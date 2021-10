Lavoro con RE/MAX: cercasi 135 Responsabili sviluppo d’agenzia

Nuove offerte di lavoro con RE/MAX alla ricerca di 135 Responsabili sviluppo d’agenzia su tutto il territorio nazionale. I requisiti richiesti e come candidarsi

Importanti opportunità di lavoro si aprono con RE/MAX, il noto gruppo immobiliare in franchising che proprio quest’anno festeggia venticinque anni di attività in Italia. Si ricercano 135 Responsabili sviluppo d’agenzia su tutto il territorio nazionale. Vediamo le caratteristiche del lavoro, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Offerte di lavoro con RE/MAX

Arrivano interessanti opportunità di lavoro con il gruppo RE/MAX che da anni opera nel settore immobiliare. Si tratta di una realtà professionale in continua evoluzione, con fatturati in crescita. Il Gruppo oggi ricerca 135 Responsabili sviluppo d’agenzia su tutto il territorio nazionale. A queste figure professionali spetta il compito di andare a gestire le attività di espansione delle singole agenzie. Per la precisione dovranno ricercare e selezionare nuovi agenti, il tutto andando ad organizzare eventi di reclutamento e di formazione del personale. Come accennato precedentemente, la ricerca interessa tutto il territorio nazionale. In particolare le posizioni aperte sono:

20 posizioni a Roma;

5 nel Lazio;

15 in Piemonte;

20 in Lombardia;

5 posizioni aperte nelle Marche;

5 in Liguria;

1 in Umbria;

4 in Sardegna;

5 in Toscana;

6 posizioni in Campania;

8 in Sicilia;

2 in Trentino Alto Adige;

3 nel Friuli Venezia Giulia;

4 posizioni in Veneto;

1 in Basilicata, 1 in Calabria ed 1 in Molise;

2 in Abruzzo;

2 in Puglia;

5 in Emilia Romagna.

Queste sono le posizioni aperte sul territorio nazionale per la figura di Responsabile sviluppo d’agenzia.

Caratteristiche del lavoro e requisiti richiesti

I Responsabili sviluppo d’agenzia avranno il compito di occuparsi della ricerca e della formazione di nuovi candidati nel più ampio progetto di crescita aziendale. Per ambire a tali posti di lavoro sono richiesti determinati requisiti. In particolare, i candidati devono avere esperienza nel settore commerciale, vendita, esperti marketing e nella comunicazione aziendale o nel settore delle Risorse Umane. Richiesta la laurea triennale o specialistica, orientamento ai risultati, predisposizione al lavoro per obiettivi, motivazione, ottime doti relazionali ed organizzative. Ed ancora, tra i requisiti richiesti c’è anche la capacità di utilizzare i programmi di grafica e conoscere i principali Social Media. Si tratta di occasioni professionali di rilievo, con la possibilità di inserimento e di carriera per chi dimostra spiccate doti professionali. La retribuzione prevede sia una quota fissa che l’aggiunta di incentivi a seconda dei risultati raggiunti.

Come candidarsi

Se siete interessati a queste offerte di lavoro consultate il sito della RE/MAX che periodicamente pubblica le varie offerte professionali e relative posizioni aperte. Per candidarvi alla posizione di Responsabile sviluppo d’agenzia è necessario compilare l’apposito form disponibile sul sito del Gruppo, nella sezione “Entra in RE/MAX”, dove troverete tutte le posizioni aperte per lavorare in questa particolare ed interessante realtà professionale.

Profilo ed informazioni su RE/MAX

Il Gruppo RE/MAX fu fondato nel 1973 negli Stati Uniti ad opera di Dave e Gail Liniger. La realtà operante nel settore immobiliare arrivò in Italia nel 1996 grazie a Dario Castiglia che ancora oggi è alla guida del Gruppo. Nel corso degli anni tale realtà si è sviluppata sempre di più, rafforzando la propria leadership in tutto il mondo. Oggi è presente in 115 Paesi con oltre 8 mila agenzie e più di 140 mila consulenti immobiliari. La RE/MAX in Italia si è distinta nel vasto panorama dei gruppi immobiliari in franchising per la sua capacità di crescita e sviluppo su tutto il territorio nazionale. Non a caso, nel nostro Paese il Gruppo conta oltre 450 agenzie con più di 4.600 agenti che operano in 20 Regioni.

Quest’anno la realtà immobiliare in questione festeggia i suoi 25 anni di attività in Italia e si pone l’obiettivo di incrementare del 20% il giro d’affari. Aumentano anche le assunzioni ed il reclutamento di nuovo personale. L’attenzione al cliente non manca, offrendo tante proposte ed assistenza innovativa, grazie a potenti tecnologie informatiche. Infatti, il Gruppo punta molto sulla digitalizzazione del processo di vendita. Inoltre, i nuovi assunti possono fruire di eccellenti programmi formativi erogati da RE/MAX Universitycon con la collaborazione di eccellenti realtà universitarie.

