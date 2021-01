ING Direct lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in ING Direct? La famosa banca online ha numerose posizioni aperte in diverse funzioni aziendali. Se state dunque cercando un lavoro in banca, di seguito trovate alcune informazioni sull’azienda e tutte le ricerche in corso al momento, che non interessano solamente la sede di Milano ma anche le altre sedi dedicate al Servizio Clienti e Gestione della Clientela sparse in varie zone d’Italia.

ING Direct, profilo aziendale

ING Group, di cui fa parte ING Italia, è un gruppo bancario di origine olandese che offre servizi e prodotti bancari in oltre 40 Paesi in Europa, America del Nord, America Latina e Asia. ING è presente in Italia con le attività di Wholesale Banking e di Retail Banking, nota appunto con nota con il brand ING Direct, impiegando circa 900 dipendenti. Quest’ultima è attiva in Italia dal 2001 e rappresenta oggi la prima banca on line per numero di clienti (1.250.000) e un volume di attività per oltre 23 miliardi di euro.

Propone una vasta gamma di prodotti di pagamento e di risparmio, ING è nota per fornire sia i normali conti corrente che degli ottimi conti deposito, poi ancora mutui, investimenti, assicurazione e prestiti personali. Inoltre, da ottobre 2017, fornisce anche prestiti per le piccole e medie imprese rapidi e 100% digitali. L’obiettivo della Divisione retail è quello di sviluppare un nuovo modo di fare banca, sempre più digitale, in linea con l’evoluzione tecnologica. ING Direct è infatti operativa principalmente attraverso canali digitali (web, app e mobile, social network), che rappresentano il 96% dell’attività di servicing della banca.

Lavorare in ING Direct

Lavorare in ING Direct significa entrare a far parte di un ambiente innovativo e stimolante, formato da persone che credono nell’importanza del proprio lavoro e nel successo dell’azienda. A tutti i dipendenti, ING offre l’opportunità di una crescita professionale ad hoc, che non segue un percorso predefinito e standardizzato, ma pensato sulla singola persona e le sue caratteristiche / competenze. L’azienda, nell’ottica di garantire un costante sviluppo professionale, offre percorsi di formazione mirati per accrescere competenze tecniche e soft skill e anche l’opportunità di vivere esperienze internazionali all’interno di una delle Business Unit del Gruppo.

Quali caratteristiche bisogna avere per lavorare in ING Direct?

Prima di tutto bisogna sapere che, come sottolinea anche l’azienda, “non esiste il tipico dipendente di ING”, sebbene ci siano delle caratteristiche e dei requisiti che sono espressamente richiesti e che è necessario possedere.

In primis, l’azienda stimola una cultura della performance, in cui i dipendenti prendono le proprie decisioni, condividono i propri successi, lavorano insieme e non si fermano davanti agli ostacoli. Altro punto fondamentale, è l’orientamento al cliente e alla soddisfazione delle sue esigenze.

Veniamo dunque all’elenco preciso delle caratteristiche necessario per lavorare in ING Direct:

essere auto-motivati

avere una naturale predisposizione al problem-solving

saper spiegare idee complesse con parole semplici

non avere paura di sfidare lo status quo

spirito di iniziativa

velocità nell’adattarsi ai cambiamenti

trovarsi a proprio agio a lavorare in team multidisciplinari

vedere la diversità come elemento fondamentale per il successo

Per capire se siete fati per lavorare in ING Direct, sul portale aziendale trovate una sezione dedicata. Si tratta di un Quiz con 14 “dilemmi”interattivi, così vengono chiamati, che vi chiedono di esprimere il vostro parere e il vostro sentimento in riferimento a particolari situazioni che mostrano scenari possibili che vi ritroverete a vivere lavorando in azienda, molto probabilmente (ad esempio, relazionare in pubblico) o il vostro parere / idea su alcune realtà / fatti / atteggiamenti.

