Al TECH JOBS Fair 2022 BC Soft ricerca giovani talenti. Opportunità di lavoro e come candidarsi

Durante la giornata di incontro tra aziende e professionisti del settore tecnologico al TECH JOBS fair Pisa 2022 sarà presente anche BC Soft. Vediamo le risorse ricercate e come candidarsi.

BC Soft è un’azienda di consulenza e servizi informativi che mette in campo le competenze informatiche più richieste sul mercato. Conosciamo questa realtà più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

BC Soft: profilo aziendale

La BC Soft è un’azienda di consulenza, sviluppo e formazione in ambito ICT che, da più di 25 anni, unisce competenza tecnica, metodologia e capacità creativa per aiutare le aziende e le persone a realizzare le loro idee.

Attualmente l’azienda dispone di più di 220 professionisti e 4 sedi: Napoli, Roma, Firenze e Bologna.



La BC Soft nasce a Napoli dall’intuizione della CEO Annamaria Criscuolo che sceglie, nel 1994, di abbandonare il lavoro da consulente per dare vita ad una piccola azienda composta all’inizio da soli 3 collaboratori.

Con il tempo aumentano il numero di developers e con loro le competenze tecnologiche: Microsoft, Java, SAP, Angular, React, Pega, Salesforce, Tibco, Android, IOs e BigData.

In poco più di dieci anni dalla sua nascita la BC Soft diventa una fucina di idee, iniziative e nuovi progetti, grazie all’ingresso di due nuovi collaboratori: Francesco Gallo e Roberto Russo, che contribuiscono alla crescita tecnologica ed economica dell’azienda.

Nel 2017 il mondo del lavoro lancia una dura stoccata: mancano nuovi sviluppatori da impiegare.

La fondatrice ha una nuova intuizione: l’Academy BC Soft, un percorso formativo in grado di inserire nel mercato ICT nuove figure professionali.

Ad oggi, l’Academy conta 12 docenti e più di 1000 developers formati.

La frase del comico Milton Berle, “Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta” è da sempre un sentimento condiviso su cui si fonda il successo della BC Soft.

Offerte lavoro BC Soft e come candidarsi

BC Soft è alla costante ricerca di giovani talenti. Tutte le posizioni sono full remote, quindi, non importa da dove vieni, conta solo il valore che saprai

aggiungere.

Al momento ricerca le seguenti figure professionali:

Java Fullstack Developer – Da remoto

.NET developer – Da remoto

Cloud Architect – Da remoto

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina BC Soft su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a BC Soft, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Zerynth, Paolino Bacci Srl, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Traent, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

