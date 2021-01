A2A lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Le società multiservizi sono quelle aziende che operano in più settori e offrono molteplici servizi di pubblica utilità. Ne consegue che, aziende del genere, possono offrire opportunità lavorative in vari campi e per diversi profili professionali, che vanno dall’operaio al professionista. A2A è proprio una delle principali aziende multiutility italiane attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia e nei servizi ambientali. L’azienda ricerca periodicamente personale da inserire nelle sue sedi aziendali di Milano, Brescia, Torino, Roma, Bergamo, Sondrio e Biella. Andiamo a conoscere quali sono le posizioni aperte, le opportunità di inserimento, l’ambiente di lavoro e come candidarsi alle offerte di lavoro A2A.

Profilo aziendale A2A

A2A è una delle principali multiutility italiane. Con circa 11.400 dipendenti, il Gruppo è ai vertici nei settori della produzione e vendita di energia (con un mix produttivo orientato alle fonti pulite da cui proviene il 76% dell’energia generata), della distribuzione di energia elettrica e gas, e del ciclo idrico integrato.

Altro settore in cui è attiva l’azienda, quello dei servizi ambientali e nel teleriscaldamento, attività fortemente integrate, con una modalità di produzione dell’energia sempre più orientata al rispetto dell’ambiente. In questo ambito svolge un ruolo fondamentale A2A Ambiente, società nata come risultato dell’esperienza e delle competenze acquisite da A2A nel settore ambientale in Italia e all’estero. L’azienda punta sulla ricerca e investiamo in nuove tecnologie IoT (Internet of Things) grazie alle quali offre soluzioni per la gestione dei servizi per le smart city

L’azienda è presente sul territorio con quattro sedi principali, una a Brescia – sede legale, poi a Milano, Sondrio e Bergamo.

Lavorare in A2A

Concentriamo ora la nostra attenzione su cosa vuole dire lavorare in A2A, ovvero a conoscere quali sono i profili ricercati e gli ambiti di inserimento in azienda, oltre a fornire informazioni sull’ambiente di lavoro.

Profili ricercati in A2A

L’azienda ricerca persone flessibili, capaci di leggere ed interpretare scenari in continua evoluzione, orientate ai risultati e che abbiano voglia di portare il loro contributo concentrandosi non solo sugli obiettivi ma anche sulle modalità per raggiungerli. I percorsi universitari più richiesti rientrano nel campo ingegneristico, economico-quantitativo e giuridico. Mentre i ruoli ricercati fanno riferimento ai seguenti ambiti:

Tecnico-Operativo : Progettazione esecuzione lavori, Manutenzione ed Esercizio Impianti, Qualità, Ambiente e Sicurezza.

: Progettazione esecuzione lavori, Manutenzione ed Esercizio Impianti, Qualità, Ambiente e Sicurezza. Corporate : Risk Management, Mergers & Acquisitions, Pianificazione e Controllo, Risorse Umane.

: Risk Management, Mergers & Acquisitions, Pianificazione e Controllo, Risorse Umane. Mercato: Commerciale/Marketing, Trading.

Oltre a profili di professionisti in ambito Tecnico e Amministrativo, A2A ricerca periodicamente personale Operaio per potenziare le attività di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia del suolo pubblico da inserire in Amsa, società del Gruppo attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nella pulizia delle strade e in altri servizi essenziali per l’ambiente, l’igiene e il decoro delle città. I profili più ricercati in questo ambito sono gli Operatori Ecologici e Conducenti dei mezzi.

Ambiente di lavoro e Welfare aziendale

Lavorare in A2A significa entrare in una azienda che crede nella valorizzazione delle diversità attraverso l’individuazione e il superamento di ogni stereotipo legato al genere, all’età, alla disabilità, all’etnia, alla fede religiosa e all’orientamento sessuale. Come previsto dalle norme vigenti, A2A garantisce il diritto al lavoro delle persone diversamente abili (dati al 2017 presi dal sito aziendale: 506, di cui il 24% donne). Anche in tema di work-life balance, il Gruppo incontra le esigenze dei dipendenti concedendo 324 part-time (3% sul totale dei dipendenti), di cui l‘88% a donne (dati al 2017 presi dal sito aziendale). Sono stati inoltre concordati 335 congedi parentali, il 33% in più rispetto al 2016. Il 91% delle persone a cui è stato concesso il congedo è rientrato al lavoro nel 2017. A2A sta inoltre implementando azioni volte a favore il gender balance in azienda.

Inoltre, l’azienda offre ai dipendenti numerosi servizi:

Servizio per la mobilità : tariffe vantaggiose per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locali.

: tariffe vantaggiose per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locali. Smart Working : dal 2016 l’azienda, grazie ad un progetto pilota che ha coinvolto circa 250 dipendenti, testa sul campo l’efficacia dello smartWorking, innovativa modalità di lavoro che, per un giorno alla settimana, ha permesso ai dipendenti che hanno aderito di lavorare da casa. Questa prima fase del progetto Smart Working si è conclusa con successo tanto da portare A2A ad ampliarlo.

: dal 2016 l’azienda, grazie ad un progetto pilota che ha coinvolto circa 250 dipendenti, testa sul campo l’efficacia dello smartWorking, innovativa modalità di lavoro che, per un giorno alla settimana, ha permesso ai dipendenti che hanno aderito di lavorare da casa. Questa prima fase del progetto Smart Working si è conclusa con successo tanto da portare A2A ad ampliarlo. Asilo nido e scuola di infanzia aziendale

Servizio di assistenza socio-psicologica: presente in 14 sedi del Gruppo.

La crescita professionale in A2A è supportata da formazione, valutazione delle prestazioni e del potenziale, percorsi di carriera in grado di garantire lo sviluppo di competenze, capacità e abilità.

