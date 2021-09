Lavoro: nuove assunzioni JYSK. L’apertura di 300 punti vendita

Opportunità di lavoro con JYSK che avvia una nuova campagna di reclutamento personale. Il Gruppo punta alla crescita e sviluppo, con l’apertura di 300 nuovi punti vendita in Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Nuove offerte di lavoro JYSK in Italia

JYSK è la nota catena che opera a livello internazionale, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo per casa e giardino, accessori e tanto altro. Il Gruppo ha avviato una nuova campagna di reclutamento personale. In programma l’apertura di 300 nuovi negozi sul territorio nazionale, con rilevanti opportunità professionali per chi è alla ricerca di un’occupazione. Il piano di sviluppo dell’azienda prevede non solo l’apertura di nuovi punti vendita ma anche il rinnovamento dei negozi già esistenti, per renderli sempre più funzionali ed accessibili a tutti. Ricordiamo che il noto Gruppo scandinavo, nel corso degli ultimi 12 mesi in Italia ha registrato l’apertura di 11 negozi, nonostante il periodo particolarmente delicato che stiamo vivendo a livello economico e sanitario.

Il Gruppo JYSK

La JYSK è un’azienda nata in Danimarca nel 1979 specializzata nella vendita di mobili, accessori e complementi d’arredo per casa e giardini. Si tratta di una realtà professionale che nel corso degli anni è cresciuta sempre di più, conquistando il mercato internazionale. Oggi il Gruppo opera grazie ad una fitta rete di negozi fisici ed online. Attualmente il noto marchio scandinavo dispone di 3 mila store in 51 paesi del mondo tra cui anche l’Italia. I vari punti vendita sono in parte gestiti in maniera diretta dal Gruppo ed un’altra parte in franchising. Per quanto riguarda i dipendenti, ad oggi con JYSK lavorano 26.500 persone. Si tratta di una realtà professionale di particolare rilievo, dove non mancano le occasioni di lavoro e di carriera.

Lavoro e posizioni aperte

Il Gruppo è alla ricerca di svariate figure professionali da inserire nel proprio team di lavoro. In particolare, tra le posizioni aperte ci sono: Addetti alle Vendite, Deputy Store Manager, Store Manager. Le selezioni sono aperte su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, con contratti sia part-time che full-time.

Addetti alle Vendite

I candidati si preoccuperanno delle vendite presso i vari negozi, con particolare attenzione ai clienti ed alle loro esigenze. Tra i requisiti necessari per candidarsi a questa tipologia di lavoro ricordiamo:

forte passione per la vendita e retail;

attitudine al lavoro di squadra;

buona attitudine commerciale;

predisposizione al lavoro dinamico;

flessibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi e durante il fine settimana;

disponibilità a trasferte lavorative;

l’esperienza nel retail è considerata come una qualità aggiuntiva.

Questi sono i principali requisiti necessari per accedere a tale lavoro.

Store Manager

La figura professionale dello Store Manager si occupa dell’organizzazione dell’intero negozio. Deve gestire sia il personale di vendita sia l’organizzazione funzionale ed economica dello store. Tra i requisiti richiesti per poter ricoprire questo ruolo:

attitudine e predisposizione al lavoro di squadra;

attitudine commerciale “customer first”;

disponibilità a lavorare su turni, giorni festivi e fine settimana;

attitudine alla leadership;

essere disposti a trasferte.

Se questi requisiti sono soddisfatti e state cercando un lavoro, tale figura professionale potrebbe essere di vostro interesse.

Deputy Store Manager

Anche in questo caso i requisiti richiesti sono più o meno gli stessi:

attitudine al lavoro di squadra;

buona predisposizione a lavorare in contesti dinamici, mettendosi in gioco ogni giorno;

disponibilità alle trasferte;

lavoro su turni, giorni festivi e fine settimana;

pregressa esperienza nel settore retail.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Tutte le attuali offerte di lavoro JYSK sono consultabili sul sito del Gruppo nella sezione Lavora con Noi. Una volta trovato il lavoro e la posizione professionale di proprio interesse, non dovrete fare altro che compilare l’apposito form online inserendo tutti i dati richiesti ed allegando il Curriculum Vitae da inviare all’azienda. Gli addetti alla selezione del personale analizzeranno le candidature pervenute preoccupandosi di contattare per un successivo colloquio i candidati ritenuti più idonei.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro