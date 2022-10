Randstad ricerca personale sanitario in Lombardia. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di personale sanitario da inserire in strutture dislocate in diverse province della Lombardia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in struttue dislocate in Lombardia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per personale sanitario pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro personale sanitario in Lombardia: le ricerche in corso di Randstad

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

ASA – Ausiliario socio assistenziale – Cilavegna (PV)

Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per struttura sita in provincia di pavia si ricerca questa figura professionale. La struttura è dotata di autonomia gestionale e personalità giuridica, si propone quale polo di riferimento territoriale nell’erogazione di servizi a carattere socio-assistenziale, interventi sanitari e riabilitativi nonchè prestazioni di tipo alberghiero. La struttura è RSA, CDI, centro per Alzheimer, servizi al territorio. La risorsa verrà inserita all’interno di un team di professionisti e si occuperà nello specifico di:

attività di assistenza diretta alla persona;

aiuto nella vita di relazione;

igiene e cura dell’ambiente;

igiene e pulizia personale;

preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni di alimentazione;

prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione.

Requisiti richiesti: E’ necessario essere in possesso dell’attestato di qualifica da: AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA) o OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).

Infermiere – Provincia di Mantova

Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per importante Struttura Sanitaria del territorio ricerca questa figura professionale. Il professionista svolgerà attività di assistenza e cura dei pazienti. Alcune delle attività di responsabilità dell’equipe di riferimento saranno:

Terapia farmacologica in osservanza cartella clinica paziente

Terapia al bisogno

Definizioni piani individuali di attività terapeutiche interfacciandosi con medico

Controllo e monitoraggio delle visite specialistiche da effettuarsi presso centri esterni

Sono richiesti:

laurea triennale in Infermieristica

iscrizione albo professionale OPI

Infermieri – Milano

Si seleziona, per importante e rinomato ospedale privato con sede in provincia di Milano un/una infermiere/a da assumere con contratto diretto a tempo indeterminato. L’inserimento avverrà in un contesto di equipe multi professionale e specializzata dove il candidato si occuperà delle prestazioni infermieristiche generali e dei controlli individualizzati rivolti ai pazienti. La risorsa inserita dovrà occuparsi delle seguenti attività:

Terapia farmacologica in osservanza cartella clinica paziente

Definizioni piani individuali di attività terapeutiche interfacciandosi con medico

Medicazioni

Interazione con i pazienti e monitoraggio condizioni cliniche

Compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione

Supervisione attività del personale assistenziale.

Sono richiesti:

Laurea triennale in Infermieristica o titolo equipollente

Iscrizione all’albo professionale OPI

Disponibilità immediata

Infermiere per RSA – Provincia di Cremona

La risorsa verrà inserita in una residenza sanitaria assistenziale, al cui interno si trovano anche un centro diurno integrato e un mini alloggio assistito. Alcuni dei compiti previsti saranno:

terapia farmacologica in osservanza cartella clinica paziente

terapia al bisogno

definizioni piani individuali di attività terapeutiche interfacciandosi con medico

controllo e monitoraggio delle visite specialistiche da effettuarsi presso centri esterni

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

laurea in scienze infermieristiche;

regolare iscrizione o.p.i.

Tecnico di radiologia – Milano

Il tecnico di radiologia lavorerà in collaborazione con i medici, infermieri ed il personale sanitario. Si occuperà della conduzione tecnica delle prestazioni radiologiche ed in particolare di:

utilizzare le attrezzature radiologiche per la diagnostica per immagini

informare, preparare i pazienti e applicare le opportune protezioni

garantire il corretto impiego delle attrezzature e tecnologie medico-radiologiche

controllare le immagini risultanti dagli esami

catalogare ed archiviare le immagini

Sono richiesti:

laurea come tecnico sanitario di radiologia medica o titolo di studio equivalente riconosciuto in Italia;

iscrizione all’ordine;

preferibile esperienza pregressa nella mansione;

Si valutano anche candidati neolaureati e con esperienze solo di tirocinio universitario.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro personale sanitario in Lombardia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

