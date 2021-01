Lavorare in Sace Simest: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Vuoi essere un punto di riferimento per le imprese italiane che vogliono crescere all’estero? Sace Simest è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, per la crescita e lo sviluppo nel mercato globale. La società è costantemente alla ricerca di professionisti e risorse con vari ruoli da inserire in ambito business, servicing e finance. Di seguito puoi scoprire qualche informazione in più su Sace Simest, i suoi ambiti di intervento e quali sono le opportunità di lavoro e stage che offre.

Profilo aziendale di Sace Simest

Sace è una società per azioni interamente controllata da Cassa depositi e prestiti. Da settembre 2016, detiene anche il 76% del capitale di Simest, società per azioni che dal 1991 sostiene per legge la crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Sace Simest offre un’ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari. Con 900 dipendenti e sedi in Italia e all’estero, opera in 198 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 20.000 imprese clienti in possibilità di sviluppo.

Sace è stata istituita a Roma nel 1977 come sezione speciale dell’INA – Istituto Nazionale Assicurazioni, per poi essere trasformata in Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, mentre Simest nasce nel 1990 con lo scopo di promuovere l’espansione internazionale delle imprese italiane. Altra tappa nello sviluppo di Sace è la sua trasformazione in società per azioni, controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel 2004 e il suo ingresso nel mercato dell’assicurazione del credito a breve termine con la costituzione di Sace BT. Si susseguono poi altre acquisizioni, Smabtp – società assicuratrice francese, e creazioni di società da parte di Sace: Sace Servizi, Sace Surety, Sace Fct.

E’ nel 2012 che l’intero pacchetto azionario di Sace e Simest vengono acquisite da Cassa Depositi e Prestiti e, nel 2016, vanno a formare il nuovo Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle imprese italiane.

Lavorare in Sace Simest: aree di inserimento e soft skills richieste

Questi gli ambiti di inserimento in Sace Simest con le principali funzioni e professionalità ricercate:

area business : è l’area che racchiude i profili di credit risk analyst, account e underwriter. Richiesta quindi una laurea in ambito economiche o giuridico e una buona conoscenza della lingua inglese.

: è l’area che racchiude i profili di credit risk analyst, account e underwriter. Richiesta quindi una laurea in ambito economiche o giuridico e una buona conoscenza della lingua inglese. area servicing : si inseriscono qui analisti e professionisti nel settore delle Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione. I profili ricercati sono quindi laureati in discipline economiche, umanistiche e scientifiche con buona conoscenza della lingua inglese.

: si inseriscono qui analisti e professionisti nel settore delle Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione. I profili ricercati sono quindi laureati in discipline economiche, umanistiche e scientifiche con buona conoscenza della lingua inglese. area finance: in questa area si inseriscono principalmente risk analyst, esperti di bilancio ed esperti di pianificazione strategica. Profili quindi con laurea in ambito economiche e scientifiche con buona conoscenza della lingua inglese.

Nei candidati l’azienda cerca principalmente le seguenti caratteristiche e soft skills:

spirito di squadra

proattività

innovazione

professionalità

orientamento al cliente e alla customer satisfaction

Posizioni aperte

Le ricerche in corso riguardano sia assunzioni che opportunità di stage. Di seguito, trovi l’elenco completo delle posizioni aperte:

Offerte di lavoro

Senior structured finance transactor – Roma

La risorsa sarà inserita all’interno dell’area business e si occuperà prevalentemente di:

gestione della relazione con team specialistici delle banche ed investitori privati e istituzionali in relazione alle operazioni di competenza

strutturazione di garanzie su portafogli (sintetici, tranching, cartolarizzati, verticali)

composizione del portafoglio

negoziazione di termini e condizioni con i desk delle principali banche in relazione alle operazioni di competenza

analisi della documentazione (legale, finanziaria) e supporto alle funzioni legali per la strutturazione della documentazione a supporto

cura del processo di delibera e successivo monitoraggio del portafoglio

I candidati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

almeno 10 anni di esperienza nel settore finance di banche e assicurazioni

competenze in syndicated loan, DCM, PF

esperienza in attività di negoziazione di documentazione finanziaria

advisory skills

laurea/master in discipline politico-economiche o economico-aziendali

ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)

Senior Analyst Monitoraggio Partecipazioni – Roma

Le principali aree di responsabilità sono:

Definizione di un processo di monitoraggio strutturato e dei flussi informativi con le strutture di Credito, Risk e Contenzioso

