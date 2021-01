Euronics lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Euronics, la catena di negozi di elettrodomestici ed elettronica leader in Europa, seleziona personale per i propri negozi su tutto il territorio nazionale. Per chi ama il mondo della tecnologia ed elettronica, di seguito trova tutte le posizioni aperte nei punti vendita Euronics e le informazioni su come candidarsi.

Euronics profilo aziendale

Euronics è la catena europea di grande distribuzione, specializzata nella tecnologia di consumo, con sede principale ad Amsterdam. Il gruppo, dal 1999, opera anche in Italia attraverso Euronics Italia SpA con sede centrale a Milano e punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, la società italiana ha più di 400 punti vendita aperti nel nostro Paese.

Tra i soci di Euronics Italia SpA troviamo la Bruno SPA, azienda nata nel 1936e oggi una consolidata realtà italiana dedita alla commercializzazione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con 28 punti vendita diretti ed una rete di affiliazione. Si avvale di 700 collaboratori e punta da sempre alla valorizzazione ed alla crescita degli stessi. I bilanci sono sottoposti a revisione contabile volontaria da primaria società internazionale, a garanzia di tutti gli stakeholders.

Euronics lavora con noi, posizioni aperte

Ecco le quattro figure maggiormente ricercate in Euronics su tutto il territorio italiano e le posizioni aperte in Bruno S.p.A.:

Addetto al magazzino

Questa figura cura l’intera attività di magazzino del Punto Vendita, occupandosi della gestione delle spedizioni e dell’elaborazione della relativa documentazione. Principali mansioni:

assicurare il ricevimento della merce in entrata e provvede alla gestione delle spedizioni

contribuire all’organizzazione della disposizione dei prodotti all’interno del Punto Vendita, secondo le indicazioni fornite da addetti punto vendita

Cassiere

Questa figura assicura le corrette procedure di incasso e fornire assistenza al Cliente, relativamente al pagamento ed anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi (es. finanziamento). Principali mansioni:

assicurare i processi di incasso del Punto Vendita ed il trasferimento dei dati all’amministrazione

garantire la corretta gestione di resi, cambi merce ed eventuali reclami da parte dei Clienti

garantire l’adeguata assistenza alla Clientela, per assicurarne la massima soddisfazione

Addetto alle vendite

Figura che si occupa della gestione della clientela presso il Punto Vendita e degli aspetti organizzativi ed espositivi dello stesso. Principali mansioni:

garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati, su indicazione del Direttore Punto Vendita

supporto ai Clienti, fornendo loro consulenza in fase di acquisto

assicurare l’organizzazione della disposizione dei prodotti all’interno del Punto Vendita, per la migliore efficacia della vendita stessa

gestione dei problemi segnalati dai Clienti (es. assistenza tecnica)

Direttore punto vendita

Questa figura assicura, nel rispetto delle policies aziendali definite, la cura della bellezza e dell’impatto del negozio affidato, l’assortimento dei prodotti gestiti, l’organizzazione, l’eccellenza nei livelli di servizio e nelle competenze dei collaboratori gestiti. Principali mansioni:

garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati di Punto Vendita, su indicazione della Direzione

gestire le azioni di vendita con i Clienti, offrendo competenze specifiche sui prodotti venduti nei settori di pertinenza

provvedere alla definizione ed alla relativa comunicazione ai collaboratori dei piani promozionali da attuare nel Punto Vendita e partecipare alla definizione della miglior organizzazione della disposizione prodotti

gestione dei problemi specifici segnalati dai Clienti, in particolare fornendo supporto ai collaboratori per assicurare il miglior livello di servizio

coordinamento e sviluppo professionale dei collaboratori dipendenti del Punto Vendita.

Euronics lavora con noi, come candidarsi

Per consultare nel dettaglio tutte le offerte di lavoro Euronics vi rimandiamo alla pagina web aziendale. Semplice e veloce l’invio della candidatura ad uno degli annunci disponibili. Dopo aver effettuato la registrazione, si inserisce il proprio Curriculum Vitae e una foto e lo si invia! Trovate anche la possibilità di inviare una candidatura spontanea, con le stesse modalità.