A2A lavora con noi, posizioni aperte

Segnaliamo di seguito le offerte di lavoro per profili Impiegatizi, Ingegneri e professionisti vari nelle diverse sedi dell’azienda:

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ENGINEER

STAGE – BUILDING MANAGEMENT

STAGE – SUPPORTO OPERATIVO INVESTIMENTI

STAGE – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI

ELECTRICAL ENGINEERING-ANALYST

MARKETING SPECIALIST

SPECIALISTA STANZIAMENTI E BILANCI ENERGETICI

DIGITAL TOUCH POINT OWNER

DIGITAL DEMAND OWNER

IT DEMAND & DELIVERY – IT AMBIENTE

SPECIALISTA PORTFOLIO PLANNING

IT DEMAND & DELIVERY – SALESFORCE MARKETING CLOUD

IT PROJECT MANAGEMENT

IT DEMAND & DELIVERY – SAP ISU

CLOUD & SYSTEMS ARCHITECT

BUILDING MANAGEMENT

SPECIALISTA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO

IT DEMAND E DELIVERY – CRM

QUANTITATIVE ANALYST

TRAINING SPECIALIST

PROGETTISTA UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PLANNING & DESIGN ENGINEER – RETE TELERISCALDAMENTO

PRESALES ENGINEER

JUNIOR PROJECT MANAGER – SISTEMI ELETTRICI

NETWORK SPECIALIST – AREA RETE DATI

PROJECT MANAGER – GAS

DATA CENTER SPECIALIST

OPERATORI ECOLOGICI E CONDUCENTI (AMSA) –

SPECIALISTA IDROGEOLOGIA

HSE INTERNAL CONSULTANT

PMO SPECIALIST – SMART CITY

NETWORK OPERATIONS CENTER SPECIALIST

DIGITAL HR TRANSFORMATION

FINANCIAL PLANNING & CONTROL ANALYST

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – TEMPO DETERMINATO

ANALISTA REPORTING DI GRUPPO

CONDUTTORE IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE

SPECIALISTA COMPLIANCE 231

STAGE – JUNIOR GESTIONE SINISTRI

STAGE – JUNIOR HR: TALENT DEVELOPMENT

OPPORTUNITA’ PER INGEGNERI | “PORTA ENERGIA NELLE RETI” –

NEOLAUREATI / JUNIOR – INGEGNERIA GESTIONALE

NEOLAUREATI / JUNIOR – INGEGNERIA MECCANICA O ENERGETICA

NEOLAUREATI / JUNIOR – INGEGNERIA ELETTRICA/ELETTRONICA

REMOTE CONTROL & AUTOMATION SPECIALIST

ENERGY SPECIALIST

KEY ACCOUNT AMBIENTE

ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI ENERGETICI

ADDETTO FATTURAZIONE

PROJECT SPECIALIST E- MOBILITY

LEGAL COUNSEL – APPALTI PUBBLICI

STAGE – JUNIOR OT CYBER SECURITY

KEY ACCOUNT AMBIENTE

SITE ENGINEER – IMPIANTI PRIMARI ENERGIA ELETTRICA

ADDETTO REDAZIONE SPECIFICHE TECNICHE

SPECIALISTA GESTIONE DOCUMENTALE

STAGE – JUNIOR AREA DEPURAZIONE

TECNICO OPERATIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

BUSINESS ANALYST GAS / ENERGIA

ADDETTO PROGRAMMAZIONE LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE

SPECIALISTA PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO OPERATIVO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OPERATORI IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE

ASSISTENTE TECNICO RETI DISTRIBUZIONE

CONTROL ROOM ENGINEER (POWER DISTRIBUTION GRIDS – H24)

OPERATORI CALL CENTER

ASSISTENTE TECNICO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PROGETTISTI IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI – INGEGNERI MECCANICI, ELETTRICI, AUTOMAZIONE

Opinioni sul lavoro in A2A

Raccogliamo di seguito alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di A2A:

“Ottima azienda in cui lavorare, molti benefit e buon ambiente”. Raffaella G., attuale Impiegata in ambito amministrazione, ci parla così del suo lavoro in azienda: “Lavoro in A2A ormai da 3 anni, ho un buon rapporto con i colleghi e i superiori. L’azienda è ben organizzata e offre davvero molti benefit ai propri dipendenti. L’ambiente è sereno e si lavoro piacevolmente”.

“Grande azienda che offre opportunità di crescita e carriera interna”. Giacomo N., attuale dipendente come Tecnico Sistema Qualità – Ambiente e Energia, ci racconta la sua esperienza: “Sono entrato in A2A per una sostituzione temporanea poi sono stato assunto. Inizialmente affiancavo il manager senior della mia funzione ma piano piano mi hanno affidato maggiori responsabilità. Sono soddisfatto nel vedere che l’azienda investe nei propri dipendenti e crede nelle loro potenzialità”.

“Buon ambiente di lavoro, esperienza soddisfacente”. Fabrizio C. ha lavorato lo scorso inverno come Autista Amsa e ci racconta la sua esperienza: “Mi sono trovato bene, i turni sono ben organizzati e gli orari quasi sempre rispettati. L’azienda offre spogliatoi e mensa interna, buono anche lo stipendio. Buona esperienza, azienda seria e ben strutturata”.

Come candidarsi in A2A

Per consultare tutte le offerte di lavoro A2A ti rimandiamo alla pagina aziendale A2A lavora con noi. Previa registrazione, è possibile inviare la propria candidatura. Il processo di selezione prevede test e colloqui individuali con gli esperti di Risorse Umane e con i Responsabili operativi, durante i quali vengono approfondite sia le conoscenze specialistiche sia quelle manageriali e la reale motivazione a far parte dell’azienda.