Fastweb lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Fastweb cerca laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni, elettronica o informatica: ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L’azienda è periodicamente alla ricerca di brillanti neolaureati in discipline scientifiche ed economiche e profili senior da inserire nelle proprie sedi, ma anche personale per rafforzare lo staff amministrativo e di altre funzioni. I contratti offerti sono generalmente a tempo indeterminato o stage con rimborso spese di 1000 euro mensili. Andiamo a conoscere meglio l’azienda e a presentarvi le offerte di lavoro Fastweb disponibili.

Profilo aziendale di Fastweb

Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L’azienda, che vanta circa 2,5 milioni di clienti, offre una vasta gamma di servizi voce e dati, fissi e mobili, a famiglie e imprese. Fastweb è nata a Milano nel 1999 con un progetto assolutamente innovativo dal punto di vista industriale e tecnologico: la costruzione di una rete in fibra ottica e l’adozione del protocollo IP per la trasmissione di voce, dati e video. 18 anni dopo Fastweb è uno degli operatori di riferimento del mercato delle telecomunicazioni in Italia e la sua rete oggi si estende lungo tutto il territorio nazionale.

Entro il 2020 Fastweb ha un importante obiettivo: raggiungere con la rete ultrabroadband 13 milioni di famiglie (ovvero il 50% della popolazione), di cui 5 milioni con tecnologia Ftth e velocità fino a 1 Gigabit e 8 milioni con tecnologia FttCab e velocità fino a 200 Megabit per secondo.

Fastweb opera ad oggi su tutto il territorio nazionale con:

16 sedi in varie città italiane, dove lavorano circa 2.500 dipendenti

Lavorare in Fastweb

Andiamo a conoscere meglio cosa vuol dire lavorare in Fastweb, presentando prima di tutto quali sono i possibili ambiti di inserimento, ma anche i benefit e le agevolazioni aziendali.

Divisioni aziendali

Queste le divisioni aziendali in cui è possibile trovare lavoro:

Administration

Consumer & Small Business

Digital Transformation

Enterprise

Human Capital

Internal Audit

Legal Affairs

Marketing & Customer Experience

Technology

Welfare e Benefit aziendali

Fastweb offre e un ambiente di lavoro volto a conciliare vita privata / vita lavorativa ed interessanti benefit / agevolazioni.

Conciliazione Vita-Lavoro:

Smartworking: ad oggi attivo 4 gg/mese per 1760 dipendenti

Seminari informativi sull’argomento

Servizi In Ufficio: ricezione pacchi personali, maggiordomo on line, colazione e pranzo in cortile

Agevolazioni:

interessanti benefit / agevolazioni su Assicurazioni e Salute (spese mediche / visite)

sport, Cultura e tempo libero: allenamenti gratuiti e sconti per biglietti eventi sportivi; sconti e rateizzazioni in busta paga per abbonamenti trasporto pubblico locale; convenzioni e agevolazioni per car sharing

Istruzione:

Convenzioni e agevolazioni con strutture accreditate per campus estivi e invernali

Acquisto agevolato con rateizzazione in busta paga per libri scolastici

Concorso digital “Vola Alto” per figli dipendenti dai 6 ai 12 anni

Posizioni aperte in Fastweb

Ecco le attuali posizioni aperte in Fastweb:

Account Manager Wholesale – Milano

Si ricerca un profilo di Account Manager per la gestione di attività di vendita e di sviluppo del business con i Clienti/Prospect assegnati.

Principali mansioni del ruolo:

Gestione delle attività di vendita sia su Customer Base che su Prosepct (farming and hunting)

Raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati in coerenza con i KPI aziendali

Gestione e Sviluppo con continuità delle relazioni con i Decision Makers del Cliente

Coordinamento dell’account team per renderlo un punto di riferimento per il Cliente

Principali requisiti richiesti:

Laurea in economia, ingegneria gestionale/ telecomunicazioni/ informatica

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, essenziale per il lavoro da svolgere

Esperienza nel ruolo nell’ambito mercato Wholesale

Competenze tecniche: servizi di connettività (fibra, rame, microwave) e VAS (es.Housing, Cloud), conoscenza dell’offerta dei competirors e dell’operatore incumbent e delle logiche della regolamentazione AGCOM

Junior Area Channel Sales – Bologna/Padova

Per la Divisione Consumer&Small Business si ricercano profili di junior Area Manager per l’area Nord Est.

Principali responsabilità e attività del ruolo:

Trasferisce alla forza vendita esterna gli obiettivi e fornisce strumenti di incentivazione e motivazione al raggiungimento degli stessi

Definisce i piani di sviluppo imprenditoriale con la struttura di Vendita e le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, monitorando l’effetto delle azioni implementate

Supporta la forza vendita fornendo argomentazioni commerciali, informazioni tecniche e indicazioni sugli approcci di vendita e assicura il trasferimento verso le strutture di vendita delle conoscenze sui Servizi e procedure aziendali

Monitora la qualità della vendita definendo, se necessario, opportune azioni correttive;

Identifica e segnala aree di attenzione e criticità relative all’andamento dell’attività di vendita

Cura l’equilibrio dei mix di vendita secondo il piano operativo

Monitora l’evoluzione del mercato di competenza (clienti, partner, competitor)

Ricerca nuovi partner per la creazione e ampliamento della rete vendita di agenzie indirette per il portafoglio assegnato

Predispone analisi di vendita “ad hoc”, su richiesta del Responsabile, volte ad ottimizzare l’attività di vendita e prospecting

Requisiti richiesti:

Diploma

Conoscenza del mercato di riferimento (residenziale e microbusiness)

Conoscenza di reti commerciali indirette del settore TLC

Ottima capacità di comunicazione e relazione

Orientamento al Cliente e al risultato

Attitudine al teamworking

Capacità di analisi dei dati commerciali

Test Manager – Bari

Per la Divisione Digital Transformation si ricerca un Test Manger che si integrerà nella struttura di Software Quality Assurance. Questo ruolo prevede la responsabilità di gestire, monitorare ed implementare i processi di validazione ed accettazione delle soluzioni IT sia dal punto di vista economico che operativo.

