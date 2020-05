Il TECH JOBS fair si re-inventa online con una formula innovativa! Scopri come partecipare

Nemmeno la pandemia riuscirà a fermare questo importante evento dedicato al TECH. Dal 15 al 20 giugno preparatevi per l'incontro tra aziende tech e candidati in formato Smart

L’edizione del TECH JOBS fair di Genova è stata rinviata per ben due volte a causa dell’emergenza Covid-19 ancora in atto. Ma nemmeno la pandemia riuscirà a fermare questo importante evento dedicato all’incontro domanda ed offerta di lavoro nel Tech. Per questo è stato deciso di avviare una nuova edizione online del format che si terrà dal 15 al 20 giugno che abbiamo chiamato TECH JOBS fair Smart Edition.

Perchè partecipare al TECH JOBS fair

Uno dei grandi vantaggi di un candidato è sicuramente quello di poter conoscere personalmente le aziende e, ovviamente, farsi conoscere. A volte infatti risulta difficile reperire le informazioni su aziende di proprio interesse e spesso, quello che si trova su Internet non riesce ad essere sufficientemente esplicativo e soddisfacente. E’ per questo che la possibilità di conoscere un’azienda e poterle fare tutte le domande utili per valutarla rappresenta un grande vantaggio.

Secondo aspetto, ma non meno importante, è il fatto di avere la possibilità di farsi conoscere da recruiter del settore regalandoti l’opportunità di essere valutato non solamente dal curriculum vitae. Se deciderai di partecipare a questo evento avrai quindi l’opportunità di ascoltare quelli che potrebbero essere i tuoi futuri colleghi e venire a conoscenza di come si lavora all’interno di aziende di questo tipo.

Rinvio a fine 2020 delle edizioni di Firenze e Genova e nuova edizione Smart dal 15 al 20 giugno

Purtroppo, come già saprai, l’edizione di Genova che doveva tenersi il 18 aprile era stata rinviata al 20 giugno. E di nuovo, a causa del protrarsi dell’emergenza Coronavirus l’evento è stato spostato a sabato 14 novembre 2020. Stessa cosa è stata fatta per l’edizione di Firenze del 23 maggio la quale è stata posticipata a sabato 5 dicembre 2020. L’edizione di Pisa, legata all’Internet Festival, rimane fissata a sabato 10 ottobre.

Il mondo TECH, in questi mesi di lockdown, è stato il vero protagonista permettendoci di andare comunque avanti. Infatti, quello che siamo riusciti a fare in questo periodo è stato proprio grazie alla tecnologia: dallo Smart Working alla scuola digitale, ai contatti umani attraverso piattaforme di videoconferenza. Visto e considerato che questa situazione di blocco potrebbe essere destinata a durare ancora un po’ di tempo, anche il TECH JOBS fair ha deciso di non fermarsi decidendo di reinventarsi attraverso una edizione online del format all’interno del quale la domanda e l’offerta di lavoro TECH potrà ugualmente incontrarsi: il TECH JOBS fair Smart Edition.

I sei giorni Smart del TECH JOBS fair

Per sei giorni, dal 15 al 20 giugno 2020, aziende e candidati potranno incontrarsi online su una innovativa piattaforma dedicata. Le aziende potranno tenere i loro speech attraverso dei webinar, e chi le rappresenta potrà essere intervistato in video dai giornalisti di Bianco Lavoro, da sempre partner del TECH JOBS fair. Inoltre si terranno degli speech formativi da parte di esperti TECH e dei panel con i protagonisti di questa edizione. Inoltre i partecipanti potranno inviare le loro video candidature attraverso la piattaforma di Visiotalent concessa in uso a tutte le aziende che parteciperanno al TECH JOBS fair.

Questa prima edizione smart è dedicata a Genova e alla Liguria e vede la collaborazione di Talent Garden Genova, Università di Genova, Liguria Digitale e Confindustria Genova. Alle aziende partecipanti all’evento smart del Tech Jobs Fair sarà richiesto il pagamento di una piccola cifra che potrà includere:

1 webminar speech di durata massima complessiva di 30 minuti

1 video intervista live a cura della redazione di Bianco Lavoro

fino a 3 campagne video job interview sulla piattaforma Visiotalent

fino a 3 offerte di lavoro sul portale dedicato di TECH JOBS fair e ripresa su Euspert

Il coronavirus può fermare tutto, tranne la tecnologia! Ti aspettiamo!