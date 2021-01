Tosano lavora con noi, posizioni aperte nei supermercati

Sei in cerca di un lavoro nel settore della gdo? Tra le numerosissime catene che operano nel settore, ti segnaliamo di seguito un gruppo italiano di supermercati a conduzione famigliare: i supermercati Tosano. Catena attiva nel nord-est Italia nel settore della grande distribuzione organizzata, offre numerose opportunità di lavoro per varie figure da inserire nei punti vendita e nei Centri Logistici in provincia di Verona. Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte e come candidarsi con Tosano lavora con noi, ma anche a scoprire qualche informazione in più sul Gruppo.

Profilo aziendale di Tosano

Il Gruppo Tosano nasce nel 1970 e da un piccolo supermercato a conduzione familiare è diventato oggi una delle realtà più radicate e in espansione tra le provincie di Verona, Vicenza e Mantova. Con i suoi 13 ipermercati, tutti a gestione diretta, e i suoi 2300 dipendenti, il Gruppo Tosano rappresenta uno dei maggiori esponenti della specializzazione alimentare: associato al gruppo Gruppo VeGè, Tosano è oggi tra i più forniti iper-alimentari sul territorio.

Ambiente di lavoro

Il Gruppo Tosano è un’azienda familiare ma in costante evoluzione, che offre interessanti opportunità di lavoro nei supermercati, nei centri logistici e all’interno dei propri uffici, ma anche la possibilità di crescere a livello professionale e personale. L’azienda investe costantemente nella formazione dei propri collaboratori, sviluppando il loro potenziale attraverso percorsi di carriera dedicati. Tosano si definisce anche aperta alla valutazione di profili provenienti da altre realtà professionali, che trovano spazio in azienda grazie ad un iniziale e dovuto percorso di formazione e un periodo di affiancamento.

Posizioni aperte

Ecco alcune delle posizioni aperte ad oggi nei supermercati:

ADDETTO SALA/CASSA PART-TIME e FULL-TIME : si occupa delle attività operative di punto vendita, dedicandosi prevalentemente al rifornimento dei prodotti a scaffale, alle attività di cassa e registrazione della spesa, alla gestione dei metodi di pagamento, all'assistenza alla clientela. Collaborando con i colleghi, garantisce la disponibilità di un assortimento completo e concorre proattivamente ad una gestione efficiente e dinamica della merce. Requisiti : Qualifica professionale o Diploma di maturità (preferibilmente ambito tecnico-commerciale), orientamento al cliente.

PASTICCERE / PANIFICATORE : si occupa delle attività di preparazione e vendita di prodotti da forno (pane, dolci, ecc.). Specificatamente formato e affiancato, si dedica prevalentemente alla produzione e al confezionamento dei panificati e della pasticceria, al rifornimento dei banchi espositivi e alla vendita assistita al banco. Requisiti : possesso della qualifica professionale o Diploma di maturità (preferibilmente ambito panificazione/pasticceria, arte bianca).

AIUTO BANCONIERE LATTICINI / GASTRONOMIA : si occupa delle attività di preparazione e vendita di prodotti freschi e da banco (salumi, formaggi, prodotti da forno, ecc.) e ha la responsabilità di contribuire quotidianamente alla soddisfazione dei clienti. Specificatamente formato e affiancato, si dedica prevalentemente alle lavorazioni e al confezionamento dei prodotti lattiero-caseari, alla cottura dei panificati, al rifornimento dei banchi frigo e alla vendita assistita al banco. Collaborando con i colleghi, garantisce un alto livello di servizio al cliente e di qualità del prodotto fresco. Requisiti : Qualifica professionale o Diploma di maturità (preferibilmente ambito gastronomico-alberghiero), attitudine alla vendita e all'assistenza al cliente, interesse per il settore gastronomico.

ADDETTO PULIZIE : si occupa delle attività operative di supporto al punto vendita, dedicandosi prevalentemente alla pulizia e disinfezione delle superfici e dei pavimenti, dei servizi igienici, degli spazi comuni, degli strumenti di lavoro dei reparti del supermercato e allo smaltimento dei rifiuti. Come titolo di studio è richiesta la Licenza media .

