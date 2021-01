Tiger lavora con noi 2021, posizione aperte e come candidarsi

Tiger cerca spesso personale da inserire nei punti vendita in Italia. Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in Tiger.

Sei mai entrato in un negozio Tiger? Se la risposta è no, ti consiglio di farlo perché rimarrai veramente sorpreso per tutto quello che potrai trovarci! Come raccontano loro: “Cose di cui hai bisogno, Cose che sogni e….Cose di cui ignoravi l’esistenza!”. Ed è veramente così, soprattutto per tutte quelle cose di cui veramente ignoravi l’esistenza! Ti abbiamo incuriosito? In Tiger è così, tutto stravagante e fuori dall’ordinario, come le risorse che cercano per i loro negozi! Se ti piacerebbe quindi lavorare in Tiger, l’ormai famosa catena di negozi danese che propone oggetti di design a prezzi contenuti, questa è alla ricerca di personale per i suoi negozi in Italia. La catena è in forte espansione nel nostro paese e assume principalmente risorse nel ruolo di addetti vendita e store manager per i vari negozi aperti nelle principali città d’Italia.

Profilo aziendale di Tiger

Tiger (ora Flying Tiger Copenhagen) è nata nel 1995 in Danimarca con un piccolo negozio a Copenhagen ed è diventata, nel tempo, una catena di oltre 400 punti vendita. L’azienda è in continua espansione, non solo in Europa, ma anche in Giappone, dove conta già sette negozi. In Italia, il primo negozio Tiger è stato aperto a Torino nel 2011, seguito da nuovi punti vendita nel cuore delle principali città del nostro Paese. La caratteristica di Tiger, oltre ai prodotti originali che propone, è l’approccio commerciale, che ha dimostrato al pubblico che i buoni prezzi, la qualità e il design dei materiali possono essere parte dello stesso prodotto. Lo sviluppo di Tiger nei vari Paesi del mondo avviene attraverso il sistema della partnership commerciale (“join venture”). Questo significa che Tiger non opera in franchising, bensì attraverso gestione diretta su aree territoriali: Tiger Italia 1 ha un mandato territoriale per l’area geografica del Nord Italia (comprese Emilia Romagna e Toscana), Tiger Italia 2per il Centro Italia, Tiger Italia 3 per il Sud Italia, compresa la Sardegna.

Posizione aperte

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Addetto Alle Vendite

Questa figura si occupa a 360° delle attività inerenti alla conduzione del negozio, ovvero:

accoglienza del cliente

gestione della merce

cura del visual merchandising

gestione del magazzino

L’azienda cerca persone dinamiche e flessibili, intraprendenti e che lavorino con passione. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese, l’utilizzo del pc, attitudine al lavoro in team e alla comunicazione. Sarà considerato requisiti preferenziali l’aver già maturato esperienze pregresse nel settore retail o nella GDO e la conoscenza di una seconda lingua straniera.

Store Manager

La risorsa, nel ruolo di Store Manager, avrà la piena responsabilità della guida e della gestione del punto vendita coerentemente con le politiche e gli obiettivi dell’azienda. Le principali attività da svolgere saranno:

gestione del personale del punto vendita

organizzazione delle attività all’interno dello store

monitoraggio e raggiungimento del budget assegnato

elaborazione KPI

assistenza al cliente e merchandising.

L’azienda cerca candidati che abbiano già maturato una solida esperienza (di almeno 2-5 anni) nel ruolo, preferibilmente in aziende multinazionali fast fashion e che abbiano buona conoscenza della lingua inglese e delle logiche commerciali/retail. Completano il profilo ottime doti di comunicazione e negoziazione, capacità di lavorare per obiettivi, flessibilità e doti di team working.

Opinioni sul lavoro in Tiger

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Tiger:

“Ambiente solare e divertente”. Queste le parole di Francesca G., Addetta vendita / Cassiera in Tiger: “Lavorare in Tiger è proprio come entrare in un loro negozio: divertente e allegro! Ho un buon rapporto con i colleghi, riusciamo a coordinare i turni di lavoro e non abbiamo grandi problemi. Ho un contratto part-time e riesco a gestire bene i miei turni”.

“Bell’ambiente, lavoro con serenità!”. Questo che ci ha raccontato Adele G., attuale Store Manager di Tiger in uno dei negozi milanese: “Ho una lunga esperienza nell’ambito della gdo, ma in Tiger ho trovato un ambiente di lavoro diverso. Vado a lavorare con serenità e ho un team molto valido con il quale ho un buon rapporto”.

“Lavoro non fatico, anche divertente!”. Andrea S., ex Addetto vendita durante il periodo natalizio, ci dice: “Ho lavorato in un periodo dell’anno frenetico, bisogna essere svelti a sistemare tutto il materiale che arriva di continuo. Può essere un po’ faticoso ma non certamente difficile. Sarà stato anche il periodo, festoso, ma a tratti mi sono anche divertito! Farei volentieri un’altra esperienza da loro!”.

Come candidarsi in Tiger

Per consultare tutte le ricerche in corso ti rimandiamo alla pagina aziendale dedicate alle offerte di lavoro Tiger. Trovi tutte le posizioni aperte in Italia ma anche l’elenco completo delle ricerche in corso negli altri paesi europei in cui è presente il marchio, compresa la sede centrale di Copenhagen. Per candidarti, l’azienda invita ad inviare il tuo Curriculum Vitae con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali e, possibilmente, anche una breve lettera di presentazione. Ti viene inoltre richiesto di mettere in evidenzia il possesso di eventuali attestati conseguiti (Primo soccorso, Antincendio, Haccp) e l’appartenenza alle categorie protette. Infine, fai attenzione alla data di scadenza riportata negli annunci!