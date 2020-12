Aruba lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Aruba cerca Program Manager, Software Architect Back End, Product Owner ERP/SAP e tante altre figure professionali in ambito IT

Vi piacerebbe lavorare in Aruba? La prima società in Italia di servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio team. Andiamo a conoscere quali sono le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Aruba nelle varie sedi italiane.

Aruba, profilo aziendale

Aruba S.p.A. è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. L’azienda, fondata nel 1994, opera in quattro differenti ambiti di business: Data Center, Cloud, Hosting e Domini, e-Security e Servizi Certificati. Aruba è anche attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca oltre ad una presenza consolidata in Polonia e Ungheria.

Descriviamo l’azienda in numeri, per capirne meglio l’importanza: Aruba gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail, 5 milioni di caselle PEC, più di 100.000 server tra fisici e virtuali ed un totale di circa 5 milioni di clienti. Fornisce servizi di hosting, cloud pubblico e privato, housing e colocation, server dedicati, firma digitale, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta elettronica certificata, certificati SSL e produce smart-card.

Attraverso Aruba Business mette a disposizione tutti i propri servizi ad una vasta rete di IT partner e tramite il suo brand Pratiche.it offre servizi di recupero e consegna di documenti in tutta Italia. Dal 2014 è il Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud“.

I servizi del gruppo sono erogati da 4 Data Center proprietari, situati sia in Italia che all’estero. Uno si trova in provincia di Bergamo, a Ponte San Pietro, due ad Arezzo, mentre il quarto si trova a Ktiš (Repubblica Ceca), ed è principalmente dedicato ai paesi dell’Europa Centrale e Orientale. A questi Data Center si aggiungono strutture Partner che erogano servizi a livello Europeo da: Praga, Francoforte, Parigi, Londra e Varsavia.

Aruba lavora con noi, posizioni aperte

Le ricerche in corso sono 48 al momento, dislocate in varie sedi aziendali tra cui Pisa, Firenze, Arezzo, Bologna, Roma, Bergamo e Milano. Ecco alcune delle posizioni aperte:

Program Manager – Ponte San Pietro (BG), Arezzo o Roma

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Assicurare che gli obiettivi del programma siano ben definiti e costantemente aggiornati

Assicurare la conformità degli obiettivi del programma in termini di tempi, costi e qualità.

Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e la qualità di erogazione dei servizi mediante reportistica.

Condurre meeting periodici interni e con il cliente a livello direzionale (Steering Committee) garantendo la corretta conduzione dell’escalation nelle situazioni critiche di impatto.

Coordinare le figure che partecipano all’erogazione del servizio promuovendo lo spirito di collaborazione e l’impegno al raggiungimento dell’obiettivo comune.

Individuare possibili opportunità di business e riportarle alla direzione commerciale.

Identificare preventivamente i fattori di rischio e proporre piani di contingency.

Principali requisiti richiesti: doti di leadership; Conoscenze tecniche del contesto IT e Data Center; capacità di condurre meeting in contesti di alto livello; conoscenza delle metodologie di Project Management, quali PMP e/o PRINCE 2; ottima conoscenza della lingua Inglese.

Assistenza clienti enterprise Junior – Ponte San Pietro (BG)

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

La risorsa,inserita all’interno del team Service Desk Enterprise, avrà il compito di assicurare un elevato livello di Customer Satisfaction e sarà il primo punto di contatto in caso di richieste o incident per quanto riguarda i servizi trust services (Firma Digitale e servizi connessi, PEC, Conservazione sostitutiva a norma, Fatturazione Elettronica,…).

Richiesta esperienza di almeno un anno in assistenza clienti; esperienza nella gestione di clienti e di problematiche relative a contratti con SLA stringenti, mediante strumenti di ticketing; conoscenza dei Trust Services e del mercato di riferimento.

Software Architect Back End – Firenze

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Parteciperà alla definizione della roadmap tecnologica aziendale.

partecipare alla definizione di tutti gli aspetti dello sviluppo software, dalla tecnologia utilizzata agli standard di sviluppo;

sviluppare le specifiche tecniche del software a partire dai requisiti funzionali;

guidare lo sviluppo di componenti architetturali;

affiancare i gruppi di sviluppo nell’implementazione delle linee guida architetturali;

verificare che il software soddisfi tutti i requisiti di alta qualità del codice, sicurezza, osservabilità, estensibilità, manutenibilità.

Principali requisiti richiesti: Laurea triennale o magistrale in Scienze dell’Informazione, Ingegneria Informatica o comunque riconducibile al settore dell’Information Technology; esperienza di almeno 3 anni nel ruolo richiesto.

Product Owner ERP/SAP

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

analizzare le richieste legate ai progetti ed alle attività di implementazione ed integrazione di soluzioni SAP;

gestire il backlog, assicurandosi che sia sempre aggiornato, correttamente ordinato in base alle priorità definite e condiviso con i vari attori coinvolti;

pianificare e monitorare le attività di sviluppo;

riportare in maniera puntuale le criticità al proprio responsabile.

Principali requisiti richiesti: profonda conoscenza dei processi in ambito IT, di gestione delle risorse e dei progetti; almeno 10 anni di comprovata esperienza nell’ambito dell’implementazione di soluzioni SAP, ed aver ricoperto il ruolo di Project Manager o Product Owner in almeno un progetto end-to-end, dalla fase di start up al go-live.

Altre figure ricercate

Enterprise Network Administrator

Connectivity Service Desk Specialist

Cloud and Connectivity Service Desk Specialist

IT Process Mapping Specialist

Project Manager ambito sicurezza applicativa

Sviluppatore front end Kentico

Senior Marketing Executive

Senior Product Manager Cloud

Product Owner Sviluppo

Compliance Manager

Legal Affairs Manager

Service Manager Enterprise

Full Stack Engineer

Architetto software senior

Facility Specialist

Supporto Magazziniere e Manutentore

Manutentore Impianti di Condizionamento

Manutenzione Impianti Elettrici

Operatore Monitoraggio ed Esercizio Impianti DC

Project Manager Data Center

Security Analyst

Full Stack Developer

Senior Talent Acquisition Specialist

Enterprise Solution Architect

Senior Business Analyst Enterprise

Software Architect

Tecnico Sistemista Junior [Control Room]

Tecnico Sistemista Junior [Techops]

Sistemista Linux – Gestione di sistemi Hosting e Posta elettronica

Sistemista SAP BASIS

Pre Sales Engineer

Analista Funzionale

Team Leader Sviluppo Software – ambito Trust Services

Analista di Business

Sistemista Linux/Windows Senior

Chief Knowledge Officer

Infrastructure System Administrator

PM Junior

Analista di Business Servizi Hosting

Area Manager Service Desk Area Trust Services

Business Line Manager Service Desk (Connettività)

Business Line Manager Service Desk (Servizi Hosting e Domini)

Java Developer

Aruba lavora con noi, come candidarsi

Per conoscere tutte le offerte di lavoro Aruba vi rimandiamo alla pagina Lavora con noi di Aruba. Per inviare le candidature, compilare il breve form presente in ogni posizione aperta ed allegare il curriculum vitae.