ADDETTO ORTOFRUTTA : si occupa delle attività operative di esposizione e vendita dei prodotti ortofrutticoli (si dedica prevalentemente al rifornimento e alla cernita della merce esposta, alle attività di pesatura e all'assistenza alla clientela) contribuendo alla corretta gestione degli stessi secondo stagionalità e assicurando quotidianamente la soddisfazione dei clienti. Collaborando con i colleghi e grazie all'utilizzo di strumenti e attrezzature all'avanguardia, garantisce un alto livello di qualità e freschezza del prodotto offrendo un servizio sempre attento e puntale. Requisiti : qualifica professionale o diploma di maturità (preferibilmente ambito agro-alimentare), attitudine alla vendita e all'assistenza al cliente Interesse per il settore agroalimentare.

CAPO REPARTO MACELLERIA : si dedica alle attività di preparazione e vendita della carne. Specificatamente formato e affiancato, si occupa prevalentemente di dare supporto nelle operazioni di taglio, preparazione e confezionamento dei prodotti di macelleria, di rifornimento dei banchi frigo e di assistenza alla clientela. Requisiti : possesso di una Qualifica professionale o Diploma di maturità (preferibilmente ambito gastronomico-alberghiero e/o agro-alimentare)

: si dedica alle attività di preparazione e vendita della carne. Specificatamente formato e affiancato, si occupa prevalentemente di dare supporto nelle operazioni di taglio, preparazione e confezionamento dei prodotti di macelleria, di rifornimento dei banchi frigo e di assistenza alla clientela. : possesso di una Qualifica professionale o Diploma di maturità (preferibilmente ambito gastronomico-alberghiero e/o agro-alimentare) ADDETTO SERVIZIO VIGILANZA – GPG: si occupa di controllare e sorvegliare i punti vendita e/o il Centro Logistico al fine di tutelare le proprietà dell’azienda. Collaborando con i colleghi per una copertura ottimale e una gestione in sicurezza del servizio, si dedica prevalentemente a prevenire e contrastare episodi di danneggiamento e/o furto della merce esposta e/o in giacenza attraverso il controllo degli accessi e del sistema di antitaccheggio ed intervenendo in caso di necessità, anche con l’utilizzo delle dotazioni previste. Requisiti: possesso di una Qualifica professionale o Diploma di maturità.

Tosano ricerca anche personale da inserire nel Centro Logistico di Cerea:

ADDETTO MAGAZZINO-PICKING DARKSTORE

ADDETTO MAGAZZINO – RIFORNIMENTO DARKSTORE

REFERENTE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI INTERNI

ADDETTO CARICO / SCARICO MEZZI

Opinioni sul lavoro in Tosano

Raccogliamo ora alcune testimonianze da parte di dipendenti o ex-dipendenti di Tosano:

“Ambiente lavorativo dinamico e stimolante”. Fabio G., dipendente attuale nel ruolo di Capo Reparto Pasticceria, dice: “Mi occupo sella totale organizzazione del reparto collaborando con i colleghi. L’azienda mi dà la possibilità di esprimere al meglio la mia creatività e inventiva, per questo lo trovo molto stimolante come lavoro”.

“Buon lavoro e ben pagato”. Luigia P., da 5 anni dipendente nel ruolo di Addetta vendite e Cassiera, descrive così la sua esperienza in azienda: “Si inizia la giornata lavorativa caricando gli scaffali delle corsie assegnate, se necessario anche i bancali. La gestione dell’intero punto vendita è buona e anche per quanto riguarda stipendio e colleghi non ho nulla di cui lamentarmi. In generale lo trovo un lavoro piacevole”.

“Ottima opportunità per chi studia”. Davide C. ha lavorato per oltre un anno come Cassiere part-time, e ci dice: “L’ambiente di lavoro è stimolante grazie anche al costante contatto con il pubblico; il rapporto con i colleghi è abbastanza buono. Si è ben pagati (in particolare per un part-time) ed è un lavoro adatto in particolari per gli studenti che vogliono mettersi da parte qualche soldo o pagarsi gli studi”.

Come candidarsi in Tosano

Nella sezione Tosano “Lavora con noi” si trovano le ricerche di personale attive e, compilando il form dedicato, puoi inviare direttamente la candidatura. Nel caso non ci fossero ricerche attive di tuo interesse, puoi inviare anche una candidatura spontanea. Se il tuo curriculum risulterà essere in linea ai requisiti richiesti dall’azienda per le posizioni aperte, procederanno a contattarti telefonicamente ed, eventualmente, sarai convocato presso la sede per un primo colloquio conoscitivo, cui seguirà un potenziale secondo colloquio di approfondimento.