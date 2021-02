Lavoro: essere pagati per mangiare caramelle. Come candidarsi

Essere pagati per mangiare dolci e caramelle. L’annuncio di lavoro di una nota azienda canadese specializzata nel settore dolciario. Come candidarsi entro il 15 febbraio

Oggi sono tante le offerte di lavoro che si possono trovare sul web. Spesso si potrebbe pensare che si tratti di truffe ma non sempre è così. Una nota azienda canadese ricerca mangiatori di caramelle e di dolci per un lavoro regolarmente retribuito. Se anche tu sei amante dei dolci e fin da piccolo hai sempre sognato di poter essere pagato per mangiare le caramelle, non esitare ed invia la tua candidatura a questa particolare offerta di lavoro.

Il “mangiatore di caramelle”

Sul web è possibile trovare tanti annunci di lavoro, non a caso è diventato il canale più adoperato per chi è alla ricerca di una nuova occupazione professionale. Se ti stai guardando intorno con l’idea di trovare un nuovo mestiere ed allo stesso tempo sei amante dei dolci e delle caramelle, allora il lavoro che fa al caso tuo esiste davvero. Sarai retribuito per magiare le tanto amate caramelle. Esatto, non si tratta di uno scherzo di poco gusto ma della verità. L’azienda canadese Candy Funhouse cerca mangiatori di candy e di cioccolatini. Il noto negozio online specializzato in prodotti dolciari, ha pubblicato l’offerta di lavoro sul web, sperando di riuscire a trovare presto il candidato ideale per questo particolare mestiere.

L’offerta di lavoro

L’offerta di lavoro è davvero interessante soprattutto per chi ama i dolci. Si ricercano candidati in grado di provare e testare candy ed altri prodotti dolciari, in maniera da poter dare delle opinioni obiettive ed oneste sul gusto di ciò che sarà effettivamente testato. Lo scopo è proprio quello di degustare i dolci per poterli migliorare sempre di più nel sapore ed anche nell’aspetto. Questo è possibile solo selezionando dei “mangiatori di caramelle” con un palato particolarmente delicato e sensibile. Un lavoro che sicuramente farà la gioia di tanti, di quelle stesse persone che hanno sempre amato il mondo dei dolciumi in tutte le varie forme e sfaccettature. Nel dettaglio, il candidato selezionato avrà il compito di scegliere dieci tipologie di caramelle nuove ed originali tra le tante prodotte dall’azienda. La degustazione assieme all’analisi del prodotto sono le caratteristiche principali di questo lavoro.

Essere pagati per mangiare dolci e caramelle

Come tutti i lavori seri che si rispettino, anche questo prevede un’equa retribuzione. L’azienda canadese è alla ricerca di lavoratori full time e part time desiderosi di mangiare dolci e di esprimere la propria opinione su di essi. Chi sarà assunto con contratto part time lavorerà 15 ore la settimana con una retribuzione di 30 dollari l’ora, mentre chi ricoprirà il posto full time, lavorerà 40 ore a settimana con una paga di 30 dollari l’ora. Ed ancora, non è richiesta alcuna particolare esperienza nel settore, tutti potranno candidarsi all’offerta entro la data di scadenza fissata al 15 febbraio. Per aderire è necessario compilare ed inviare un modulo presente online sul sito dell’azienda. Una procedura davvero semplice ma soprattutto immediata. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi perdere se interessati ad iniziare una nuova esperienza professionale del tutto particolare.

Lavorare può diventare un piacere

Chi lo ha detto che lavorare significa solo stress e fatica? Certo ci sono tanti mestieri particolarmente complessi e faticosi, sia dal punto di vista fisico che mentale ma ci sono anche quelli più facili, che comportano poco stress ed appaganti. Si tratta di quelli che più comunemente sono chiamati lavori dei sogni che pochi hanno il privilegio di svolgere. La maggior parte di questi sono offerti da aziende estere, che presuppongono esperienze di lavoro oltre confine. Tanto per fare un esempio, c’è chi viene pagato per fare il custode su un isola completamente immersa nella natura con paesaggi unici al mondo. Ed ancora, c’è chi viene retribuito per bere caffè, birre, vino ed altri prodotti, così come non manca chi è retribuito per guardare film o partite di pallone. Insomma, dei lavoretti interessanti e soprattutto fuori dal comune ma non per questo meno importanti e degni di nota.