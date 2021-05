Lavoro: alcune tra le figure professionali più richieste

Il mondo del lavoro si caratterizza per essere altamente dinamico e variabile. Con il passare del tempo sono mutate le dinamiche alla base del mondo professionale, così come sono comparse nuove filosofie organizzative e figure professionali inedite. Ebbene, quali sono i professionisti più richiesti? Ecco alcuni esempi che possono aiutarci a capire la situazione attuale e futura.

Mondo del lavoro e cambiamenti

Quando pensiamo al mondo del lavoro automaticamente siamo portati a visualizzare una realtà dinamica, che nel corso degli anni ha affrontato tante sfide e cambiamenti. Oggi sono comparse nuove figure professionali che fino a poco tempo fa erano del tutto sconosciute. Questa è la conseguenza diretta delle evoluzioni avutosi nel mondo del lavoro, che ha investito sempre di più nelle tecnologie digitali e l’introduzione di filosofie organizzative del tutto inedite. Il mondo professionale ha risentito notevolmente della pandemia da coronavirus, rendendo più difficile trovare la giusta occupazione. Tuttavia ci sono delle figure particolarmente ricercate dalle imprese e dai datori di lavoro. Spesso queste sono del tutto nuove tanto che fino a qualche anno fa non si conoscevano affatto.

Le figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro

Davanti ad un mondo del lavoro in continua evoluzione è davvero importante farsi trovare pronti a soddisfare e rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato. Questo è possibile investendo e migliorando sempre di più le proprie conoscenze e competenze, ma è anche indispensabile conoscere verso quale direzione il mondo del lavoro si sta muovendo. Professioni come lo youtuber, il social media manager o il pilota di droni sono ben conosciute, ma qualche anno fa non esistevano. Sicuramente, le tecnologie digitali sono e resteranno il settore su cui tante aziende stanno puntando. Quali sono i mestieri più richiesti? Rispondere a tale quesito è indispensabile per capire come muoversi ed ottenere una solida occupazione.

L’esperto di criptovalute

Tra i lavori del futuro troviamo sicuramente l’esperto in criptovalute. Con l’incremento vertiginoso delle transazioni economiche e delle criptovalute, cresce sempre di più l’esigenza di assumere esperti nel settore. Si tratta di una figura professionale di particolare importanza, che deve saper configurare il mondo della finanza con quello digitale. Sono sempre di più le aziende che puntano ad assumere questa figura professionale.

Broadband Architect

Il Broadband Architect è l’architetto della televisione. Si tratta di una figura professionale di ultima generazione che è sempre più richiesta perché integra i vecchi palinsesti televisivi con il mondo digitale, dando vita a quella che comunemente è definita la web Tv. Per lavorare in questo settore è necessario conoscere sia i canali web che quelli televisivi. Inoltre, è utile aver conseguito una laurea in Comunicazione, Informatica applicata alla comunicazione multimediale, Sistemi Informativi.

L’esperto in cyber sicurezza sul lavoro

Stiamo parlando di una delle figure professionali più importanti non solo nel presente ma anche nel futuro. L’esperto in cyber security ha il compito di garantire la sicurezza informatica, proteggendo le aziende da attacchi che possono recare dei danni. Oggi che tutto gira sul web, la sicurezza informatica è di vitale importanza all’interno di tutte le aziende e realtà professionali.

Category Manager

Il category manager è una figura professionale esperta di marketing, che si occupa dei consumatori. Il suo compito è quello di studiare le varie tendenze di acquisto, ma anche quello di analizzare e soddisfare i bisogni dei consumatori. Per un lavoro come questo è richiesta intelligenza relazionale, curiosità, competenze tecniche, approccio analitico ed essere molto pazienti.

Plant Manager

Si tratta di una figura professionale che ogni giorno si preoccupa di organizzare le varie operazioni connesse agli impianti di produzione aziendali. Tutto questo avviene mettendo in campo piani studiati a tavolino, garantendo la massima efficacia aziendale. Il plan manager si occupa dei dipendenti, assegnando loro compiti e mansioni varie, ma anche di formare i neo assunti.

Queste sono solo alcune delle figure professionali maggiormente richieste nel mondo del lavoro presente e futuro. Per avere maggiori occasioni occupazionali è indispensabile essere sempre informati e sapere verso quale direzione dirigersi.

