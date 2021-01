Foot Locker Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Foot Locker ricerca addetti vendita da inserire negli store presenti in quasi tutte le regioni italiane. Vediamo come avviene il processo di selezione e come candidarsi alle offerte di lavoro

Il principale rivenditore di abbigliamento e calzature sportive Foot Locker ricerca addetti vendita e responsabili di punto vendita in diverse città italiane. Vediamo le ricerche in corso, come avviene il processo di selezione e come candidarsi alle offerte di lavoro Foot Locker.

Foot Locker è il principale rivenditore di abbigliamento, calzature e accessori dei più noti marchi sportivi tra i quali citiamo Puma, Converse, Asics, Superga e molti altri ancora. Il Gruppo, con sede a New York, è nato nel 1974 e ad oggi conta oltre 2500 negozi in tutto il mondo. Solo in Italia Foot Locker conta circa 140 punti vendita e circa 1000 collaboratori.

Foot Locker è costantemente alle ricerca di personale, in particolare come Addetti vendita, da inserire nei diversi store presenti in Italia. Vediamo tutte le posizioni aperte e i requisiti richiesti.

Addetti vendita

Foot Locker, sul sito web, ha inserito numerosi annunci per la ricerca di addetti vendita in tutta italia. I principali requisiti richiesti sono i seguenti:

Esperienza nella vendita al dettaglio dagli 0 ai 3 anni

Essere sicuri di sé in modo da coinvolgere il cliente

Orientamento al risultato

Svolgere il proprio lavoro senza necessità di supervisione

Disponibilità a lavorare su turni, durante i week-end e festività

Le mansioni richieste all’addetto vendita sono:

Conoscenza dei prodotti del punto vendita, garantire alta soddisfazione della clientela e collaborazione con i colleghi

Stimolare le vendite soddisfando le aspettative del cliente

Ottima comunicazione con il cliente per valutare al meglio le sue necessità

Capacità di apprendimento in relazione alle nuove tendenze per soddisfare le esigenze della clientela

Aggiornamento sui nuovi prodotti e sulle tendenze attuali e future

Il Gruppo è costantemente alla ricerca di risorse e durante il processo di selezione il rivenditore invita nel negozio gli aspiranti collaboratori per un’intervista. I processi di colloquio di lavoro differiscono tra i membri del piano e i ruoli di gestione. Le interviste sono relativamente rilassate e seguono un semplice iter.

I colloqui di lavoro iniziano generalmente con domande di intervista di base come:

Perché vuoi lavorare per Foot Locker?

Parlami di te

Ai candidati possono anche essere poste domande comportamentali, come ad esempio:

Qual è la tua definizione di servizio clienti?

In alcuni casi, i responsabili delle assunzioni mettono alla prova la conoscenza del potenziale addetto vendite rispetto alle tendenze dell’azienda o delle calzature.

Vestire la parte

I candidati devono vestirsi in modo appropriato per il colloquio di lavoro di Foot Locker. Camicie e pantaloni sono un abbigliamento adatto per i candidati come addetti alle vendite. Per quanto riguarda le calzature, i si consiglia di indossare scarpe eleganti o, ancora meglio, vestire scarpe commercializzate nei negozi. Questo mostra un interesse per l’azienda e la passione per le calzature sportive. I candidati per mansioni manageriali dovrebbero vestirsi in abiti più formali.

Mostrare un interesse autentico

Prima di tutto, Foot Locker cerca lavoratori che amino le scarpe. Durante l’intervista, i candidati dovrebbero esprimere la loro passione per le scarpe e la conoscenza degli stili e delle tendenze attuali. Altre caratteristiche importanti da evidenziare durante il colloquio di lavoro sono forti capacità comunicative, auto-motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente o in gruppo. Alla domanda sulle esperienze passate, i candidati e consigliabile facciano riferimento ai momenti in cui hanno adottato soluzioni intelligenti e calcolate per superare le sfide. Tutte le risposte dovrebbero essere date con tono sicuro e con un italiano corretto. Ecco alcuni esempi di domande che possono porre:

“Parlami di te”.

“Perché hai scelto Foot Locker?”

“Perché dovrei sceglierti tra tutti i candidati?”

” Se dovessi descriverti in una sola parola, quale sarebbe? “

“ Sai lavorare in squadra? “

” Cosa fai nel tuo tempo libero? “

Coloro che sono interessati a lavorare in Foot Locker possono andare sul sito web del Gruppo e visionare le offerte di lavoro attive in Italia visitando la pagina dedicata alle opportunità di lavoro. A questo punto si aprirà la pagina delle offerte di lavoro in corso in riferimento alle mansioni e alle città, che è possibile filtrare compilando altri campi presenti. Cliccare sulla posizione di proprio interesse e candidarsi online inviando il proprio Curriculum Vitae attraverso l’apposito form.