Offerte lavoro settore logistica e trasporti in Lombardia: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Lombardia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore logistica e trasporti pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livellonazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad settore logistica e trasporti in Lombardia

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Magazziniere uso transpallet – Robbiate (LC)

La risorsa sarà inserita in magazzino e svolgerà attività di carico e scarico, preparazione ordini e facili assemblaggi di pezzi finali prima dello stoccaggio tramite l’uso del transpallet elettrico e più raramente del muletto.

Requisiti richiesti:

Esperienza con il transpallet in ambito logistico e buona manualità per l’assemblaggio

Disponibilità a iniziare nel breve

Il patentino del muletto è preferibile ma non essenziale.

Magazziniere – Somaglia (LO)

Randstad Inhouse Services, società del gruppo Randstad, seleziona questa figura per conto di una prestigiosa realtà multinazionale con sedi in Italia e all’estero. La risorsa si occuperà della gestione di vari processi logistici:

picking con pistola barcode;

ricezione e spedizione merce;

movimentazione dei prodotti all’interno del magazzino (manualmente e tramite l’utilizzo di muletto e transpallet sia elettrico che manuale);

confezionamento e imballaggio.

Requisiti:

buona manualità, cura del dettaglio, serietà e motivazione

disponibilità a lavorare su turni (anche notturni);

disponibilità a lavorare nel weekend;

flessibilità e dinamicità.

Aver maturato una precedente esperienza nel settore logistico è sicuramente un plus, ma non è un requisito indispensabile ai fini della selezione. E’ necessario essere automuniti.

Retrattilista con patentino – Somaglia (LO)

Randstad Inhouse Services, società del gruppo Randstad, seleziona questa figura per conto di una prestigiosa realtà multinazionale con sedi in Italia e all’estero. Il Retrattilista che verrà inserito si occuperà prevalentemente di:

sistemazione della merce in entrata sugli scaffali (fino ad 8 metri);

prelevamento dei bancali posti in altezza;

E’ richiesta disponibilità a svolgere anche attività di picking a terra.

Requisiti:

patentino del muletto in corso di validità;

disponibili a lavorare su turni (anche notturni) e nel weekend;

flessibilità e dinamicità;

pregressa esperienza anche nell’utilizzo di muletto retrattile.

E’ necessario essere automuniti.

Autista pat C + CQC – Erba (CO)

Randstad filiale di Erba seleziona autista patente C e CQC per azienda metalmeccanica sita nelle vicinanze di Erba. E’ richiesta esperienza precedente nella mansione.

Addetto al confezionamento – Somaglia (LO)

La risorsa selezionata si occuperà di:

confezionamento ed imballaggio delle merce;

etichettatura dei prodotti.

Requisiti:

disponibilità a lavorare su turni (anche notturni) e nel weekend;

buona manualità e cura del dettaglio;

precisione.



Aver maturato precedente esperienza in attività di confezionamento è sicuramente un requisito preferenziale, ma non indispensabile ai fini della selezione. E’ necessario essere automuniti.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Logistica e Trasporti in Lombardia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

