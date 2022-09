Tech Jobs fair 2022 sbarca su Coderblock: come partecipare

Riprendono gli eventi targati TECH JOBS fair, che a metà settembre 2022 terrà due giornate dedicate all’incontro tra neolaureati, professionisti e aziende tech nel ‘quasi metaverso’ Coderblock.

Cos’è Coderblock

Coderblock è la prima piattaforma online SaaS (Software as a Service) che consente di vivere esperienze immersive con il proprio avatar personalizzato in mondi virtuali interconnessi per eventi, formazione, lavoro e shopping.

Dall’organizzazione di eventi virtuali all’interno di spazi interattivi in 3D allo shopping all’interno di centri commerciali virtuali fino ad arrivare alla formazione a distanza all’interno di vere e proprie università in 3D, Coderblock ha permesso ad ogni singola persona di vivere da protagonista la propria identità online.

Come funziona Coderblock

Senza dover utilizzare alcun visore o installare software esterni, Coderblock usa una tecnologia 3D integrata all’interno di una piattaforma digitale da cui si può accedere da browser. Grazie ad un sistema multiplayer avanzato, l’interfaccia consente agli utenti di immergersi in un’esperienza virtuale in ambienti 3D utilizzando il proprio avatar. Essi potranno muoversi, interagire con gli altri utenti, esplorare l’ambiente, prendere parte a live streaming e molto altro.

Coderblock e TECH JOBS fair 2022 in collaborazione con Euspert Bianco Lavoro: come partecipare

La prima edizione 2022 del TECH JOBS fair si terrà in uno spazio appositamente disegnato per l’occasione all’interno dell’ambiente virtuale 3D di Coderblock. Due giornate dedicate all’incontro tra professionisti che offrono diverse opportunità lavorative da remoto a professionisti e neolaureati del settore tech.

Gli utenti registrati su Euspert Bianco Lavoro, i quali abbiano un profilo completo di Nome, Cognome e mansioni, che si registrano all’evento da questa pagina TECH JOBS fair Remote Working Edition avranno direttamente accesso alla piattaforma degli eventi virtuali Coderblock con i propri dati visibili al suo interno.

Con il proprio avatar personalizzato associato al profilo Euspert sarà possibile partecipare a queste due giornate assistendo alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti, consultare le posizioni lavorative aperte, trovare postazioni dove poter fare video colloqui immediati, partecipare ad appuntamenti formativi con professionisti del settore.

Le registrazioni sono gratuite, l’evento avrà inizio il 16 settembre 2022.