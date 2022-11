Offerte lavoro settore logistica e trasporti in Veneto: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di figure professionali del settore logistica e trasporti da inserire in aziende dislocate in diverse province del Veneto. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Veneto. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore logistica e trasporti pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livellonazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad settore logistica e trasporti in Veneto

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Magazziniere – Legnago (VR)

Randstad Italia Spa ricerca questa figura per azienda strutturata di medie dimensioni. La risorsa selezionata sarà inserita nel magazzino e si occuperà di:

carico/ scarico camion tramite muletto;

preparazione dei colli e relativi documenti;

asservimento linee.

E’ richiesta:

precedente esperienza nella mansione di almeno 2 anni;

patentino del muletto in corso di validità;

precisione e capacità di organizzazione del lavoro;

disponibilità al lavoro su 3 turni a ciclo continuo.

Autista consegnatario – Categorie Protette – Godega di Sant’Urbano (TV)

Randstad Italia Spa divisione Technical di Conegliano ricerca una figura professionale appartenente alle CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) e disponibile a lavorare come autista consegnatario. L’azienda è una grossa realtà multinazionale, molto organizzata, in espansione con ottime possibilità di crescita e possibilità di contratti di lunga durata. La risorsa selezionata si occuperà delle consegne di materiale presso clienti nel raggio di 15km; una esperienza precedente nella mansione potrebbe risultare un plus.

Requisiti richiesti:

precisione;

senso di responsabilità;

attenzione;

forte motivazione;

essere in possesso della patente B.

Per raggiungere l’azienda sarà indispensabile il possesso dell’automobile e la piena disponibilità al lavoro a giornata dal Lunedì al Venerdì.

Impiegato di magazzino – San Martino Buon Albergo (VR)

Si ricerca questa figura professionale per primaria realtà italiana che opera nel mondo delle costruzioni di infrastrutture e grandi opere a livello nazionale e internazionale. La risorsa, rispondendo alla direzione di cantiere e relazionandosi con le risorse operative, dovrà occuparsi di:

carico e scarico merci a sistema (gestionale SAP);

gestione del flusso dei documenti di trasporto;

controllo della corrispondenza della merce ricevuta;

creazione dell’attivo fisso a sistema;

codifica materiali e inserimento anagrafiche;

reportistica in excel.

Requisiti:

buona conoscenza di excel;

pregressa esperienza nella mansione;

buone doti relazionali e comunicative;

buone capacità di sintesi ed analisi;

flessibilità oraria.

Conoscenza del gestionale SAP costituisce titolo preferenziale.

Impiegato ufficio logistica – Carmignano di Brenta (PD)

Per azienda di Carmignano di Brenta si seleziona questa risorsa con pregressa esperienza nella medesima mansione. L’azienda chiede esperienza nelle seguenti attività:

call off da magazzini esterni (organizzazione navette da magazzini);

Controlli in accettazione (controlli e archiviazione documenti);

carico movimenti a sistema (input dati e controllo);

logiche utilizzo spazi, layout;

movimentazione interna;

Gestione risorse mezzi;

Pianificazione c/lavoro esterni e movimentazioni;

Costi trasporto Spot richiesta offerte;

Pianificazione spedizioni;

Relazione con clienti o fornitori;

Gestione documenti spedizione;

Gestione inventari;

Gestione NC, azioni correttive e preventive.

Magazziniere – Padova

Randstad Italia ricerca per azienda del settore logistico questa risorsa la quale si occuperà di:

controllo qualità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;

stoccaggio merci tramite picking con pistola barcode;

preparazione delle spedizioni per il carico;

compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e deposito;

inventario e controllo giacenze.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nel ruolo;

conoscenza dei principali sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;

utilizzo pistole barcode;

precisione e attenzione al dettaglio;

cura nella fase di packaging del prodotto;

disponibilità a lavoro full time e turni.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Logistica e Trasporti in Veneto che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro?