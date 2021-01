Telefono Azzurro lavora con noi 2021, posizioni aperte e come candidarsi

Cerchi un lavoro che ti permetta di offrire aiuto e supporto al prossimo, in particolare alle categorie più deboli? Le associazioni che operano in questo ambito sono davvero numerose, ma tra le più storiche e conosciute in Italia c’è proprio Telefono Azzurro. La Onlus impegnata nella difesa dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso e di violenza ricerca periodicamente personale e professionisti del settore da inserire nelle varie Business Unit dell’Ente. Le sedi di lavoro sono principalmente Milano, Modena e Roma e molte sono anche le possibilità di svolgere tirocini formativi. Per lavorare in Telefono Azzurro dovrai dimostrare di possedere un vero interesse per un impegno concreto e costante nel sociale e più precisamente nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza. Conoscere la mission dell’Associazione è fondamentale, così come condividerne pienamente obiettivi ed impegno. Se sei quindi alla ricerca di un lavoro nel settore no profit, vediamo quali sono le ricerche in corso in Telefono Azzurro e come candidarsi.

Profilo aziendale Telefono Azzurro

Telefono Azzurro nasce nel giugno del 1987 a Bologna dall’iniziativa di Ernesto Caffo, sulla base di un’esigenza prioritaria: poter dare alle richieste di aiuto dei bambini un punto di ascolto e di accesso. Nel 1990 viene quindi attivata la prima linea gratuita per i bambini fino ai 14 anni 1.96.96, oggi aperta anche agli adulti, su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno. In seguito l’attività di ascolto di Telefono Azzurro si intensifica e si specializza; gli operatori vengono formati anche grazie al confronto operativo e metodologico con analoghe esperienze europee. Gli strumenti di lavoro, informatici e tecnologici, si adeguano alle esigenze di un’utenza sempre più variegata. Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro è oggi un call center con 30 linee telefoniche, 40 operatori specializzati, centinaia di volontari.

All’ascolto telefonico Telefono Azzurro associa inoltre nuovi fronti di attività, in linea con l’impegno a favore dell’introduzione e dell’applicazione concreta dei Diritti dell’Infanzia e della diffusione, all’interno del dibattito socio-culturale e scientifico, di una cultura di intervento preventivo e multi-agency nelle situazioni di disagio, di maltrattamento e di abuso. Da qui la presenza operativa a livello territoriale e l’esperienza maturata con le strutture dei Tetti Azzurri a Roma e a Treviso; l’attività del Team di Emergenza; la Ricerca; la Formazione; le collaborazioni internazionali; l’attenzione alle nuove tematiche, come Internet e i media.

Lavorare in Telefono Azzurro

Telefono Azzurro offre la possibilità di collaborare, a vario titolo, presso le proprie sedi dislocate sul territorio nazionale, all’interno di una delle 13 Business Unit dell’Ente: Area Progetti, Comunicazione, Risorse Umane, Amministrazione, Consulenza Telefonica, IT, Fund Raising, Area Istituzionale, Centro Studi, Legale, Area Formazione, Coordinamento Volontari, Area Internazionale. Presso ognuna di queste sedi sono impiegati diversi professionisti che contribuiscono a gestire la struttura e permettono il funzionamento dei servizi istituzionali e il livello di intervento adeguato nei vari progetti relativi alle tematiche dell’adolescenza e dell’infanzia. Telefono Azzurro attiva anche numerose convenzioni con le diverse facoltà universitarie per permettere lo svolgimento di tirocini formativi che ritiene percorsi fondamentali per individuare i futuri professionisti con cui collaborare.

Posizioni aperte in Telefono Azzurro

​Ecco le ricerche in corso in Telefono Azzurro, partendo dalle offerte di lavoro fino a quelle di stage, con la relativa sede di lavoro.

Assistente del Presidente – Modena

SOS il Telefono Azzurro Onlus cerca un assistente del Presidente che avrà le seguenti responsabilità:

Gestione delle relazioni esterne con i contatti nazionali e internazionali dell’Associazione e mantenimento dei rapporti con loro

Pianificazione viaggi e gestione dell’agenda del Presidente in collaborazione con la Segreteria della Presidenza

Attività di ricerca e preparazione dei materiali di supporto alle riunioni del Presidente

Organizzazione di eventi e riunioni

Redazione di verbali e traduzione di documenti

Gestione delle comunicazioni del Presidente con i collaboratori dell’Associazione.

Requisiti richiesti:

Laurea in Lettere, Giurisprudenza o Economia

Esperienza significativa in questo ruolo all’interno di associazioni o enti nazionali e internazionali ea stretto contatto con il top management

Riservatezza e affidabilità

Capacità di lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli

Capacità organizzative e di problem solving

Proattività, spiccate capacità relazionali e rappresentative

Ottima conoscenza della tecnologia – Ottima conoscenza della lingua inglese (C1)

Interesse concreto alle tematiche sociali e più precisamente nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza

Condivisione piena degli obiettivi e dell’impegno dell’Associazione.

Coordinatore nazionale Progetto Bambini e Carcere – Modena

Condividendo la mission dell’Associazione, la risorsa dovrà definire lo sviluppo del progetto Bambini e Carcere, nonchè implementare e coordinare le attività a livello nazionale coinvolgendo e motivando volontari, servizio civile universale, professionisti, mantenendo i rapporti con le reti nazionali ed internazionali attinenti all’area.

Principali requisiti richiesti:

Laurea magistrale preferenzialmente in materie umanistiche

Preferenziale titolo post-lauream /Master

Ottima conoscenza dell’inglese, parlato e scritto (Liv B2/C1)

Ottima padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Google Suite,…)

Coordinatore programma di volontariato – Milano o Modena

La risorsa seguirà lo sviluppo dei programmi di Volontariato con focus sull’importanza dei Volontari per l’Associazione. Avrà l’obiettivo di creare un forte radicamento territoriale, coordinando le attività dell’area e guidando le azioni locali di sensibilizzazione e raccolta fondi. Inoltre, la risorsa gestirà e svilupperà anche il programma di Servizio Civile in coordinamento con i riferimenti delle varie aree (e.s. Scuola, Presidenza, Carcere, Raccolta Fondi…) per sviluppare attività congiunte di recruitment costante e crescita dell’intero bacino di utenza.

Requisiti:

Laurea in discipline umanistiche;

Almeno 3 anni di esperienza maturata nel coordinamento di programmi di volontariato;

Comprovata esperienza diretta di volontariato e/o di lavoro in contesti non profit nazionali e internazionali;

Ottima capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione (chat, email, social, whatsapp, messaggistica);

Preferenziale conoscenza di organizzazioni operanti in attività rivolte all’infanzia;

Ottima conoscenza dell’inglese, parlato e scritto (B2/C1);

Ottima padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Google Suite, ecc.).

Corporate Fundraising Intern – Milano

La risorsa, in linea con la mission di Telefono Azzurro, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di Corporate Fundraising dell’Associazione.

Requisiti:

Laurea in Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Economia e Marketing;

Master o specializzazione in Fundraising Management o CSR;

Pregresse esperienze professionali o di volontariato nell’ambito del Fundraising per enti non profit;

Ottima conoscenza di database di gestione dei donatori e strumenti di analisi;

Motivazione sui temi della tutela dell’Infanzia e al mondo del Non Profit, in particolare alla mission di Telefono Azzurro;

Forte propensione e curiosità per le nuove tecnologie;

Inglese fluente (B2/C1).

Completano il profilo la flessibilità e la capacità a lavorare sotto pressione, una buona attitudine al lavoro di team e spiccate capacità relazionali e di comunicazione.

Digital Media Specialist – Modena

La risorsa contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione: attraverso i nuovi canali digitali rafforzerà la presenza sul web di Telefono Azzurro per aumentare la consapevolezza sui temi relativi all’infanzia, fidelizzando e acquisendo nuovi sostenitori per l’Associazione.

Requisiti:

Laurea o Master in Comunicazione, Media Digitali, Marketing o settori affini;

Almeno 2-3 anni di esperienza maturati nel ruolo, preferibilmente nel settore Non Profit e in contesti internazionali;

Ottima conoscenza dei principali Social Network (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok);

Ottima conoscenza di Google Analytics, Google Ads, Facebook Insights, Facebook Ads e annesse risorse (Business Manager, pixel di monitoraggio, catalogo prodotti);

Ottima conoscenza delle principali piattaforme di e-mail marketing (es. Mailchimp);

Ottima conoscenza della piattaforma WordPress;

Conoscenza base dei linguaggi HTML e CSS;

Conoscenza base dei principali programmi di grafica ed editing multimediale (Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere ecc.);

Conoscenza base dei principali programmi di gestione dei DataBase (es. Salesforce, MyDonors)

Eccellenti capacità analitiche e di Project Management;

Inglese fluente (C1).