Si inizia dopo aver scelto la lingua con cui effettuare il quiz. Sulla base delle risposte date, viende redatto un profilo che delinea le tue caratteristiche personali, motivazionali ma anche professionali che aiutano a capire meglio se sei la persona giusta per lavorare in ING Direct!

Un programma internazionale per i giovani

Uno sguardo particolare è rivolto ai giovani laureati. Per loro ING Direct ha pensato ad un percorso di crescita personale e professionale su misura, l’International Talent Programme, della durata di quattro anni creato su misura per giovani laureati.

Il programma prevede lo sviluppo di 6 diversi percorsi nei seguenti ambiti aziendali: Retail Banking, Wholesale Banking, Finance, Risk, IT e HR. L’obietivo è quello di offrire ai giovani l’opportunità di diventare dei futuri Orange Leaders, ovvero dei leader consapevoli che ottengono risultati sostenibili con e per i clienti. La prima fase del percorso è quella che viene chiamata “onboarding”, ovvero un periodo di introduzione, locale e internazionale, alla realtà di ING globale e italiana. Durante il primo anno, si avrà modo di vedere diversi progetti e assignment e, in seguito, si inizierà a lavorare con uno specifico ruolo. Durante i quattro anni del programma si seguiranno corsi di formazione che avranno l’obiettivo di affiancare la risorsa nello sviluppo personale e professionale.

ING Direct lavora con noi, posizioni aperte

Al momento sono ben 45 le posizioni aperte in ING Direct, la maggior parte delle quali con sede a Milano, le altre nelle varie sedi sparse sul territorio nazionale dedicate al Servizio Clienti e alla Gestione della Clientela. Il titolo di studio maggiormente richiesto ai candidati è una laurea in materie economiche, giuridiche o in ambito IT. Ecco l’elenco, suddiviso per le funzioni aziendali di riferimento:

Information Technology

Cyber Operations Supervisor

IT Services Network & Security Specialist

KYC Country Lead

IT DevOps Engineer

Senior Test Automation Engineer

System Administrator Unix

Digital Analytics Expert

IT Designer – Feature Engineer

Dev Engineer – Developer Front End _ Middleware Java/.NET

IT System Administrator Windows

Sales

Senior Pricing Expert

Agenti in Attività Finanziaria

Learning Development Stageur

Investment & Savings Tribe Stageur

Consulente Finanziario ING

Sales Development & Support Stageur

Back Office / Operations

Data Protection Stageur – DPE Office

Authority Investigations & Relations Stageur

Credit Analyst

Back Office Titoli Specialist

Stage Back Office Customer Administration & Fulfillment

Back Office Titoli Stageur

Accountant

Accounting Stageur

Tax Specialist

Payments & Cards Stageur

Budget Expenses Planning & Control Expert

Marketing e Comunicazione

Personal Loans Expert (Customer Journey Expert – Agile Organization)

UX Expert

Product Specialist – Prodotto Mutuo (Customer Journey Expert – Agile Organization)

Cards & Payments -Customer Journey Expert – Cards squad – Daily Banking Tribe

Personal Loans Stageur – Tribe Lending & Protection

Mortgages Stageur – Tribe Lending & Protection

Product Senior Specialist – Prodotto Mutuo (Customer Journey Expert – Agile Organization)

Campaign Ideation Stageur

Accounting / Finance

Treasury Stageur

Financial Control Senior Specialist

Scheduling & Monitoring Stageur

Bank Shop Stageur – Filiale Roma Tuscolana

Legal / Tax / Compliance

Stage Antiriciclaggio (area Operations)

ING Direct lavora con noi, come candidarsi

Gli interessati a lavorare in ING Direct possono consultare tutte le posizioni aperte e candidarsi direttamente alla pagine web aziendale Carriere. In assenza di offerte di lavoro in linea con l’esperienza maturata, potete comunque inviare una candidatura spontanea in vista di opportunità future.