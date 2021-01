Decathlon lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Decathlon lavora con noi, ricerche in corso per addetti vendita, store manager e magazzinieri in tutta Italia. Ecco tutti i profili ricercati in azienda

Sei uno sportivo e cerchi un lavoro in cui poter trasmettere la tua passione? Decathlon, la nota azienda francese, leader in Europa nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive, ricerca periodicamente personale per i suoi negozi in tutta Italia, ma anche per i centri logistici e di produzione. Il settore della grande distribuzione potrebbe quindi darti l’opportunità di condividere la tua passione per lo sport con altri appassionati come te. Ecco allora le opportunità con Decathlon lavora con noi.

Decathlon, profilo aziendale

Decathlon, network di insegne e di marche innovanti per il diletto di tutti gli sportivi, è presente in Italia dal 1993 e la sua missione è quella di creare voglia e rendere accessibile al maggior numero di persone il piacere e i benefici dello sport. Dal 1976 è al servizio degli sportivi e lavora sempre al meglio per rispondere alle loro esigenze. I responsabili prodotto, i designer e gli ingegneri, sviluppano e perfezionano prodotti innovativi direttamente sul campo di pratica dello sport. Lo sport è considerato fonte di piacere e di benessere, per questo motivo Decathlon ha sviluppato 21 Marche Passione dedicate a tutti gli sportivi, di qualsiasi età e di qualsiasi livello di pratica che propongono prodotti tecnici, belli e facili da utilizzare. Il sistema di progettazione, produzione e distribuzione dell’azienda permette di proporre prodotti ai prezzi più bassi, in vendita esclusivamente nei negozi Decathlon e su internet.

Nel 2015, anno del 40° anniversario di Decathlon, le attività dell’Insegna hanno registrato una forte crescita con l’apertura di 140 nuovi punti vendita in tutto il mondo e questo ha permesso di superare la soglia simbolica dei 1000 negozi. In numeri, Decathlon si traduce in 380 Job position nel mondo riservate ai dipendenti, 1230 Studenti universitari assunti nel 2015, 564 moduli formativi online accessibili ai dipendenti e 2900 ore medie di formazione al mese.

Nel 2004 è stato varato il piano di azionariato aziendale, rivolto ai dipendenti con contratto di apprendistato e indeterminato. L’iniziativa ha lo scopo di aumentare la motivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendale e rafforzare il senso di appartenenza all’Impresa. Nel 2016 il piano ha raccolto l’adesione di 5300 collaboratori in Italia, pari al 92% degli eventi diritto.

Lavorare in Decathlon

Settori aziendali

I vari settori aziendali in cui è possibile inserirsi sono quattro, e ognuno ha dei profili professionali di riferimento:

RETAIL: è il core business dell’azienda. Lavorando nei negozi, la carriera che si propone è quella di un iniziale inserimento come Sport Advisor (per i vari sport/settori del punto vendita – Ciclismo, Running, Pesca, Nuoto/Sport d’acqua, Escursionismo, Tennis, Campeggio, Fitness, ecc) per poi ricoprire un ruolo di responsabilità come Department Manager.

LOGISTICA: lavorare nel Settore Logistico significa occuparsi quotidianamente della distribuzione dei prodotti. Decathlon conta circa 800 dipendenti che gestiscono i flussi di approvvigionamento delle merci per rifornire 108 negozi italiani e i clienti online. Ad oggi dispone di 4 Centri Logistici: Basiano (MI), Castel San Pietro (BO), Maddaloni (CE), Brandizzo (TO). Anche in questo settore, si comincia come Warehouse Operative per poi assumere il ruolo di Warehouse Department Manager

PRODUZIONE: il core business di Decathlon Produzione Italia è rappresentato dall’industrializzazione e produzione di articoli sportivi e delle relative componenti tecnologiche. Prodotti belli e tecnologici, ottimo rapporto qualità/prezzo e rispetto dell’ambiente sono il nostro obiettivo. Decathlon è presente sul territorio nazionale con 2 sedi ed 1 piattaforma logistica: la sede di Desio (MB) si occupa dei settori Plastica, Occhialeria, Meccanica e Tessile; il settore Calzature è invece gestito nella sede di Vigonza (PD). All’interno, i settori sono organizzati in due mestieri principali: Quality e Supply Chain. I Production Leaders Quality lavorano in stretta relazione con l’area sviluppo e concezione delle marche del gruppo (come ad esempio Quechua, Tribord, Domyos, Btwin o Kipsta), mentre i Production Leaders Supply Chain collaborano quotidianamente con l’area approvvigionamento internazionale: l’obiettivo comune è produrre e rendere disponibili ovunque nella rete di vendita i prodotti al migliore rapporto qualità/prezzo/lead time.

