Posizioni aperte negli uffici

Per il potenziamento dell’organico della sede di Verano in provincia di Monza Brianza, MediaWorld è alla ricerca delle seguenti figure:

Impiegati amministrativo/contabili (categorie protette)

Le risorse inserite daranno supporto alla gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell’ufficio. I principali requisiti richiesti ai candidati sono:

diploma a o laurea in materie economiche

buona conoscenza della Suite MS Office, Excel in particolare

conoscenza di SAP e AS400

appartenenza alle categorie protette

buona conoscenza della lingua inglese

Altre figure ricercate:

Visual merchandising support

Media Buyer

ONLINE FRONTEND and BACKOFFICE SUPPORT (STAGE)

Senior Demand Planner

Junior Buyer (Stage)

Marketing specialist

Demand Planner (Stage)

Lavorare in MediaWorld: come candidarsi

Alla pagina aziendale Lavorare in MediaWorld sono disponibili tutte le posizioni aperte nei negozi e nella sede veronese. per candidarsi, compilare il form online allegando il cv e la lettera di presentazione. E’ anche possibile inviare una autocandidatura in vista di ricerche future. Dopo una prima fase di screening e valutazione delle candidature pervenute tramite la pagina web dedicata, il processo di selezione procede direttamente a cura degli Specialisti delle Risorse Umane o dal Direttore di Punto Vendita.