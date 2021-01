Vodafone lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Compagnie telefoniche, il cruccio e la gioia di milioni di italiani! Praticamente una parte della nostra vita. A differenza di tanti altri settori con centinaia o migliaia di competitor, nel settore delle compagnie telefoniche sono pochissime aziende a spartirsi un business miliardario. Vodafone è una di queste. Va da se che il giro d’affari e la stabilità del lavoro all’interno di un’azienda del genere è qualcosa di interessante. Ecco perché tante persone hanno l’ambizione di lavorare in Vodafone.

Tante le opportunità di lavoro e di crescita professionale in Vodafone, la nota azienda di telecomunicazioni. Oltre a concrete possibilità di lavoro, il Gruppo mette a disposizione anche interessanti opportunità di stage e tirocini per i laureandi e neo laureati. Vediamo di seguito le varie posizioni aperte e come potersi candidare ad esse in maniera efficace.

Il profilo aziendale della Vodafone

La Vodafone è la famosa azienda che si occupa di telecomunicazioni, affermata sia in Italia che all’estero. Attualmente il Gruppo è uno degli operatori di telefonia mobile molto affermato sul nostro territorio, dando ai clienti un sacco di offerte e pacchetti, studiati a misura delle loro esigenze e dei loro bisogni. La Vodafone si occupa anche della gestione della telefonia fissa, e nel 2016 è diventata una delle maggiori aziende fornitrici di connettività per la Pubblica Amministrazione in Italia.

La sua sede legale, amministrativa e gestionale è situata ad Ivrea, mentre la sede direzionale è a Milano. Attualmente il Gruppo conta circa 7 mila dipendenti in Italia, di cui 2.500 circa lavorano nel settore dell’assistenza ai clienti all’interno di 8 differenti Competence Center su tutto il territorio nazionale. Dall’altra parte, il numero dei clienti Vodafone si assesta intorno i 531, 9 milioni, a testimonianza del ruolo centrale che l’azienda occupa nel settore delle telecomunicazioni.

Vodafone: cenni storici

Il Gruppo da più di 20 anni è alla guida dell’innovazione tecnologica del nostro Paese. Proprio l’innovazione in tutte le sue forme e sfaccettature, rendono un’azienda importante e ben affermata sul mercato stesso. Il Gruppo nacque con il nome Omnitel nel 1995 come primo operatore di telefonia mobile alternativo. Un anno dopo, nel 1996 l’Omnitel lanciò sul mercato il primo abbonamento privo di canone fisso, assieme alla prima tariffa ricaricabile. Fu così che il Gruppo si trovò a festeggiare i suoi primissimi 2 milioni di clienti. Nel 1999 arriva Omnitel 2000, ossia un portale per la gestione dell’accesso a differenti servizi, come posta elettronica, intrattenimento, notizie, ricariche ed assistenza clienti, il tutto accessibile da internet e cellulari con la tecnologia WAP e voce. E’ nel 2001 che Omnitel entra nel Gruppo della Vodafone e nel 2002 nasce la Fondazione Vodafone Italia, mentre è nel 2003 che il Gruppo assume in maniera definitiva la denominazione di Vodafone Italia.

Altro step importante si ebbe nel 2007, con il lancio di Vodafone Rete Unica, il servizio per le piccole, medie e grandi imprese in grado di integrare tutte le comunicazioni aziendali sia fisse che mobili, con una connessione a banda larga, il tutto affidandosi ad un solo operatore. Nel 2008 il Gruppo conquistò anche la telefonia fissa ed un anno dopo anche i social, con l’apertura della pagina Facebook. Nel 2012 l’azienda lanciò per prima la connettività in 4G, per poi arrivare alla sperimentazione della rete 4G+. Insomma si tratta di una storia ricca di avvenimenti e di crescita, che nel corso di pochi anni hanno dato al Gruppo una notevole visibilità ed importanza su tutto il territorio, dando ai clienti servizi di alto livello e connettività sempre più veloce ed efficiente.

Offerte di lavoro e posizioni aperte

Periodicamente il Gruppo leader nel settore delle telecomunicazioni, offre interessanti opportunità di lavoro oltre che di stage per i più giovani. Si tratta di un vero e proprio percorso di crescita, in cui ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, da mettere al servizio dei clienti e della loro soddisfazione. Inoltre, la tecnologia, il digitale e tutto ciò che ruota intorno a questo hanno un valore molto importante per l’azienda, che ricerca sempre personale altamente qualificato capace di raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi aziendali prefissati. Se non hai alcuna esperienza, e sei alle prime armi, non ti preoccupare, in quanto Vodafone si prende cura di te e del tuo percorso di crescita, attraverso vari programmi di stage aziendali, dove acquisirai le principali conoscenze e competenze del settore. Vediamo di seguito le posizioni aperte.

IoT Proposition and Channel manager – Milano

In qualità di Proposition e Channel manager sarai responsabile delle attività di Go To Market principalmente per i Canali Diretti di Prodotti e Soluzioni IoT, come definito dal team Product Marketing (sia locale, globale e Vodafone Automotive).

Requisiti:

Marketing e background aziendale, con 5-10 anni di esperienza in aziende tecnologiche

Comprovata esperienza in merito alla gestione aziendale e alla gestione dei progetti, soprattutto se svolta in ambienti complessi e coinvolgendo più parti interessate (clienti, fornitori, dirigenti)

Capacità di BI e analisi (padroneggiare Excel e gli strumenti di BI visiva è un must)

Flessibilità e adattabilità a un ambiente in continua evoluzione

Finance Manager – Milano

Si ricerca un Finance Manager che fornisca approfondimenti finanziari e aziendali su Vodafone Business Italy con la capacità di guidare il cambiamento e influenzare il business. Il candidato deve essere in grado di guidare la semplificazione dei processi e degli strumenti guidando l’efficienza e migliorando l’efficacia del team. Requisiti: Oltre 5 anni di esperienza come Finance Controller o all’interno del Dipartimento Tecnologico.

IT Controller Manager – Milano

Si ricerca questa risorsa che fornisca supporto finanziario e commerciale alla funzione IT (Technology Department) e al top management per il processo decisionale in termini di investimenti (capex), opex e risparmio / ottimizzazione e trasformazione dei costi.

Altre posizioni aperte

Finance Transformation and Accounting Operations Manager

Internship – Vodafone Foundation

Network As A Platform E2e Solution Arch

It Sales Solution Sr Specialist

Internship – HR Services ERP SAP

Solution Integration Centre South Expert

Internship – Digital Project Manager

Internship – Junior HR Organization Specialist

Security Solution Architect

Internship – ERP Junior IT Analyst

Commercial Manager

Internship – IT DXL

Internal Auditor

Process Designer Iot & Analytics

IT Next Digital Internship

Network As A Platform Sw Design & Devel

Product Marketing Manager Fix&Convergence

Contribution Margin Specialist

Controller

Management Accounting Analyst

Digital Project Manager Artificial Intelligence

RPA Analyst

Quality Assurance Engineer

Offer Business Analyst

Junior Controller

Iot Solution Architect

Business Intelligence – Business Solutions Manager

Business Intelligence – Demand Management

Recruiting Specialist

Product Owner Connectivity

Key Account Manager

Product Manager – Smart Mobility, Smart Cities & Smart Energy

Innovative Solutions Sales

Discover Graduate Program- Strategy Business Analyst

Senior Data Center Facility Management Specialist

Vodafone: le opportunità per studenti e neo-laureati

In Vodafone ci sono anche tante opportunità per gli studenti e per i neo-laureati senza alcuna esperienza, ma con la voglia di imparare e di crescere nel settore stesso.