SEDE CENTRALE: si può accedere ad una delle posizioni della sede centrale attraverso il ruolo di Store Controller. Questa figura ha il compito di affiancare gli store manager nella gestione dell’attività economica del negozio e garantire il rispetto delle norme contabili e fiscali.

Se non avete le idee chiare sul profili che vi si addice, sul sito aziendale c’è un apposito questionario per capire per quale mestiere si è più adatti!

Processo di selezione

Ecco le varie fasi del processo di selezione:

Pubblicazione offerta lavorativa: ogni manager quando si crea un opportunità di inserimento nel suo reparto effettua la pubblicazione di un annuncio con l’indicazione dei requisiti necessari per accedere alla posizione ricercata. Screening CV: sulla base dei requisiti indicati nell’annuncio ogni manager effettua un primo screening dei CV Intervista telefonica: i candidati in possesso dei requisiti verranno successivamente contattati per un’intervista telefonica, durante la quale vengono fornite maggiori informazioni sulla posizione offerta e il candidato ha l’opportunità di esporre in modo più approfondito quanto riportato nel CV. Colloquio individuale o collettivo: la valutazione tramite colloquio individuale o collettiva verrà effettuata per verificare le caratteristiche personali del candidato e la reale motivazione a lavorare in Decathlon.

Sul sito dell’azienda si trovano alcune informazioni su:

Chi svolge i colloqui di selezione? Ogni sede è autonoma nella gestione del processo. In Decathlon la selezione e l’integrazione di ogni collaboratore viene effettuata dal manager diretto che accompagnerà ogni nuovo collega nella scoperta dell’azienda e del proprio mestiere.

Cosa viene analizzato nei CV? Per Decathlon riveste un aspetto fondamentale l’analisi delle informazioni complementari al CV, come hobby ed interessi che raccontano tantissimo delle attività trasversali di una persona…quindi non dimenticare di personalizzare il tuo CV con queste informazioni!

Quali tipologie di contratti offre Decathlon? Contratti part-time per venditori e magazzinieri mentre sono contratti full time per le altre posizioni.

Decathlon lavora con noi, posizioni aperte

Le posizioni aperte in Decathlon ad oggi sono oltre 100 e sono rivolte ai seguenti profili da inserire in Ambito Retail, Logistica e Finanza:

Sport Leader

Ovvero praticante regolare di una disciplina sportiva, che cura lo sviluppo commerciale del proprio sport e accompagna il cliente nell’acquisto. Sedi di lavoro: è la figura più ricercata, pertanto trovate posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. Per questa figura, ci sono posizioni aperte rivolte anche alle categorie protette.

Warehouse Operative

Garantisce il rapido e preciso approvvigionamento dei negozi; cura la preparazione delle spedizioni ai negozi in base alla risalita degli ordini e assicura il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali. Sedi di lavoro: Maddaloni (CE), Basiano (MI), Brandizzo (TO), Castel San Pietro Terme (BO).

Warehouse Department Manager

E’ il responsabile del settore logistico di un punto vendita, garantisce l’approvvigionamento dello stock ed organizza gli ordini garantendone l’affidabilità in modo costante. Sedi di lavoro: Brandizzo (TO), Maddaloni (CE), Caste San Pietro Terme (BO), Basiano (MI)

Accounting partner

Si occupa di tutte le attività contabili di Decathlon Italia. Sede di lavoro: Desio (MB)

Come candidarsi in Decathlon

Per candidarsi ad uno dei ruoli sopra elencati, vi rimandiamo alla pagina aziendale Career di Decathlon, che rappresenta l’unico canale per inviare la propria candidatura. Dopo aver inviato il CV si ha anche la possibilità di attivare una funzione alert per ricevere tutte le novità relativamente alla posizione di interesse. Se avete esperienze di lavoro o anche solo di un colloquio in Decathlon, condividetele lasciando un vostro commento!