Principali requisiti richiesti:

Laurea in informatica, sicurezza dei sistemi informativi o discipline correlate

Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Test Manager e di 4/5 anni di Test su uno o più dei seguenti ambiti applicativi: portali Marketing Web; Order Manager; CRM & BPM; Billing & Mediation; Operations Support System (Service Inventory, Network Inventory, Fault and Performance Management); Enterprise data HUB; Business Intelligence (BI); Systems, Applications and Products in data processing (SAP).

Conoscenza delle metodologie di gestione e validazione del software con metodologie Agile, Waterfall e DevOps;

Conoscenza dei processi di Incident/Defect Management e dei processi di Change Management;

Conoscenza dei processi applicativi e delle architetture IT, preferenziale in ambito Telco e Media;

Conoscenza dei prodotti Microfocus ALM, Load Runner e Functional Test.

Certificazione ISTQB Test Manager/ISEB ed ITIL;

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Process Data & Application Engineer – Milano

Per il team Processes Enterprise si ricerca un Process Data & Application Engineer con consolidata competenza ed esperienza in ambito processi e sistemi di business TLC.

Mansioni e responsabilità richieste:

Definire il deployement delle architetture e sistemi a supporto dei processi di Business

Collaborare con le funzioni coinvolte per la definizione dei requisiti di sviluppo dei sistemi, partecipando attivamente alle attività di testing e rilascio

Monitorare sistemi e processi di business per valutare aspetti critici e proposte di miglioramento

Definire istruzioni operative e procedure a supporto delle strutture di operation, partecipando alla loro implementazione

Pianificare, monitorare e reportizzare attività e milestones nell’ambito dei progetti assegnati

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria preferibilmente TLC, Informatica, elettronica

Provenienza da Operatori TLC ed aziende di Consulenza

Esperienza in ambito processi, sviluppo software ed RAP, architetture Cloud

Conoscenza sistemi operativi e DB

Conoscenze in ambito Big Data ed architetture correlate

Conoscenze in ambito project management

Conoscenza delle metodologie di sviluppo software (Agile, Scrum)

Conoscenza delle architetture di rete

Capacità di analisi, definizione e monitoraggio di processi e procedure

Eccellente skill comunicativo, scritto e verbale

Ottimo spirito di team working

Forte orientamento al risultato ed autonomia operativa

Conoscenza della lingua Inglese

Altre posizioni aperte

Network Operations Professional – Milano

Test Lead Professional – Milano

Network Engineer – Milano

Stage HR Analyst – Milano

Stage HR Talent Development – Milano

Junior Solution Delivery PM – Bologna/Padova/Milano

Opinioni su lavoro in Fastweb

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Fastweb:

“Colleghi collaborativi ed ambiente socievole”. Sara C. definisce così la sua esperienza come Addetta al Call center (Ex dipendente). Spiega che: “Durante il periodo lavorativo ho appreso molto, i miei colleghi erano preparati e pronti ad aiutarmi in modo professionale. Lavoro di squadra possibile grazie all’amministratore capace a dirigere il suo team”.

“Ambiente molto stimolante che offre ottime possibilità di sviluppo professionale”. A dirlo è Giancarlo N., attuale dipendente Fastweb nella funzione Marketing / Sales. Ci parla di una “azienda strutturata e innovativa, fortemente orientata agli obiettivi e in costante crescita in termini di risultati di business e finanziari. Offre ai dipendenti opportunità di “fare” e innovare e di crescita professionale”.

Marco G., dipendente Fastweb da 3 anni nel ruolo di Facility Manager, parla di “Ambiente di lavoro molto stimolante e incentivante” e aggiunge: “Nella mia esperienza lavorativa in Fastweb ho avuto modo di conoscere persone preparate e disponibili che hanno contribuito alla crescita dell’azienda e mi hanno arricchito sotto tutti i punti di vista. Consiglio davvero un’esperienza lavorativa in questa azienda a tutti coloro che vogliono fare carriera in questo settore”.

Fastweb digital recruiting!

Fastweb digital recruiting! è la piattaforma Fastweb dove è possibile trovare tutte le offerte di lavoro Fastweb. Dopo aver completato la registrazione, inizierai un percorso on line con diversi test, necessario per farti conoscere all’azienda e per metterti alla prova, che prevedono l’invio di un feedback alla fine di ogni singola attività. I risultati metteranno in luce i tuoi punti di forza e le aree di miglioramento. Verrai contatto dalle risorse umane di Fastweb nel caso in cui le tue caratteristiche sono in linea con le posizioni aperte.

Fastweb lavora con noi candidatura spontanea

Se non trovi posizioni aperte di tuo interesse, Fastweb offre anche la possibilità di inviare una candidatura spontanea. Sempre attraverso la Fastweb Digital Recruiting! Puoi, dopo esserti registrato, inserire i tuoi dati e le informazioni chiave necessarie per far conoscere il tuo profilo ai selezionatori. Verrai contatto qualora il tuo profilo risulterà di interesse per l’azienda!