Internship Program

Si tratta di un percorso di orientamento e formazione, dedicato a studenti e neo-laureati, con interessanti opportunità in tutte le aree aziendali, ed attivo tutto l’anno. Incontrare i migliori studenti provenienti da tutte le facoltà accademiche, con un’ottima conoscenza delle lingua inglese e mindset di carattere internazionale è importante per il Gruppo. Questo percorso di formazione dura 6 mesi, con la reale possibilità di mettersi alla prova e migliorarsi sempre di più, il tutto grazie alla continua presenza di un tutor. A fine percorso, gli studenti avranno la possibilità di prendere parte alle selezioni per il Discover Graduate Program.

Discover Graduate Program

Un programma davvero interessante, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato. Il programma stesso si compone di un percorso interfunzionale, che permetterà di formare i soggetti sui ruoli professionali che andranno a ricoprire. Un’occasione di crescita professionale e personale, con una conoscenza completa dell’azienda stessa e di tutte le sue aree. I candidati ideali sono molto ambiziosi ed appassionati di tecnologia, con la voglia di migliorare il mondo facendo parte di una grande Company a livello mondiale.

Cosa significa lavorare in Vodafone?

Lavorare in Vodafone significa avere l’opportunità di investire nel miglior modo possibile sul proprio futuro. Questo grazie alle tante opportunità che periodicamente vengono date sia ai soggetti con esperienza nel settore, sia a coloro che non hanno esperienza ma desiderano apprendere sempre di più e mettersi in gioco ogni giorno. Significa lavorare in un team compatto, coeso e ben strutturato, dove la collaborazione e la comunicazione interpersonale è la chiave del buon operare quotidiano. Ed ancora, uno dei fattori importanti del Gruppo è la politica inclusiva, senza alcun tipo di differenze o discriminazioni, dove c’è un grande rispetto verso gli altri e dove tutti devono sentirsi liberi di essere se stessi. L’attenzione rivolta al cliente è importante, così come il benessere dei dipendenti, in qualsiasi settore ed area aziendale.

Alcune opinioni sul lavoro in Vodafone

Raccogliamo di seguito alcune opinioni del lavoro in Vodafone da parte di dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda.

“Ambiente di lavoro stimolante e di alto livello professionale”. Luca B. attuale dipendente nel ruolo di operatore telefonico dice: “l’ambiente in cui lavoro è di altissimo livello professionale oltre ad essere stimolante. La centralità del cliente si accompagna all’attenzione che l’azienda ha nei confronti dei dipendenti, oltre che al continuo focus sulla formazione e welfare. Per me è stata e continua ad essere una grande scuola. Inoltre, nel corso degli anni ho migliorato le mie potenzialità di problem solving.”

“Stipendio connesso alla quantità di lavoro”. Stefania V. ex dipendente nel ruolo di addetta all’organizzazione eventi dice: “nonostante spesso si lavorava con ritmi frenetici oltre che nel weekend, considero la Vodafone una grande azienda. Ricordo che nei momenti di maggior lavoro, ci ordinavano da mangiare e poi tornavamo nuovamente a lavorare. Lo stipendio lo considero in linea con il carico di lavoro e di responsabilità all’interno del team. In linea generale non mi posso lamentare.”

“Ottimo rapporto con i colleghi ed i superiori”. Giovanni B. ex dipendente nel ruolo di Store Specialist dice: “per me far parte del team Vodafone è stato molto appagante, con ottimi rapporti sia con il resto dei colleghi, sia con i superiori. Infatti, ricordo che il rapporto con il capo era quasi di fratellanza”.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e le possibilità di stage a cui gli studenti e neo-laureati possono partecipare, sono liberamente consultabili sul sito Internet dell’azienda. Una volta scelta la posizione giusta per voi, potete candidarvi ad essa in maniera molto semplice e veloce. Tutto avviene online, attraverso la compilazione di un form sul sito di Vodafone nella parte dedicata alle assunzioni, ed allegando il proprio CV completo ed aggiornato. Infatti, una volta visualizzata la posizione aperta di interesse, avrete la possibilità di cliccare sulla dicitura “invia candidatura” dove potrete allegare il CV ed inviare il tutto. L’azienda esaminerà le candidature pervenute e contatterà i profili in linea con le varie posizioni aperte nelle differenti aree aziendali.