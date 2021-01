FNM lavora con noi, posizioni aperte 2021 e come candidarsi

FNM Group, il principale Gruppo operante nel trasporto e nella mobilità in Lombardia, cerca Conducenti di Linea, Impiegati e profili tecnici. Tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Stai cercando un lavoro nel settore dei trasporti? FNM Group, il principale Gruppo operante nel trasporto e nella mobilità in Lombardia, è alla ricerca di personale da inserire nelle società del gruppo. Andiamo a conoscere meglio quali sono le posizioni aperte e a fornire qualche informazione sull’azienda, le opportunità di inserimento e come candidarsi alle offerte di lavoro FNM Group.

Profilo aziendale di FNM Group

FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia, nonché il più importante investitore non statale italiano del settore. All’interno, FNM S.p.A. svolge funzioni di direzione e coordinamento strategico-operativo per tutte le società controllate. Nata per rispondere ai bisogni di mobilità e comunicazione di persone e imprese, negli ultimi anni FNM S.p.A. ha ampliato i propri settori di attività, con investimenti importanti nei settori dell’ICT, dell’energia e della mobilità sostenibile, per cogliere le opportunità offerte dalla liberalizzazione di alcuni settori di pubblica utilità e allargare il proprio ambito operativo.

Il Gruppo FNM opera nell’ambito del trasporto pubblico su ferro attraverso FERROVIENORD, NORD_ING e Trenord, nel trasporto su gomma attraverso FNM Autoservizi, Omnibus Partecipazioni, ATV e La Linea, nel trasporto merci su ferro con DB Cargo Italia, FuoriMuro e Locoitalia, nella mobilità sostenibile con il car sharing E-Vai, nell’ICT con NordCom, nel settore energia con Nord Energia. Ed è quindi operativa nei seguenti ambiti di attività:

Gestione e manutenzione rete ferroviaria

Ingegneria e progettazione

Mobilità ferroviaria

Mobilità su gomma

Trasporto Merci

Mobilità sostenibile

Information Communication Technology

Energia

La crescita e lo sviluppo del gruppo on si ferma. Nel settembre 2016 il CdA di FNM ha approvato infatti il Piano Strategico 2016-2020 del Gruppo, articolato in quattro pilastri fondamentali: Sviluppo infrastrutture di trasporto, Sviluppo trasporto passeggeri, Sviluppo logistica, Sviluppo Ro.S.Co.

Lavorare in FNM

Grazie alle consolidate relazioni industriali, in FNM è possibile attuare degli interventi e utilizzare strumenti che consentano ai dipendenti di perseguire la crescita personale e professionale. Da alcuni anni, in azienda sono stati adottati dei sistemi di valutazione delle conoscenze e delle competenze, oltre che della performance, introducendo così un sistema premiante che interessa non solo i responsabili, ma anche a tutti i collaboratori e permette un giusto riconoscimento all’impegno di ciascuno.

Le Risorse Umane hanno sicuramente un ruolo centrale in FNM e specifici programmi di formazione, welfare, attenzione alle politiche di genere ed alla salute e sicurezza del personale garantiscono un ambiente di lavoro sano e favorevole al lavoratore. In particolare, l’offerta di welfare aziendale ai dipendenti di tutte le società del Gruppo FNM si progressivamente allargata negli anni e comprende la possibilità di usufruire / aderire a:

Cassa Integrativa FNM

Fondo Pensione FNM

Circolo Ricreativo Aziendale FNM

Ferrovie Nord posizioni aperte

Ecco le offerte di lavoro FNM:

Responsabile Compliance, AML, Risk – FNMPay – Sede di lavoro: Milano

Responsabile ICT e Operations – FNMPay – Sede di lavoro: Milano

Responsabile Commerciale – FNMPay – Sede di lavoro: Milano

Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo – FNMPay – Sede di lavoro: Milano

