Lavoro: 1.000 nuove assunzioni con Ferrovie dello Stato

Nel 2021 arrivano nuove offerte di lavoro con il Gruppo Ferrovie dello Stato. Si parla di circa 1.000 figure professionali ricercate da inserire nel team con possibilità di crescita professionale e di carriera. Ecco quali sono le principali figure ricercate, le modalità contrattuali e come candidarsi ad esse.

Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato

In arrivo nuove ed interessanti offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato. La società di trasporto pubblico su rotaia è alla ricerca di 1.000 nuove figure professionali da selezionare ed inserire nel team di lavoro. Il noto Gruppo è in continua crescita e sviluppo, puntando all’innovazione, potenziamento e manutenzione della rete ferroviaria. Sono davvero tante le figure professionali ricercate: macchinisti, capi treno, autisti, specialisti nella manutenzione e tante altre. Si tratta di un’occasione da non perdere, che nel 2021 darà lavoro a tante persone, con la concreta possibilità di crescita e carriera. Si ricercano tanti giovani e non solo, da formare accuratamente per fornirgli tutte le conoscenze e le competenze necessarie per compiere al meglio il proprio lavoro.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è uno dei più importanti presenti sul nostro territorio che opera nel settore del trasporto pubblico su rotaia. Infatti, lavora alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere ferroviarie anche nel sistema di Alta Velocità. La società nasce nel 1905 e con il tempo si sviluppa sempre di più. Oggi gestisce una rete ferroviaria di circa 24.500 km su cui ogni giorno viaggiano più di 10 mila treni che trasportano 1 miliardo di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merce. L’ambiente di lavoro è stimolante, giovanile ed innovativo, soprattutto oggi che si punta molto alle nuove tecnologie informatiche. Il Gruppo investe molto nella formazione delle Risorse Umane, il tutto per andare ad accrescere e migliorare le competenze necessarie ai dipendenti per lavorare al meglio. Le opportunità di fare carriera sono davvero tante, soprattutto per i giovani che devono inserirsi nel mondo professionale.

Offerte di lavoro ed i profili ricercati

Sono tanti e diversi i profili ricercati dal Gruppo Ferrovie dello Stato. Le selezioni di nuovo personale interesseranno l’intero territorio nazionale. Tra le figure ricercate a cui potersi candidare troviamo:

Macchinista : si tratta della figura professionale che conduce il treno, preoccupandosi del trasporto di passeggeri e merci. Il suo compito è quello di controllare il treno, di effettuare le verifiche prima e durante la partenza, segnalando la presenza di eventuali problemi così da poter intervenire seguendo i protocolli previsti. L’orario di lavoro è organizzato secondo differenti turni, che possono prevedere anche i notturni, settimanali e nel fine settimana;

: si tratta della figura professionale che conduce il treno, preoccupandosi del trasporto di passeggeri e merci. Il suo compito è quello di controllare il treno, di effettuare le verifiche prima e durante la partenza, segnalando la presenza di eventuali problemi così da poter intervenire seguendo i protocolli previsti. L’orario di lavoro è organizzato secondo differenti turni, che possono prevedere anche i notturni, settimanali e nel fine settimana; Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura : parliamo della figura professionale che ha il compito di effettuare delle attività pratiche come quelle di installazione, manutenzione, verifiche sulle apparecchiature ed impianti vari presenti sui mezzi;

: parliamo della figura professionale che ha il compito di effettuare delle attività pratiche come quelle di installazione, manutenzione, verifiche sulle apparecchiature ed impianti vari presenti sui mezzi; Capo Treno : figura di notevole rilievo perché è il punto di riferimento di tutti i passeggeri oltre ad effettuare anche il controllo dei biglietti. Ha il compito di verificare che tutto proceda al meglio durante il viaggio, mettendosi a disposizione dei passeggeri;

: figura di notevole rilievo perché è il punto di riferimento di tutti i passeggeri oltre ad effettuare anche il controllo dei biglietti. Ha il compito di verificare che tutto proceda al meglio durante il viaggio, mettendosi a disposizione dei passeggeri; Costumer Advisor : accoglie, orienta ed assiste i passeggeri in stazione. Si preoccupa delle attività di promozione e vendita dei servizi offerti dal Gruppo;

: accoglie, orienta ed assiste i passeggeri in stazione. Si preoccupa delle attività di promozione e vendita dei servizi offerti dal Gruppo; Capo Stazione : si tratta della figura professionale che si preoccupa di gestire e dirigere il movimento dei treni, gestendo e coordinando gli spostamenti dei vari treni sui binari delle stazioni;

: si tratta della figura professionale che si preoccupa di gestire e dirigere il movimento dei treni, gestendo e coordinando gli spostamenti dei vari treni sui binari delle stazioni; Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili/Bus: questa figura professionale ha il compito della manutenzione e controllo del funzionamento dei veicoli, intervenendo su apparecchiature moderne e tecnologiche. Orari di lavoro organizzati secondo specifici turni flessibili e ben programmati.

Queste sono alcune delle figure professionali ricercate dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Lavoro e condizioni contrattuali

Tutte le offerte di lavoro sono periodicamente pubblicate sul sito del Gruppo. Qui è possibile conoscere i requisiti necessari per candidarsi alle posizioni aperte. Sul sito, nella sezione Lavora con noi è possibile inviare online la propria candidatura in maniera facile, veloce ed immediata. Generalmente le figure professionali sono assunte con contratto di apprendistato professionalizzante. Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione dei giovani. Questi saranno affidati a tutor che li seguirà passo dopo passo nel processo di formazione aziendale.