Altre posizioni aperte

European Project Manager

Fundraising Individui

HR Manager

Institutional relations officer

Missing Children – 116000

Operatore Linea d’Emergenza 114

Operatore linea di ascolto e consulenza

Press and Media Relations Officer

Project Manager – Digital Education

Relazioni Istituzionali e Relazioni Internazionali

Responsabile Ricerca, Studi e Sviluppo

Segreteria di Presidenza

Senior Corporate Fundraiser

Offerte di stage Telefono Azzurro

Tirocinio – area marketing/comunicazione e social media : per candidati che stanno seguendo un corso di studi in Scienze della Comunicazione, Marketing, Scienze della Comunicazione Internazionale, Tecnica pubblicitaria, Giornalismo ecc. Richiesta un’esperienza di studio o lavoro all’estero.

: per candidati che stanno seguendo un corso di studi in Scienze della Comunicazione, Marketing, Scienze della Comunicazione Internazionale, Tecnica pubblicitaria, Giornalismo ecc. Richiesta un’esperienza di studio o lavoro all’estero. Tirocinio Curriculare – HR Recruitment Intern a Modena: condividendo la mission dell’Associazione, la risorsa avrà la possibilità di definire e seguire l’intero processo di selezione, intervenendo in tutte le fasi di screening, colloquio, valutazione, selezione e definizione contrattuale delle risorse necessarie ai diversi progetti, attività ed aree dell’Associazione. Principali requisiti: Laurea triennale in materie umanistiche in linea con il profilo; Specializzazione o esperienza nell’ambito specifico;

Lavorare per Telefono Azzurro opinioni

Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Telefono Azzurro per darvi una idea di cosa significa lavorare per l’ente:

“Stimolante e gratificante”. Queste le parole di Liliana G., attuale Operatrice del Servizio Emergenza Infanzia, che aggiunge: “Non posso che esprimere un parere più che positivo sulla mia esperienza in Telefono Azzurro. Ogni giorno è una sfida, devi sempre essere pronto ad affrontare situazioni anche terribili ma sapere che puoi fare qualcosa è davvero gratificante. Non è un lavoro, è molto di più, è quasi una vocazione! Per questo bisogna essere pronti e consapevoli del lavoro che si è chiamati a fare. Ma potrà darvi grandi soddisfazioni!”.

“Un lavoro che ti arricchisce e utile all’Altro”. Chiara B., Project Manager in ambito Formazione, parla così del suo ruolo in Telefono Azzurro: “Dopo esperienze per altre realtà anche all’estero ho deciso di lavorare per Telefono Azzurro su un contesto nazionale. Ho un team di esperti con i quali mi confronto ogni giorno per trovare e realizzare progetti formativi da attuare nei contesti scolastici. E’ un lavoro faticoso ma che ti arricchisce ogni giorno. Io sono anche a contatto diretto con varie realtà sul territorio con le quali TA collabora e ricevere dei feedback positivi sul nostro lavoro è davvero gratificante!”.

“Esperienza formativa unica”. Gaia L. ha svolto un tirocinio formativo negli Uffici di Telefono Azzurro e ci dice questo: “Ho svolto un tirocinio di 6 mesi in ambito Raccolta Fondi ed è stato veramente interessante e formativo sotto vari punti di vista. Non solo quello professionale ma anche umano, ho conosciuto da vicino la realtà e la mission e, una volta concluso il mio ciclo di studi universitari, penso proprio che sarà questo il mio settore di riferimento lavorativo!”.

Come candidarsi in Telefono Azzurro

Per consultare in dettaglio le offerte di lavoro Telefono Azzurro ti rimandiamo alla pagina web aziendale sezione “lavora con noi“. Per molti profili ricercati è richiesto l’invio di cv e lettera di presentazione in lingua inglese. L’ente offre anche la possibilità di inviare una candidatura spontanea. Fate attenzione alla data di scadenza che varia a seconda degli annunci.