Addetto della Funzione Compliance, AML, Risk – Sede di lavoro: Milano

Progettista infrastrutturale e project manager – Nord_Ing – Sede di lavoro: Milano

Direttore Lavori e CSE – Ferrovienord – Sede di lavoro: Milano

IMPIEGATO/A CONTABILITÀ SEZIONALE FORNITORI – Sede di lavoro: Milano

Specialista Senior SAP modulo PM NordCom – Sede di lavoro: Milano

Operatore per conduzione manitou – caricatore bimodale e camion – Sede di lavoro: Saronno (VA)

Impiegato Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza nei cantieri – FN – Sede di lavoro: Milano

Progettista segnalamento ferroviario – FERROVIENORD – Sede di lavoro: Milano

Tecnico Operativo NordCom – Sede di lavoro: Milano

Local System Administrator NordCom – Sede di lavoro: Milano

Service Manager NordCom – Sede di lavoro: Milano

Operatore Service Desk – NordCom – Sede di lavoro: Milano

Manutentore meccanico di autobus – Sede di lavoro: Saronno (VA)

Conducenti di Linea FNMAutoservizi – Zona di lavoro: Bergamo / Brescia / Como / Milano / Monza e Brianza / Varese

Opinioni sul lavoro in FNM

Abbiamo raccolto alcune opinioni rilasciate da dipendenti del Gruppo FNM:

“Azienda solida, buoni benefit e stipendi”. Questa la testimonianza di Gabriele T., Tecnico manutentore da ormai una decina di anni, che aggiunge: “Sono stato assunto in FNM subito dopo il diploma. Avevo avuto qualche piccola esperienza di lavoro ma qui mi hanno assunto subito a tempo indeterminato. L’azienda è solida, offre dei benefit interessanti e un buono stipendio. Il lavoro mi piace, certo bisogna essere disponibili a lavorare su turni feriali / festivi e in qualsiasi condizione meteo ma se hai passione per quello che fai non è un problema. Ogni giorno puoi affrontare un problema diverso e, una volta risolta, da una grande soddisfazione!”.

“Team affiatato, adeguata formazione tecnica di supporto”. Marco F., Tecnico sicurezza, si sofferma in particolare sulle doti e competenze necessarie per lavorare in FNM: “La formazione dei dipendenti è ben fatta e offre un valido supporto. E’ però necessario avere flessibilità, doti di problem solving e prontezza nel gestire gli imprevisti. Non da meno, la capacità di lavorare in team, solo così si riesce a raggiungere l’obiettivo. Il mio è un team affiatato, formato da professionisti e tecnici molto disponibili e preparati, con loro lavoro bene e c’è sinergia”.

“Lavoro stimolante e dinamico”. Parla invece Gaia F., Assistente alla clientela e addetta alla biglietteria: “Il mio è un lavoro su turni, che si svolge sempre a diretto contatto con il cliente. Non è stato sempre facile all’inizio, poi ci si “abitua” e si impara a gestire il cliente e le relazioni. Molta pazienza, gentilezza ma anche preparazione: è necessario offrire informazioni chiari e precise agli utenti. Purtroppo gli imprevisti possono capire, in quel caso la gestione diventa più complessa: nervi saldi e..sopportare!”.

Come candidarsi in FNM

Tutte le offerte di lavoro in FNM Group sono consultabili alla pagina web aziendale FNM Group lavora con noi. La ricerca delle migliori professionalità possibili per la copertura dei ruoli viene svolta attraverso il database di cv raccolti alla pagina indicata, che rappresenta la fonte primaria da cui attingere per l’individuazione delle candidature più idonee ed il reclutamento della miglior risorsa da inserire. L’attività di ricerca del personale è da sempre svolta dalle strutture interne del Gruppo ed è una attività altamente qualificata che viene svolta seguendo regole chiare e trasparenti.

In vista delle future opportunità di inserimento, FNM valuta sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del gruppo. Una candidatura spontanea è quindi sempre ben accetta!