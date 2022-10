Al TECH JOBS Fair 2022 Pisa Traent ricerca pirati da assoldare

Presentiamo Traent, una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair 2022 nella giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Traent è una start-up che fornisce un’infrastruttura globale per lo scambio di informazioni reali e verificabili. Conosciamo l’azienda più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è Traent

Nata nel 2020 Traent è una start up che conta, ad oggi, oltre 30 dipendenti ed è in costante crescita. Il nuovo ecosistema Traent web3 per le aziende permette lo scambio di informazioni, che sono immutabili, tracciabili e verificabili, totalmente su piattaforma blockchain in tempo reale, senza limite di volume dati e a costi contenuti. L’ecosistema web3 è costituito da tre componenti.

Creare le blockchain

Creare i dati su blockchain

Pubblicare i dati delle blockchain

L’ecosistema Traent Web3 è oggetto di otto domande di brevetto internazionale.

Offerte lavoro Traent e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico Traent è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

VC Scout

DevOps

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Traent su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di Traent

Alle 15:40 Fabio Severino CTO di Traent terrà la seguente presentazione nell’area presentazioni dell’evento pisano:



Traent-I pirati della Pisa valley

“Traent è una startup tecnologica con sede a Pisa. Siamo i creatori di Era, la prima piattaforma di collaborazione su blockchain. Chi conosce la blockchain, sa che non è uno strumento particolarmente indicato per interazioni real-time e data-intensive, ma noi non ci siamo persi di coraggio. Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo investito moltissimo in ricerca, abbiamo creato da zero una nuova infrastruttura blockchain, abbiamo scritto articoli scientifici in ambito crittografia e sistemi distribuiti e registrato 8 brevetti! Tutto in meno di due anni. Dopo più di 24.000 commit e 50.000 ore di sviluppo, lo scorso giugno, abbiamo lanciato il nostro prodotto e da allora stiamo aiutando le migliori aziende a comunicare in modo più trasparente tra di loro e con i loro clienti.

Questi risultati non sarebbero stati possibili senza una cultura orientata all’eccellenza, che non si accontenta dello status quo, e un team molto determinato, che non ha paura di affrontare problemi che non si possono risolvere con una query su stackoverflow. Se vuoi lavorare in un’azienda dove Continuous Integration, GitOps, code review, e design prima del coding non sono solo fantasie vieni ad ascoltarci. ascoltarci. Se vuoi scoprire invece perché una bandiera dei pirati sventola su Piazza Garibaldi dovrai attendere la fine del talk!

L’intervento (15 min) sarà suddiviso in tre parti:

Tecnologia Cultura a Traent Perché Traent: perché lavorare in Traent, progetti, team e processo di selezione.”

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a Traent , le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Zerynth, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

