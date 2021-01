BNL lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Banca BNL cerca profili junior da inserire in diverse sedi del gruppo. Ecco le informazioni sulle posizioni aperte e come candidarsi

Nuove assunzioni in banca BNL. Il gruppo bancario italiano facente parte del Gruppo BNP Paribas ha numerose posizioni aperte di lavoro e stage, rivolte sia a profili senior ma soprattutto a giovani neolaureati che desiderano lavorare e intraprendere una carriera in banca. Ecco allora tutte le posizioni aperte e le informazioni utili su lavorare in BNL e come candidarsi ad un ruolo.

BNL, profilo aziendale

BNL, fondata nel 1913, è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Fa parte del Gruppo BNP Paribas, leader europeo nei servizi bancari e finanziari e tra le banche più solide al mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è presente in oltre 70 Paesi, con circa 190.000 collaboratori, dei quali circa 150.000 in Europa. Il network nazionale di BNL è formato da un team di quasi 14 mila persone e vanta la fiducia di circa 2,3 milioni di clienti privati, 170 mila clienti business e 45 mila tra imprese ed enti.

In Italia ha circa 1000 punti vendita e occupa, inoltre, posizioni di rilievo nel credito al consumo, microcredito, project financing, leasing, factoring, cash management, pagamenti internazionali e servizi on line. Opera, inoltre, nelle attività di international banking, investment banking, gestione dei rischi finanziari e intermediazione mobiliare e immobiliare. L’offerta è ulteriormente arricchita e completata dalla banca digitale “Hello bank! ” e dalla Rete di promozione e consulenza finanziaria “BNL-BNP Paribas Life Banker”.

BNL lavora con noi, posizioni aperte

Sono 46 le posizioni aperte, anche in stage. Eccone alcune:

Addetto Internal Sales – Vercelli

Addetto/a Model Performance – Roma

Consulente Clienti privati – Lombardia e Veneto

Responsabile relazioni imprese – Modena

Responsabile relazioni Corporate – Prato

Stage Gestore recupero crediti – Milano

Stage Fiscal Affairs & Accounting – Milano

Stage Business Processing – Operations – Expertise Enterprise Support – Milano

Stage Addetto Internal sales – Milano

Lavorare in BNL

Lavorare in banca è una tra le maggiori aspirazioni di molti e BNL può rappresentare il punto di partenza per un progetto di crescita professionale inserito in contesti internazionali. Infatti, nel Gruppo BNP Paribas le opportunità di lavoro sono moltissime, sia in Italia sia all’estero. La banca ricerca periodicamente persone con spirito imprenditoriale, con una forte attenzione a clienti e colleghi, che sappiano lavorare in squadra e dare l’esempio.

BNL suddivide i profili ricerca in posizioni Entry level e posizioni Professional. Andiamo a vedere tutti i ruoli che rientrano in queste suddivisioni.

Entry level:

STAGE: consente di partecipare attivamente alle progettualità della struttura d’inserimento, valorizzando e affinando le conoscenze acquisite durante il percorso di studi.

ASSISTENTE COMMERCIALE CORPORATE: collabora con il Responsabile Relazioni Corporate al raggiungimento degli obiettivi contributivi, commerciali, patrimoniali, di customer satisfaction, qualità del credito e costo del rischio delle aziende affidate.

CSRC – Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: in questa funzione, l’operatore assiste telefonicamente i clienti per le attività informative e dispositive, affiancandosi ai colleghi della rete commerciale in un’ottica di gestione multicanale.

Professional:

PRIVATE BANKER: responsabile del raggiungimento degli obiettivi reddituali, commerciali, patrimoniali, di customer satisfaction, qualità del credito e costo del rischio del portafoglio clienti assegnato.

DIRETTORE DI AGENZIA: responsabile del raggiungimento degli obiettivi reddituali, commerciali, patrimoniali, di customer satisfaction, qualità del credito e costo del rischio dell’Agenzia.

BUSINESS ANALYST: guida operativamente progetti, trasformando le esigenze del business in soluzioni informatiche adatte alla risoluzione dei casi presentati.

RESPONSABILE RELAZIONI CORPORATE: responsabile del raggiungimento degli obiettivi reddituali, commerciali, patrimoniali, di customer satisfaction, qualità del credito e costo del rischio delle aziende del proprio portafoglio.

Benefit

Lavorare in BNL significa usufruire di interessanti benefit:

pensione integrativa con un importante contributo dell’azienda

polizze assicurative per la copertura delle spese sanitarie proprie e della propria famiglia

polizze assicurative per la sicurezza della propria casa

condizioni agevolate sui prodotti e servizi bancari: conto corrente, carte di credito e di debito, mutui e prestiti personali, ecc

condizioni agevolate su prodotti di investimento

borse di studio per i figli

agevolazioni con aziende del Gruppo BNP Paribas: acquisto o noleggio auto, leasing, ecc

agevolazioni con partner commerciali: teatri, concerti, viaggi, centri benessere, palestre, ecc

mensa e asilo nido, per alcune sedi.

Formazione dei dipendenti

La formazione in BNL ricopre un ruolo importante ed è strutturata per supportare le singole persone e i loro responsabili nell’individuazione dei moduli formativi più appropriati: al momento dell’ingresso, attraverso un percorso di “induction” strutturato su moduli di aula e training on the job che consentono di conoscere da subito il mondo BNL all’interno del contesto bancario (in termini di normativa, organizzazione interna e attività progettuali) e successivamente, attraverso programmi personalizzati per il proprio piano di sviluppo professionale.

Le modalità didattiche attuate sono:

formazione d’aula il training on the job e-learning

BNL lavora con noi, processo di selezione

La selezione delle persone da inserire nei diversi ruoli della banca può avvenire durante tutto l’anno e può riguardare l’intero territorio nazionale. Il processo di selezione prevede un percorso articolato volto a rilevare le caratteristiche, le conoscenze, le attitudini e le capacità potenziali del candidato in funzione dell’area di inserimento e dei ruoli professionali oggetto di interesse.

In particolare, il processo si distingue in base all’esperienza del candidato.

Candidati con nessuna/breve esperienza:

Test psico-attitudinali e di inglese

Prova di gruppo

Colloqui individuali con referenti Risorse Umane e della struttura di destinazione

Recruiting Day by BNL (attiva solamente in alcuni momenti dell’anno)

Candidati con almeno 2-3 anni di esperienza rilevante per il ruolo di interesse:

Colloqui individuali con referenti Risorse Umane

Colloqui individuali con referenti della struttura di destinazione

Come candidarsi in BNL

La sezione JOB del sito aziendale BNL costituisce l’unico canale per la raccolta delle candidature, pertanto non vengono considerate valide le candidature pervenute tramite mail. Per candidarsi occorre inserire il proprio CV nella sezione “Posizioni aperte”. BNL offre anche l’opportunità di inviare un Video cv per ampliare la presentazione del proprio profilo. In questo breve video dovete raccontare al meglio chi siete, i vostri interessi e i vostri punti di forza. Se lo avete fatto, raccontateci la vostra esperienza!