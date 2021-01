Henkel lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Se la parola “Henkel” non ti dice nulla, sarà il contrario per “Dixan”, “Vernel”, “Testanera” e molti altri marchi di detersivi e prodotti per la casa e il beauty care che proprio Henkel produce! Henkel è infatti l’azienda tedesca che opera nel settore chimico con posizioni leader in ambito home care, personale care e adesivi. Henkel è presente in Italia non solo con uffici amministrativi ma anche con numerosi stabilimenti, e offre interessanti opportunità di lavoro per profili senior / laureati e per studenti che vogliono intraprendere un tirocinio in un’azienda globale e altamente tecnologica. Andiamo a conoscere meglio l’azienda e le opportunità che offre.

Profilo aziendale di Henkel

Henkel è un’azienda tedesca fondata nel 1876 da Fritz Henkel e altri due partner, che iniziarono la loro attività commercializzando un detersivo universale a base di silicato. Negli anni successivi, questa famiglia tedesca di imprenditori e migliaia di loro dipendenti, hanno trasformato Henkel in una multinazionale presente in oltre 75 Paesi.

Henkel detiene ora infatti posizioni leader in tre settori, grazie alla forte componente innovativa e tecnologica dei suoi prodotti:

Adhesive Technologies: leader globale nel mercato adesivi, in tutti i settori industriali Beauty Care: divisione che sviluppa, produce e vende numerosi prodotti di alta qualità per capelli, per il corpo, per la pelle e per l’igiene orale, disponibili in 150 paesi in tutto il mondo Laundry & Home Care: è la divisione su cui si regge il successo dell’azienda. Opera a livello globale con posizioni leader nei principali mercati. in Italia, i marchi più famosi di questa divisione sono Dixan, Vernel e Nelsen.

In Italia, Henkel fonda la sua sede a Lomazzo (CO) nel 1933 con il nome di Società Italiana Persil e la sua prima attività è proprio la produzione del detersivo per bucato a mano Persil. Henkel è presente in Italia con tutte e tre le sue Divisioni per un totale di 6 sedi: gli uffici amministrativi di Milano oltre a cinque stabilimenti. Quelli di Lomazzo (CO) e Ferentino (FR) sono dedicati alla produzione di detersivi in polvere e liquidi, per il bucato e per la pulizia dei piatti a mano, per marchi famosi come Dixan, Bio Presto, Perlana, Nelsen e Vernel. Le altre tre, a Casarile (MI), Caleppio di Settala (MI) e Zingonia (BG), producono colle e soluzioni chimiche per numerosi settori industriali e sono parte della divisione Adhesive Technologies. Inoltre, nella Repubblica di San Marino, è presente un sesto stabilimento dedito alla produzione di insetticidi e repellenti per insetti che è parte della divisione Laundry & Home Care.

Posizioni aperte

In Henkel sono diverse le opportunità di inserimento, sia per giovani studenti / neolaureati che per profili senior con esperienza pregressa. Andiamo a vedere le offerte di lavoro per entrambe le categorie.

Offerte di lavoro Henkel per Laureati / Professional

Henkel offre diverse opportunità di lavoro per professionisti all’interno delle tre business unit, in un ambiente di lavoro innovativo e globale. Ai candidati, d’altro canto, richiede un eccellente percorso di studi, consolidata esperienza professionale e predisposizione all’apprendimento continuo. Ecco le posizioni aperte in azienda:

Marketing Manager for JOICO division Milano, Beauty Care

Customer Service Specialist, Milano, Laundry & Home Care

Cluster Distribution Manager Milano, Adhesive Technologies

Technical Sales Manager for France & Maghreb Milano, Adhesive Technologies

Internship in Chemist Product Development Casarile, Adhesive Technologies

eCommerce Account Milano, Beauty Care

Opinioni sul lavoro in Henkel

Raccogliamo di seguito alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Henkel:

“Buon poste di lavoro, azienda ben strutturata e organizzata”. Questo ci dice Andrea D., attuale Sales Manager, e aggiunge: “Da 4 anni ricopro questo ruolo in Henkel e sono soddisfatto del mio operato e dell’azienda stessa. Tutti i processi sono ben definiti, ti insegnano a lavorare strettamente per obiettivi e a collaborare con gli altri dipartimenti. Buona cosa, si lavora molto bene così”.

“Buon ambiente di lavoro, team preparato e benefit interessanti”. Parla così Luca V., Capo Reparto in ambito produzione: “Sono in azienda da oltre 10 anni, coordino un team di 15 persone tutte ben preparate e disponibili anche ad apprendere nuove mansioni. L’azienda è seria e ben organizzata, dopotutto si tratta di una azienda tedesca! La paga è buona e anche i benefit offerti sono interessanti. Sono soddisfatto di questo lavoro, non posso che dire questo”.

“Buona esperienza, ho un bel ricordo”. Questa l’esperienza di Rosa G., ex dipendente Henkel in ambito amministrativo, ora in pensione: “Ho lavorato in Henkel per quasi 20 anni e da semplice impiegata ho assunto nel tempo maggiori responsabilità. Mi sono sempre trovata bene con la direzione e gli altri colleghi, si lavorava con serenità e guidati anche da bonus aziendali per raggiungimento di risultati. Buon lavoro e buona azienda, la consiglio”.

Come candidarsi in Henkel

Tutte le offerte di lavoro Henkel sono consultabili alla pagina aziendale “Lavorare in Henkel”. Per candidarti, è necessario registrarsi e completare l’application online inserendo la seguente documentazione: Curriculum Vitae, lettera di presentazione e altri documenti richiesti in base alla ricerca, come diploma, certificati, riassuntivo dei voti, diploma di laurea (preferibilmente raccolti in un unico documento file PDF). Generalmente, il processo di selezione per gli studenti prevede un colloquio face to face tra candidato e azienda. Più fasi sono invece previste per la selezione di profili senior e professional. Un’intervista telefonica da inizio all’iter, che prosegue con un colloquio face to face e si conclude con dei test online.