Alpitour lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in Alpitour.

Turista fai da te? No Alpitour!? Ahi! Ahi! Ahi! Impossibile dimenticare questo spot degli anni ‘80-‘90 che ha reso famoso Alpitour! Oggi, il Gruppo Alpitour, è tra i principali operatori del settore turistico – alberghiero e offre interessanti opportunità di inserimento per chi è alla ricerca di un lavoro in questo affascinante ambito. Molte, infatti, sono le opportunità di lavoro nelle strutture turistiche sia in Italia che all’estero, oltre che negli uffici. Vediamo allora quali sono le posizioni aperte al momento e come candidarsi in Alpitour.

Alpitour, profilo aziendale

Alpitour nasce nel 1947 come piccola agenzia di viaggi specializzata in brevi trasferimenti a bordo di treni e bus in occasione di eventi speciali per poi diventare, in 70 anni di attività, leader nel settore turismo. Ad oggi, infatti, il Gruppo Alpitour rappresenta la più importante e poliedrica realtà turistica italiana che opera con cinque divisioni che compongono la sua identità:

Tour Operating (core business del Gruppo, raccoglie una ricca offerta multibrand in grado di soddisfare esigenze e desideri di qualsiasi segmento di mercato)

(core business del Gruppo, raccoglie una ricca offerta multibrand in grado di soddisfare esigenze e desideri di qualsiasi segmento di mercato) Aviation (con Neos, compagnia aerea del Gruppo dal 2001)

(con Neos, compagnia aerea del Gruppo dal 2001) Hotel Management (con VOIhotels, la catena di alberghi, villaggi e resort gestita dal Gruppo Alpitour)

(con VOIhotels, la catena di alberghi, villaggi e resort gestita dal Gruppo Alpitour) Incoming (con Jumbo Tours, società del Gruppo che fornisce sevizi di incoming in destinazione, sia per i clienti Alpitour che per i principali tour operator internazionali Alpitour Incoming, rivolta ai mercati esteri AlbaniaTravel.com, sito di Incoming online nato nel 2017 e specializzato nelle prenotazioni delle migliori strutture alberghiere e residence in Albania)

(con Jumbo Tours, società del Gruppo che fornisce sevizi di incoming in destinazione, sia per i clienti Alpitour che per i principali tour operator internazionali Alpitour Incoming, rivolta ai mercati esteri AlbaniaTravel.com, sito di Incoming online nato nel 2017 e specializzato nelle prenotazioni delle migliori strutture alberghiere e residence in Albania) Travel Agencies (con Welcome Travel Group e Geo Travel Network, le due più importanti realtà distributive in Italia presenti con oltre 2.500 agenzie di viaggi sull’intero territorio nazionale).

Paradigma di qualità, assistenza e flessibilità, oggi Alpitour è sinonimo di vacanze a 360°, riconosciuto leader italiano del settore turistico.

Alpitour lavora con noi, posizioni aperte

Vista l’attuale situazione purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Capo Ricevimento Villaggi Italia / Estero

La risorsa si occuperà del coordinamento e dell’ottimizzazione delle attività di ricevimento della struttura alberghiera (vendita diretta e inserimento delle pratiche nei sistemi operativi alberghieri, check in / check out, supporto durante la durata del soggiorno, comunicazione con i vari reparti, pratiche amministrative di chiusura conti). Richiesta esperienza nel ruolo e conoscenza del sistema operativo HOTEL ++.

General Manager Italia / Estero

La risorsa si occuperà della conduzione di Resort di grandi dimensioni, in Italia o all’Estero, gestendo e coordinando tutte le attività operative in loco, assicurando i risultati di budget e qualitativi, in linea con le indicazioni aziendali e nel rispetto delle normative locali. Richiesta esperienza pluriennale nel ruolo, conoscenza delle lingue francese e inglese e degli strumenti di budgeting e controllo.

Addetto Booking

Questa figura rappresenta il principale referente delle agenzie di viaggio e ha il compito specifico di organizzare e vendere esclusivi programmi di viaggio tailor made per i clienti delle più importanti agenzie di viaggio italiane. Ai candidati è richiesta un’approfondita conoscenza delle principali destinazioni turistiche luxury e una grande capacità di comunicare al telefono, che è il suo principale strumento di lavoro. Altri requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo presso Tour Operator o agenzie di viaggio, ottima conoscenza delle destinazioni geografiche e del settore turistico di lusso, attitudine ai rapporti personali ed all’utilizzo del telefono, buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza dei sistemi GDS.

Stage per laureandi e neolaureati

Alpitour promuove un programma di formazione on the job sul mondo del turismo della durata minima di 6 mesi. Lo stage è rivolto a giovani motivati ad entrare nel mondo del turismo con orientamento al Cliente, ottime capacità comunicative, flessibilità e capacità di adattamento.

Cosa è richiesto per lavorare in Alpitour?

Queste le caratteristiche richieste a coloro che intendono candidarsi per lavorare in Alpitour:

forte interesse per il mondo del turismo

passione e attenzione per la clientela

ottime capacità comunicative e relazionali

disponibilità a viaggiare

flessibilità e capacità di adattamento a situazioni / ambienti

Opinioni sul lavoro in Alpitour

Com’è lavorare in Alpitour? Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti dell’azienda che ci raccontano la loro esperienza lavorativa in Alpitour:

“Ambiente di lavoro stimolante e affascinante”. Dario L., Commerciale per Alpitour da diversi anni, parla così del suo lavoro e dell’azienda: “Da sempre interessato al settore turistico, ho conseguito una laurea in Scienze turistiche e svolto uno stage in una piccola agenzia. Ho poi deciso che il mio ambito ideale, idoneo alle mie competenze e aspirazioni, era quello commerciale e Alpitour mi ha dato l’opportunità non solo di “provarci” ma di formarmi e crescere. Ho appreso molto del turistico-alberghiero e ho imparato a negoziare con i clienti, aspetto non semplice ma che mi stimola ogni volta. Poi, insomma, si parla sempre di luoghi fantastici e affascinanti, così passa lo stress..a volte!”.

“Azienda seria e..lavoro affascinante che permette di girare il mondo!”. Così parla Gabriele F., Capo Ricevimento per uno degli hotel della catena all’estero: “Dopo anni di lavoretti qua e la ho trovato una azienda seria che mi ha proposto delle opportunità all’estero e delle interessanti prospettive di crescita. Sono molto soddisfatto e poi, lavoro in posti meravigliosi!”.

“Stage formativo in una grande azienda del settore”. Sara C., studentessa universitaria, ha avuto la possibilità di svolgere uno stage curriculare in una agenzia Alpitour e ci racconta: “Sono stai 6 mesi molto proficui, ho imparato molto del settore soprattutto a livello pratico ed organizzativo: contatto diretto con i clienti e soprattutto con i grandi operatori del settore. La precisione, la concentrazione e l’organizzazione sono tutto in questo lavoro, oltre ad una grande conoscenza delle proposte di viaggio. E’ stata una buona esperienza che mi ha introdotto nel settore turismo e mi ha confermato il mio interesse per lo stesso”.

Come candidarsi in Alpitour

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro di Alpitour alla pagina web aziendale nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarti, effettua la registrazione e compila il form con tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, titolo di studio, ultima esperienza di lavoro e aspirazioni) ed infine allega il tuo curriculum vitae. In alternativa, puoi anche inviare una candidatura spontanea compilando il medesimo form.