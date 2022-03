Corso di alta formazione gratuito: un’opportunità firmata Samsung e Randstad. Requisiti e come candidarsi

Immagini un futuro nel mondo del Customer Service? Sei appassionato di tecnologia? Ti piacerebbe diventare un tecnico specializzato sui sistemi di aria condizionata? Ti piace metterti in gioco e ami relazionarti con le persone? Samsung e Randstad hanno l’opportunità che fa per te!





Prendono il via le selezioni per la “Customer Service School”, il percorso di alta formazione in cui verranno selezionati e formati circa 15 giovani tecnici delle province di Verona, Padova, Treviso, Venezia-Mestre, Rovigo e Vicenza. Il percorso formativo, della durata di 120 ore, si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della tecnologia e del servizio ai clienti nell’ambito elettrodomestici e aria condizionata. Tre settimane insieme a professionisti e docenti qualificati ti permetteranno di potenziare le tue competenze, tecniche e non solo. Vediamo come partecipare al corso di alta formazione organizzato da Samsung e Randstad, i requisiti e le opportunità.

“Customer Service School”: la scuola di alta formazione completamente gratuita

Se immagini un futuro nel mondo del Customer Service e se sei un appassionato di tecnologia avrai l’opportunità di diventare un tecnico specializzato su refrigerazione e sistemi di aria condizionata. Randstad e Samsung, infatti, hanno lavorato in sinergia per creare la Customer Service School, una scuola completamente gratuita di alta formazione dove avrete la possibilità di essere formati e accompagnati in questo vostro percorso di crescita professionale da professionisti e docenti qualificati.

Percorso formativo

I principali argomenti oggetto della formazione saranno:

basi di termodinamica della refrigerazione e condizionamento;

basi di elettrotecnica, elettronica e misure elettriche;

basi di impianti di condizionamento e refrigerazione;

protocolli di comunicazione;

principi base Internet of Things [IoT];

diagnostica guasti (Condizionamento e Refrigerazione);

analisi dei dati e stesura di un report;

elementi di Customer Service;

misurazione dei processi di Customer Service;

marketing dei servizi;

tecniche comportamentali.

Gli studenti riceveranno, al termine del percorso, un attestato di partecipazione se frequenteranno almeno tutte le lezioni propedeutiche. I migliori tre studenti riceveranno inoltre da Samsung dei premi dedicati.

Requisiti per poter partecipare al corso e le competenze che si acquisiranno

Si ricercano candidati, preferibilmente con una formazione scolastica in ambito tecnico, con spiccate attitudini relazionali verso la clientela, una vocazione tecnica ed una passione per le riparazioni e la manutenzione (assistenza strumentazione elettronica).

Requisiti richiesti:

Preferibile formazione scolastica in ambito tecnico;

Domicilio in Veneto.

Alla fine di queste tre settimane avrai acquisito le seguenti competenze:

Conoscenza delle tecniche di Customer Service;

Comprensione tecnica della refrigerazione e del condizionamento aria;

Conoscenza di base sulle tecniche comportamentali e relazionali con i clienti;

Conoscenza di base nel mondo dei servizi nel settore dell’elettronica di consumo;

Comunicazione marketing dei servizi di assistenza.

I premi ai migliori corsisti

I migliori tre corsisti, nell’Evento di chiusura del 08 aprile 2022, riceveranno ciascuno i seguenti premi:

Iscrizione al corso per ottenere il patentino F-GAS del valore di 1000 euro (iva esclusa) presso Samsung Academy entro e non oltre il 31/12/2022. La frequenza del corso dovrà avvenire in una delle sessioni disponibili comunicate al corsista vincitore.

Un kit di strumenti per interventi tecnici in ambito di refrigerazione/condizionamento del valore di 1.300 euro (IVA inclusa).

Dove si terrà il corso e durata

La frequenza della Customer Service School è riservata ai candidati selezionati e sarà a titolo completamente gratuito. Costi di trasferta, vitto e alloggio saranno sostenuti da Samsung. Il percorso professionalizzante avrà inizio il 21 marzo 2022 e durerà 3 settimane, per un totale di 120 ore.

Le prime due settimane di formazione si terranno in modalità virtuale, mentre l’ultima settimana si svolgerà presso i laboratori della Samsung Academy a Cernusco sul Naviglio (MI).

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo, i test di selezione si terranno il 15 marzo.

Come partecipare al corso gratuito di alta formazione di Samsung e Randstad

Per candidarti sarà sufficiente andare alla pagina dedicata della Customer Service School, selezionare la provincia di appartenenza (Verona, Padova, Treviso, Venezia-Mestre, Rovigo e Vicenza) e compilare i campi richiesti in fase di registrazione.

