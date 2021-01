FinecoBank lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

FinecoBank lavora con noi, posizioni aperte per consulenti finanziari e impiegati nelle sedi centrali. Tutti i profili ricercati e come candidarsi

Nuove assunzioni in FinecoBank, la banca del Gruppo UniCredit. L’istituto, in continua espansione, cerca periodicamente personale per le proprie sedi e consulenti finanziari, sia junior che senior. Di seguito, alcune informazioni sul profilo aziende e tutte le opportunità di lavoro attualmente disponibili in azienda.

FinecoBank, profilo aziendale

FinecoBank è la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit nata nel 1999 quando lancia il primo conto deposito remunerato in Italia che, in breve tempo, diventa un conto corrente completo. Con oltre 1.200.000 clienti e una delle maggiori Reti di consulenza in Italia, oltre 2.600 Personal Financial Advisor, una raccolta netta di circa 1,7 miliardi di euro e 26 miliardi di euro di patrimonio nel segmento Private al 31 marzo 2018, Fineco è una delle realtà più solide, innovative e affidabili nel panorama finanziario internazionale.

Numerosi sono i riconoscimenti conseguiti negli anni. Nell’anno corrente, ad esempio, si è aggiudicata il primo posto in Italia nella categoria “Innovative Technology – Client Experience” dell’edizione 2018 del sondaggio condotto da Euromoney e, in occasione del London Forex Show Awards 2018, i riconoscimenti per Best Forex Provider of the Year, Best Forex New Entrant, Best Forex Trading Platform, Best Forex Trading Tools.

Da ultimo, FinecoBank viene riconosciuta come leader nel settore trading: nel 2017 Fineco si conferma intermediario italiano n°1 nella classifica “Equity”, con una quota pari al 19,65%. Un primato che continua dal 2004, con un’offerta globale di azioni, futures, CFD, Forex e le app più evolute per operare.

FinecoBank lavora con noi, posizioni aperte

Due sono le opportunità di entrare in Fineco: lavorando come Consulente o come dipendente in una delle sedi del Gruppo.

Lavorare come Consulente

E’ possibile entrare nel team Consulenti Fineco come Junior, seguendo quindi il Programma Giovani rivolto a consulenti finanziari con meno di due anni di esperienza e desiderosi di superare l’esame di iscrizione all’Albo. Il percorso formativo e di avvio alla professione di consulente si attiva attraverso la creazione di un portafoglio clienti assistita da Fineco, con l’obiettivo di diventare un Personal Financial Advisor “Fineco style” in 2 anni.

Oppure si può entrare a far parte del team di Consulenti Senior, ovvero professionisti con consolidata esperienza nel ruolo / settore che sono alla ricerca di nuove opportunità.

Lavorare come dipendente Fineco

Queste le posizioni aperte nelle sedi centrali Fineco suddivise per i vari settori:

Compliance

UK Compliance Financial Specialist Milano

Compliance Specialist – Milano

Internal Audit

Audit Specialist ICT & Security – Milano

Audit Specialist – Processes Milano

Technology

Categoria protetta IT Help Desk Junior – Milano

Data Warehouse Analyst – Milano

ICT&Security Governance Specialist -Milano

Senior System Engineer – Milano

Business

Portfolio Advisory Specialist – Milano

CFO

PMO Financial Specialist – Milano

CRM

Customer Care Specialist Milano

FinecoBank lavora con noi, come candidarsi

Lavorare in FinecoBank significa entrare a far parte di una realtà dinamica e innovativa. Se vuoi intraprendere questo percorso, puoi inviare la tua candidatura direttamente alla pagina Lavora con noi del gruppo, scegliere tra le opportunità in sede o come consulente e seguire le indicazioni per candidarsi. E’ infatti necessaria la breve compilazione di un form, dove sono richiesti i dati personali e di contatto, il titolo di studio, la situazione lavorativa attuale e il livello di conoscenza della lingua inglese (si presume, quindi, essere una competenza rilevante per essere assunti in azienda). Dovrete rispondere anche alla domanda: Conosci FinecoBank? Dove, tra le opzioni, è possibile scegliere anche il fatto di essere clienti della banca stessa (consigliamo di informarsi sull’azienda prima di candidarsi e, soprattutto, prima di effettuare il colloquio). Infine, è possibile allegare il proprio Curriculum Vitae, della dimensione massima di 150kb.