Analisi e selezione degli info provider

Monitoraggio delle performance delle singole posizioni e del portafoglio gestito

Analisi e valutazione dei progetti di bilancio delle Società Partecipate da SIMEST e relativa sintesi per la direzione

Analisi e valutazione delle variazioni intervenute sui progetti di investimento partecipati / finanziati da SIMEST

Valutazione, analisi e gestione dei crediti Non Performing ai fini della definizione delle migliori strategie di recupero del credito in accordo con il Responsabile della struttura Restructuring

Predisposizione della documentazione per gli organi deliberanti e della reportistica interna

Requisiti:

almeno 5 anni di esperienza maturata in società di consulenza, intermediari finanziari e/o fondi di investimento, con il ruolo di analista finanziario, occupandosi di modellistica e analisi finanziaria, analisi di bilancio, valutazione d’aziende e di investimenti, operazioni di finanza straordinaria (M&A, fusioni, scorpori, cessioni)

capacità di lettura e analisi di documenti contrattuali e societari (Contratti di investimento e di finanziamento, termsheet, statuti, atti costitutivi)

conoscenza del diritto fallimentare, delle procedure concorsuali e stragiudiziali di ristrutturazione del debito

Gestore debitori – Milano

Principali aree di responsabilità:

Gestione del portafoglio Debitori

Relazioni con i Debitori

Monitoraggio dello scaduto

Gestione della Riassicurazione

Organizzazione attività del team Debitori corporate

Reportistica interna

Requisiti:

proviene dal settore del Factoring ed ha un’esperienza consolidata nel ruolo

conoscenza di tutti i prodotti del Factoring e delle tipologie di Debitori

ha capacità di analisi economica e finanziaria delle aziende in portafoglio

possiede doti relazionali che esprime con il team e con le aziende target

sa individuare le priorità e pianificare le attività

ha attitudine al problem solving

Altre posizioni aperte

Sostituzione maternità Ufficio Stampa – Roma

Sostituzione maternità Marketing – Roma

Senior Specialist Project Finance – Infrastrutture – Roma

Sostituzione maternità: Tax Analyst – Roma

Equity Investment – Roma

Junior Analyst Marketing strategico – Roma

Risk Management – Roma

Junior account export credit – (MI, TO)

Commerciale export credit – Mestre

Offerte di stage

I percorso di formazione in stage hanno solitamente una durata di sei mesi e prevedono i seguenti benefit: rimborso spese di 800 euro lorde mensili + buono pasto di 5 euro per giorno di presenza. Queste le posizioni aperte:

Stage Area Business – Roma, Milano, Bologna, Venezia

Stage Sistemi Informativi – Roma

Opinioni sul lavoro in Sace Simest

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Sace Simest:

“Società globale che offre molte opportunità professionali, ottima esperienza”. Gianluca F, analista finanziario, ci parla così della sua esperienza: “In Sace ho trovato il ruolo ideale, che mi permette di fornire soluzioni strategiche alle aziende e di girare il mondo. Sono davvero soddisfatto dei progetti fin qui seguiti, esperienza sicuramente positiva”.

“Ambiente stimolante e buona opportunità di carriera, anche internazionale”. Dario G., Legale d’Impresa, ci dice: “L’esperienza che ho maturato ad oggi mi porta a definire Sace Simest come un buon ambiente di lavoro che offre l’opportunità di raggiungere importanti obiettivi professionali e di “fare carriera” seriamente. Sono molto soddisfatto, anche sul piano retributivo, e sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta per il mio sviluppo professionale”.

“Esperienza positiva su un progetto innovativo”. Barbara F. ci racconta la sua esperienza come Consulente per un progetto internazionale: “Ho seguito per una azienda cliente un progetto in collaborazione con Sace Simest ed è stata una esperienza davvero positiva: mi sono trovata a collaborare con professionisti a livello globale che mi hanno spinto a dare il meglio di me per offrire un contributo importate al progetto”.

Come candidarsi in Sace Simest

Puoi consultare tutte le opportunità di lavoro e stage in Sace Simest alla pagina web aziendale “Lavora con Noi”. Una volta selezionato l’annuncio di interesse, compila il form online di candidatura inserendo le tue informazioni in merito a: dati anagrafici, titoli di studio (diploma e laurea), esperienze professionali, lingue conosciute, competenze informatiche e, come ultimo campo, trovi anche uno spazio per l’inserimento di una lettera di presentazione mirata. Compilato il tutto, allega il tuo Curriculum Vitae e una foto e…invia la tua candidatura!