Lavoro con Coca Cola HBC: 50 nuove assunzioni in Abruzzo

Nuove assunzioni ed offerte di lavoro con Coca Cola HBC presso lo stabilimento di Oricola in Abruzzo. Tutte le informazioni utili e come candidarsi

Le offerte di lavoro con il Gruppo Coca Cola non mancano. In arrivo 50 nuove assunzioni in Abruzzo ad Oricola in provincia dell’Aquila a seguito dell’intensificazione della produzione presso il medesimo stabilimento. Ecco le informazioni utili e come candidarsi alle offerte di lavoro per entrare a far parte di una realtà professionale tra le più affermate al mondo.

Lavoro: nuove assunzioni Coca Cola HBC

Nuove offerte di lavoro con il Gruppo Coca Cola HBC presso la sede di Oricola in Abruzzo. A diffondere l’importante notizia è stata l’azienda stessa attraverso un comunicato stampa. Il Gruppo ha infatti sottolineato un ingente investimento di circa 20 milioni di euro, da destinarsi allo stabilimento nella provincia dell’Aquila. Investimento che porterà all’assunzione di nuova manodopera, finalizzato ad integrare una nuova linea per la produzione di lattine che sarà aggiunta alle quattro già in funzione. Non è tutto, il programma di ampliamento dell’organico prevede anche la realizzazione di un magazzino dedicato allo stoccaggio di materie prime. Stiamo parlando del principale imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola Company, che continua ad investire sul territorio nazionale, in particolare in Abruzzo dove sono previste 50 nuove assunzioni.

Le figure professionali ricercate

Al momento ancora non si hanno a disposizione informazioni certe, tuttavia le nuove assunzioni Coca Cola HBC previste in Abruzzo dovrebbero essere rivolte ad operi da impiegare nella linea di produzione di lattine. Le offerte di lavoro non mancheranno per altre figure professionali da inserire nel contesto logistica e nella produzione dei concentrati. Si tratta di importanti opportunità professionali in uno dei Gruppi più affermati a livello mondiale ed in continua espansione.

Il Gruppo Coca Cola HBC

Quando parliamo di Coca Cola HBC Italia ci riferiamo all’azienda addetta alla produzione e distribuzione sul territorio nazionale delle bevande a marchio Coca Cola Company. La sua sede principale si trova a Sesto San Giovanni (Milano), mentre altri stabilimenti sono dislocati a Nogara (Verona), Marcianise (Caserta), Oricola (L’Aquila). Si tratta di stabilimenti che si occupano della realizzazione delle bevande come: Coca Cola, Sprite, Fanta, Adez, Fuzetea, Amita, Powerade ed altre. Inoltre Coca Cola HBC gestisce anche alcuni impianti dediti all’imbottigliamento delle acque minerali in provincia di Cuneo e di Potenza.

L’ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro è dinamico, costruttivo, giovanile e particolarmente stimolante. L’azienda si preoccupa continuamente del benessere psico-fisico dei propri dipendenti, cercando un equilibrio tra vita privata e professionale. Non a caso è appurato che operare in un ambiente di lavoro sano, dove i dipendenti si trovano a proprio agio, senza essere sottoposti ad inutili e controproducenti stress, aumenta e migliora le performance professionali, con il relativo aumento della produzione e raggiungimento dei principali obiettivi aziendali. Si tratta di un ambiente di lavoro dove la collaborazione ed il rispetto reciproco sono all’ordine del giorno. Entrare a far parte del team è davvero un’occasione da non lasciarsi scappare e da tenere in seria considerazione. Essendo una multinazionale, non mancano le opportunità di lavoro anche all’estero.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Gli interessati alle assunzioni presso lo stabilimento Coca Cola HBC in Abruzzo devono attendere l’avvio delle selezioni che avverranno a breve. Tuttavia, vi consigliamo di incominciare a dare uno sguardo alla pagina web del Gruppo, nella sezione Lavora con noi dove potrete visionare le attuali posizioni di lavoro aperte su tutto il territorio nazionale ed eventualmente candidarvi a quelle di vostro interesse. Fare questo è molto facile, basta procedere con la compilazione dell’apposito form online che consentirà l’invio del proprio Cv. Attualmente il Gruppo Coca Cola cerca personale per vari stage ed assunzioni nelle sedi in Italia. Inoltre, è anche possibile inviare delle autocandidature per le future assunzioni che vi consentiranno di entrare a far parte di un team qualificato, con ottime possibilità di carriera.

