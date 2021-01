Despar lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

I supermercati DESPAR ricercano addetti vendita, cassieri, gastronomi, macellai e altre figure da inserire negli uffici e nelle aree logistiche. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi, anche in vista della stagione estiva

Se siete alla ricerca di un lavoro nel settore della GDO, oggi vi segnaliamo le opportunità nei supermercati Despar. Questo marchio è operativo con numerosi punti vendita nelle regioni del Nord Est Italia e ricerca periodicamente personale con varie mansioni da inserire non solo nei supermercati ma anche negli uffici delle sedi centrali aziendali e delle aree logistiche. Andiamo a conoscere tutte le offerte di lavoro Despar e come candidarsi.

Despar profilo aziendale

Il marchio Despar è una società cooperativa fondata nei Paesi Bassi nel 1932, con la finalità di unire in un’unica catena commerciale numerosi negozi al dettaglio, con lo stesso nome e con l’unico marchio. In Italia, arriva negli anni ’50 con il marchio SPAR, che diventa DESPAR negli anni ’60. Il marcio è diffuso nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e le province di Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Mantova con diverse insegne:

Despar : identifica i supermercati di quartiere di superficie contenuta, con un assortimento di prodotti specifico per la spesa giornaliera.

: identifica i supermercati di quartiere di superficie contenuta, con un assortimento di prodotti specifico per la spesa giornaliera. Eurospar : serve un’area urbana più vasta e con necessità di acquisto differenziate. Rappresenta il punto di riferimento ideale per una spesa anche settimanale, grazie alla sua ricca offerta di prodotti alimentari e non.

: serve un’area urbana più vasta e con necessità di acquisto differenziate. Rappresenta il punto di riferimento ideale per una spesa anche settimanale, grazie alla sua ricca offerta di prodotti alimentari e non. Interspar: supermercati di grande metratura, concepiti per offrire il migliore assortimento a tutti i bisogni del cliente della cintura metropolitana. Simile a un ipermercato, l’assortimento si allarga ulteriormente per includere anche gli alimenti più ricercati, la tecnologia, il giardinaggio e altri tipi di prodotti non food, accanto ai prodotti nazionali e internazionali e un ampio assortimento di private labels.

Diverse anche le sedi aziendali. Troviamo la Centrale di Mestrino, nei pressi di Padova, che svolge la funzione di centro direttivo, gestionale e amministrativo per tutte le attività del gruppo e, nello stesso tempo, di base operativa del Ce.Di (centri distributivi) che ha come zona di competenza il Veneto e l’Emilia Romagna. Poi abbiamo il Ce.Di. di Bolzano è stato il primo centro di distribuzione del marchio, e ne rappresenta tuttora la sede legale, e gestisce le attività commerciali del Trentino-Alto Adige.Il Ce.Di. di Udine, infine, è stato l’ultimo ad entrare a far parte del consorzio e ad esso competono le attività commerciali del Friuli-Venezia Giulia.

Despar lavora con noi, posizioni aperte

Ecco le posizioni aperte in Despar, suddivise tra personale da inserire nei supermercati e personale da inserire negli Uffici e nelle aree logistiche. Troviamo opportunità sia full-time che part-time per profili con o senza esperienza nel ruolo / settore di riferimento.

Posizioni aperte nei supermercati

In Veneto troviamo le seguenti offerte di lavoro:

Macellai e Allievi macellai

Gastronomi

Addetti ortofrutta

Addetti pescheria

Farmacisti

Addetti rifornimento scaffali

Cassieri

In Friuli Venezia Giulia troviamo le seguenti offerte di lavoro:

Addetti macelleria

Addetti gastronomia

Addetti ortofrutta

Addetti rifornimento scaffali

Cassieri

Farmacisti

Addetti reparto no food

In Trentino Alto Adige troviamo le seguenti offerte di lavoro:

Addetti ortofrutta

Macellai

Gastronomi

Addetti e specialisti reparto

Addetti vendita

In Emilia Romagna troviamo le seguenti offerte di lavoro:

Addetti macelleria

Addetti gastronomia

Addetti pescheria

Addetti rifornimento scaffali

Addetti ortofrutta

Cassieri

Store Manager

Posizioni aperte negli uffici / sedi logistiche

Numerose le ricerche in corse nelle sedi Despar e nelle varie aree logistiche, che offrono anche interessanti opportunità di stage in varie posizioni aziendali:

Direttore Marketing

HR Senior Payroll Specialist

BI Analyst

Impiegato/a ufficio riordini merci deperibili

Impiegato/a ufficio tecnico affiliazione

Addetto alle operazioni di magazzino

Specialista sicurezza sul lavoro ed e.learning

Responsabile selezione filiali

Tirocinio extra curriculare area formazione

Stage Area marketing e comunicazione

Despar lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le offerte di lavoro Despar vi rimandiamo alla pagina del gruppo Despar Lavora con noi, dove trovate le ricerche in corso suddivise nelle varie regioni in cui è presente il marchio. Per candidarsi, è necessario compilare il form online con tutte le informazioni richieste, allegando infine il proprio Curriculum Vitae. Se tra gli annunci di lavoro non trovato un profilo corrispondente al vostro, potete inviare una candidatura spontanea per un settore di vostro interesse. Questa verrà presa in considerazione per eventuali necessità di inserimento future.