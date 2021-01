Ducati lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Ducati? La famosa casa motociclistica italiana cerca personale da inserire in azienda. Le ricerche sono rivolte sia a profili senior che junior, in possesso di laurea / diploma tecnico, ai quali verrà proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di stage / tirocinio. Vediamo allora alcune informazioni sull’azienda Ducati e tutte le posizioni aperte.

Ducati, profilo aziendale

Ducati è un’azienda motociclistica fondata a Bologna nel 1926, dove tuttora ha sede, dall’ingegnere Antonio Cavalieri Ducati e figli. Con il nome di Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, l’azienda originale er specializzata nella ricerca e produzione di tecnologie per le comunicazioni radio e, solo nel 1946, nasce il reparto motociclistico. Oggi Ducati Motor Holding SpA, acquistata nel 2012 Audi AG, è un colosso del settore ed testimone del Made in Italy nel mondo. Le Moto Ducati rappresentano in oltre 60 paesi di tutti il mondo il sogno dei motociclisti più appassionati. Il successo del marchio si mostra anche nelle competizioni motociclistiche, dove il palmares di vittorie conquistate dalle moto Ducati testimonia il valore e della qualità costruttiva: nel Campionato Mondiale Superbike, Ducati ha conquistato 15 degli ultimi 18 titoli mondiali piloti e ben sedici titoli costruttori, mentre nel 2007 in MotoGp, a meno di quattro anni dal debutto, la nostra Desmosedici GP7 ha dominato il mondiale piloti e costruttori.

Lavorare in Ducati

Lavorare in Ducati significa entrare in un’azienda di grande rilievo e prestigio nel panorama motociclistico mondiale. Riconoscimenti che sono il frutto dell’impegno costante e dell’intelligenza delle persone che ci lavorano, delle loro capacità e delle loro competenze. La passione, l’ossessione per la qualità e la ricerca dell’eccellenza sono quindi gli elementi che contraddistinguono chi lavora in Ducati e, di conseguenza, i candidati che l’azienda vuole conoscere.

Giovani in azienda: tesi e stage

I giovani rivestono un ruolo fondamentale in Ducati. Gli stage, destinati proprio a laureati o laureandi, costituiscono uno dei principali canali d’ingresso in Ducati: si tratta di una vera e propria esperienza “sul campo”, preparatoria a un eventuale inserimento in azienda. Gli stage sono legati a specifici progetti da realizzare nelle diverse aree aziendali e hanno generalmente una durata di sei mesi, durante i quali la persona viene seguita al fine di favorirne l’inserimento nel contesto aziendale e di fornirgli la formazione e gli strumenti di cui necessita. Sono costantemente effettuate selezioni per stage e tesi in tutte le aree aziendali. L’azienda consente di segnalare l’interesse come candidatura spontanea indicando:

l’area aziendale di interesse

la tematica che si intende sviluppare

i tempi proposti di attuazione

Processo di Selezione

Il processo di selezione in Ducati viene curato direttamente dalla direzione Risorse Umane in collaborazione con il management dell’azienda. Dopo un primo incontro conoscitivo con gli specialisti di selezione, segue solitamente un colloquio tecnico con i responsabili di funzione direttamente interessati dalla posizione; in alcuni casi vengono utilizzati questionari, test di lingua, assessment individuali o di gruppo. La valutazione finale si baserà sulle competenze professionali e sulla capacità di ciascuno di condividere ed esprimere i principi e i valori che rappresentano il patrimonio più importante dell’azienda.

Posizioni aperte

Ecco le posizioni aperte in Ducati:

ELECTRIC & ELECTRONIC SERVICE ENGINEER

La risorsa sarà responsabile delle seguenti attività:

assistenza tecnica di 3° livello per problematiche elettriche, elettroniche, di SW e di calibrazione per la rete delle Filiali, Importatori e dei Concessionari Worldwide;

sviluppo dello strumento di diagnosi e di tutte le attività ad esso correlate;

redazione di documentazione tecnica per la rete e gestione dell’area Repair and Maintenance Information (RMI);

supporto nello sviluppo ed erogazione di training tecnici alla rete;

analisi dei dati diagnostici raccolti al fine di collaborare all’attività di miglioramento qualità in rete.

Requisiti richiesti:

laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica o formazione tecnica equivalente;

predisposizione al lavoro in team;

fluente conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; la conoscenza del tedesco rappresenta un plus;

solido background nella gestione tecnica di network di assistenza – remota e on site – all’interno del settore automotive;

comprovata attitudine al problem solving e focus sull’ottenimento del risultato;

approccio proattivo e orientato all’ascolto attivo della clientela;

passione personale per il mondo automotive;

predisposizione all’analisi dei dati;

disponibilità a brevi trasferte in Italia e all’estero.

SALESFORCE IT SPECIALIST

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Gestire la fase di demand e raccolta requisiti di nuove funzionalità;

Implementare nuove funzionalità in autonomia e\o coordinare fornitori terzi;

Progettare e governare l’implementazione di integrazioni tra Salesforce ed altri sistemi;

Garantire conformità alle best practice in termini di system cybersecurity;

Assicurare l’utilizzo delle best practice in termini di system maintenance;

Gestire e controllare i costi di licenze e budget dei progetti di cui è responsabile;

Assistere e formare nuovi user facendo crescere il know-how IT&Digital all’interno dell’azienda;

Gestire le basic administrative functions di: manutenzione account, report, dashboard, workflow automations e upgrades.

Principali requisiti richiesti:

3+ anni di esperienza tecnica e funzionale in un ruolo analogo con tecnologia salesforce.com

Conoscenza delle best practice salesforce

Conoscenza dei processi di Customer Experience

Competenze Mulesoft, sia tecniche che di governance

Abilità nel progettare ed implementare nuovi processi con attenzione alla user adoption

Capacità di developer: Apex and Visualforce development, Java, Javascript, SQL, HTML.

Come candidarsi in Ducati

Alla pagina aziendale sezione Ducati Lavora con noi è possibile consultare tutte le offerte di lavoro Ducati e candidarsi. Per farlo, è necessario compilare la richiesta online ed essere così inseriti nel database dei candidati. E’ un form che richiede tempo per la compilazione, in quanto sono richiesti tutti i dati del proprio profilo personale, formativo e professionale. Un’ultima precisazione: fate attenzione alla data di scadenza degli annunci.