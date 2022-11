HR Stories: al via la prima divertente webserie dedicata ai recruiter

Da domani parte HR Stories, una webserie firmata Arca24 dove la quotidianità di chi lavora in ufficio viene raccontata con divertente ironia.

In arrivo da domani 15 novembre HR stories, una divertente webserie firmata Arca24 che racconterà, in 14 puntate di circa 5 minuti l’una, la quotidianità di Silvia, una HR intraprendente a cui viene affidato un nuovo incarico in cui vedremo lei e il suo team alle prese con una “mission impossibile” che si trasformerà in una vera e propria avventura.

HR stories, la webserie firmata Arca24

Una webserie di 14 puntate di circa 5 minuti l’una, che si possono godere nella pausa caffè, per scoprire le avventure di Silvia, una HR a cui viene affidato un nuovo incarico che si rivelerà, puntata dopo puntata, una vera e propria avventura. Questa originale webserie ha come obiettivo quello di porre l’attenzione sulle resistenze al cambiamento, sulle difficoltà della transizione alla digitalizzazione che i professionisti delle risorse umane di trovano a dover affrontare quotidianamente. Storie raccontate con ironia le quali fotografano tante situazioni comuni a coloro che lavorano in ufficio e che strapperanno più di un sorriso. Un cast non di attori, ma formato dai veri protagonisti d’azienda: i dipendenti.

Chi è Arca24

Arca24 è una HR Tech factory specializzata realizzazione di software cloud per il settore delle risorse umane, in 6 lingue. Le soluzioni che progetta Arca24, grazie alla loro costante innovazione dei software, soddisfano le esigenze di differenti tipologie di clientela tra cui portali per il lavoro, imprese sia pubbliche che private, agenzie per il lavoro. Queste soluzioni, grazie ad un motore semantico integrato basato sull’intelligenza artificiale che velocizza il processo di selezione e ottimizza la gestione dei dati, è unico nel suo genere.

Dove vedere HR Stories

Per anticipazioni, sono disponibili due trailer, che potete visualizzare ai seguenti link:

Mentre da domani 15 novembre, le puntate della webserie potranno essere visionate a questo link: HR Stories – Arca24

La webserie è stata scritta e prodotta da Arca24.

