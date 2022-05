Imparare l’inglese con un corso di conversazione online

Al giorno d’oggi, un ottimo modo per approcciarsi al mondo del lavoro è quello di dimostrare fin da subito le proprie conoscenze della lingua inglese. Ma come fare per non farsi cogliere impreparati?

Ti stai candidando per una nuova offerta di lavoro e vorresti impressionare il recruiter con la tua conoscenza dell’inglese? Stai provando a superare un concorso pubblico e hai la necessità di rispolverare le conoscenze scolastiche della lingua? Ti stai preparando per un colloquio con un’azienda estera e non vuoi fare brutta figura? Allora sei capitato nel posto giusto!

La conoscenza di una lingua straniera e, soprattutto, dell’inglese, è diventata quasi d’obbligo. Sono sempre più, infatti, le aziende che richiedono un livello di inglese parlato e scritto che sia più che buono. Ma come fare per non farsi cogliere impreparati?

I corsi di conversazione online

Al giorno d’oggi, un ottimo modo per approcciarsi al mondo del lavoro è quello di dimostrare fin da subito le proprie conoscenze della lingua inglese. Ma se le competenze acquisite a scuola non dovessero essere sufficienti per le tue necessità, una buona strategia per non farsi cogliere impreparati è quello di frequentare dei corsi di conversazione inglese online.

Uno dei motivi per cui, molto spesso, accade di dimenticare una lingua straniera, è legato al suo esercizio. Studiare semplicemente dei vocaboli o delle regole grammaticali su un libro è piuttosto complesso, soprattutto a livello mnemonico.

D’altro canto, però, avere l’opportunità di esercitarsi con un insegnante di inglese o con una persona madrelingua, ti permette di mettere alla prova al tempo stesso sia le tue conoscenze linguistiche, che la tua capacità di comprensione. Ma anche scoprire nuovi vocaboli di cui non si conosceva l’esistenza e di apprendere dei modi di dire tipici del linguaggio parlato che, difficilmente, si trovano sui libri.

Come funzionano i corsi?

Tra le scuole a cui rivolgersi per un servizio come questo, non possiamo di certo non citare la EF English Live, una delle più conosciute per l’insegnamento delle lingue straniere, che opera da più di 20 anni nel settore. Questa azienda propone ai propri utenti dei corsi di lingua inglese con insegnanti madrelingua. Ma anche lezioni private e l’opportunità di confrontarsi con altri studenti.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono questa offerta formativa rispetto alle altre è data dal ruolo che assumono i docenti nei confronti dei loro alunni. Il loro compito, infatti, non è quello di un mero insegnamento, ma di una vera e propria guida con cui discutere delle proprie difficoltà di apprendimento, stabilire i propri obiettivi e festeggiare i successi.

Non si tratta, quindi, di lezioni noiose in cui la persona, dall’altra parte dello schermo, ripete a memoria un copione. Anzi. L’interazione con l’insegnante è considerata fondamentale per l’apprendimento della lingua.

Gli strumenti interattivi

Un altro dettaglio che può fare davvero la differenza in fatto di apprendimento della lingua inglese è dato dagli strumenti interattivi che la EF English Live mette a disposizione dei propri studenti per aiutarli ad affinare le proprie conoscenze.

Che tu scelga di seguire delle lezioni con un insegnante private o che tu decida di optare per delle sessioni di gruppo con altri studenti del tuo stesso livello, poco importa. La cosa fondamentale per apprendere velocemente una lingua straniera non è concentrarsi solo quando si è in presenza dell’insegnante. Anzi. E’ fondamentale procedere con uno studio mirato anche tutti gli altri giorni della settimana. Anche se si dovesse trattare per soli 30 minuti al giorno. È così che diventano indispensabili le migliaia di ore di lezioni interattive progettate appositamente per aiutare gli studenti da remoto a raggiungere i propri obiettivi. È così che, ogni momento utile all’interno della giornata, si può trasformare in un’occasione di apprendimento.

Quale inglese scegliere?

Prima di iscriversi a un corso di conversazione di inglese online, tuttavia, sarebbe meglio avere le idee chiare su quali siano i propri obiettivi di crescita personali e professionali. Parlare una lingua straniera serve per il tuo lavoro oppure per viaggiare? Stai cercando di ottenere una certificazione linguistica per l’università oppure stai cercando di perfezionare le tue conoscenze della lingua inglese parlata per sentirti a tuo agio in qualsiasi situazione?

Qualunque sia la risposta a questa domanda, non ti devi preoccupare. Esiste un corso, infatti, per ogni necessità. E, nell’eventualità in cui tu abbia delle esigenze specifiche, hai pur sempre l’opportunità di richiedere un insegnante privato che ti segua personalmente. Ora non ci sono davvero più scuse. Cosa aspetti a migliorare il tuo inglese e a far decollare il tuo futuro?

