Il Gruppo sedApta al TECH JOBS Fair di Genova ricerca talenti: opportunità di carriera come candidarsi

Presentiamo sedApta, il gruppo internazionale di cui fanno parte aziende tecnologiche di alto livello, che parteciperà al TECH JOBS fair Genova 2022. Scopriamo di cosa si occupa, le risorse ricercate e come candidarsi.

Con oltre 25 anni di esperienza nel Manufacturing Operation Management e nel Supply Chain Management, il Gruppo sedApta fornisce soluzioni in grado di accompagnare i propri clienti nell’implementazione dei loro prodotti. Conosciamo l’azienda più da vicino anche per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Il Gruppo sedApta

sedApta è un Gruppo internazionale nato dall’aggregazione di aziende tecnologiche di alto livello con sede in Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Brasile. Ad oggi, oltre 1.000 clienti in più di 20 Paesi che appartengono a più di 10 settori industriali, utilizzano i loro prodotti per l’ottimizzazione della loro Supply Chain estesa.

La mission aziendale di sedApta è quella di guidare il miglioramento costante dei processi industriali attraverso l’introduzione di nuove tecnologie informatiche e di una suite di moduli altamente integrati nelle infrastrutture preesistenti. Essendo i consumatori sempre più consapevoli a riguardo della sostenibilità ambientale, le aziende sono richiamate ad agire in modo sostenibile minimizzando l’impatto dell’impronta di carbonio di un prodotto o di un servizio nel suo completo ciclo di vita. Di conseguenza l’obiettivo del Gruppo è anche quello di migliorare tutte le fasi della Supply Chain con una visione sostenibile completa.

Lavorare in sedApta: le opportunità di lavoro

Per il potenziamento dell’organico il Gruppo sedApta è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

SAP Support specialist – Genova

Si ricerca una figura da inserire nel team interno di supporto per i moduli SD, WM o MM di SAP la quale sarà il focal point per quanto riguarda le richieste di supporto inerenti SAP.

Requisiti richiesti:

Laurea ad indirizzo tecnico o diploma se accompagnato da significativa esperienza.

Gradita precedente esperienza di analisi ed implementazione di soluzioni SAP modulo SD, WM o MM oppure, in alternativa, esperienza come Key User.

Esperienza lavorativa di 2-3 anni.

Buone capacità relazionali.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Buona conoscenze tecniche di base (database, linguaggi di programmazione).

Junior Software Tester – Genova

La risorsa selezionata, dopo un periodo di affiancamento e adeguata formazione, si occuperà di:

Definizione dei test case.

Esecuzione degli scenari di test e dei test case.

Stesura dei risultati e della reportistica.

Sviluppo di test automatici.

Requisiti richiesti

Laurea (3-5 anni) in ambito scientifico (Ingegneria, Matematica, Statistica etc)

Esperienza nell’ambito del testing (gradita).

Conoscenza dell’inglese tecnico (lettura e scrittura).

Software Support Specialist – Genova

La risorsa selezionata, dopo un periodo di affiancamento e adeguata formazione, si occuperà in autonomia della gestione dei ticket di supporto tecnico interfacciandosi direttamente con le aziende clienti.

Requisiti richiesti:

Laurea (3-5 anni) in materie tecnico-informatiche o Diploma Tecnico (se accompagnato da pluriennale esperienza).

Conoscenza base SQL Server / Oracle e dei database in generale.

Buona conoscenza della lingua inglese (B2).

Disponibilità a reperibilità e lavoro su turni anche notturni.

Software Developer – Genova

I candidati selezionati saranno inseriti all’interno di un team di sviluppo software in ambito manifatturiero (MES / Supply Chain Management) per lo sviluppo di soluzioni per la gestione e la pianificazione della produzione industriale.

Requisiti:

Laurea 3 o 5 anni indirizzo tecnico/informatico (sufficiente diploma tecnico se accompagnato da pluriennale esperienza)

Gradita precedente esperienza nello sviluppo software

Buona conoscenza sistemi operativi Windows

Buona conoscenza Visual Studio .Net

Buona conoscenza linguaggi di programmazione ad oggetti (es. C#, C++, Java…)

Buona conoscenza SQL

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Neo Laureato\a STEM Competence Center – Genova

La risorsa sarà inserita in un team del Competence Center seguendo progetti in ambito supply chain e MES, con riporto al Technical Leader. In particolare si occuperà di:

supporto al Project Manager / Technical Leader nell’analisi del processo produttivo del cliente e degli scenari gestionali attraverso la raccolta dei requisiti

supporto al Project Manager / Technical Leader nella stesura dell’analisi funzionale e delle specifiche di progetto

configurazione e parametrizzazione dei moduli applicativi

Requisiti richiest:

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (o altre discipline tecnico-scientifiche)

Buone capacità relazionali

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Gradita la conoscenza di una seconda lingua comunitaria

Come candidarsi

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina del Gruppo sedApta su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione del Gruppo sedApta

Nell’area presentazioni alle ore 11.00 e alle ore 15.30, Alice Avanzino HR Director Gruppo sedApta e Stefano Ridella HR Recruiter Gruppo sedApta, terranno il seguente intervento:

Industria 4.0 – Demand Driven Manufacturing con sedApta

Le moderne supply chain sono sempre più globali (si parla di supply chain estesa perchè non può prescidere dai fornitori e dalla distribuzione) con attenzione mirata alla riduzione degli sprechi e ad una gestione della produzione e dei centri di distribuzione determinata dall’effettiva domanda finale. Ciò attiva una profonda riformulazione dei modelli di business e degli approcci al mercato. sedApta offre una suite orchestrata di soluzioni innovative per i processi S&OP, S&OE e MOM sviluppati per supportare le aziende manifatturiere nel soddisfare le esigenze dell’industria 4.0 aumentando l’agilità aziendale, la collaborazione e l’orchestrazione tra le funzioni. In questo contesto dinamico e sfidante si inseriscono i principali percorsi di crescita aziedale che vedono i dipartimenti R&D, Delivery e Competence Center come attori principali.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale del Gruppo sedApta presente.

Come partecipare al TECH JOBS fair di Genova

Sabato 29 ottobre anche a Genova arriva in presenza il TECH JOBS fair, la fiera delle professioni tech dove informatici e ingegneri si incontrano con le aziende tecnologiche dell’area ligure per sviluppare opportunità di lavoro. Quest’anno le presentazioni e gli incontri tra aziende e candidati si terranno nel nuovissimo campus del Talent Garden Genova, ai giardini Baltimora nel centro cittadino, a due passi dalla casa di Cristoforo Colombo.

Per tutta la giornata ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

L’agenda dettagliata della giornata è in aggiornamento e potrà essere consultata alla pagina dedicata all’evento di Euspert dove è già possibile registrarsi gratuitamente per partecipare.

Oltre al sedApta Group, le aziende che hanno già confermato la loro presenza a questa edizione sono: Banca Passadore & C., CT Solution SRL, Dedalus, EOS Solutions Group, Esaote, Gruppo FOS, Randstad Technologies Italia, RINA, Gruppo Axpo.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair di Genova è in collaborazione con Euspert Bianco Lavoro – Talent Garden Genova – Aulab – ZenItUp – Università degli Studi di Genova – Liguria Digitale – Camera di Commercio Genova – Confcommercio Genova – Orientamenti – Università Telematica Pegaso

