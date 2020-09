Mercato del lavoro e truffe online: i consigli del Codacons

Mercato del lavoro e truffe online. Ecco alcuni consigli della Codacons per non diventare vittime di truffatori sul web

La ricerca di un occupazione è diventato un vero e proprio lavoro, che richiede tempo, energia e concentrazione. Tuttavia, anche il mercato del lavoro è cambiato nel corso del tempo e sono aumentate le truffe che girano soprattutto sul web ossia il canale maggiormente utilizzato per cercare occupazione. La Codacons ci fornisce interessanti consigli per evitare di essere truffati e di abboccare a falsi annunci.

Il mercato del lavoro e la ricerca occupazionale

Il mercato del lavoro è cambiato notevolmente nel corso del tempo. Sicuramente le sue caratteristiche sono ben diverse da quelle degli anni passati. Dall’altra parte anche la ricerca di occupazione utilizza strumenti e canali diversi rispetto a 20 anni fa. Oggi tutto si muove sul web, dove è possibile trovare differenti annunci ed inviare le proprie candidature. Tuttavia, bisogna stare molto attenti, in quanto è possibile incappare in svariate truffe che è meglio evitare. Non è tutto oro ciò che luccica, e non tutti gli annunci di lavoro sono affidabili o garantiscono delle sicurezze. La Codacons ha dato interessanti ed utili consigli per tutti coloro che si avvicinano al mercato del lavoro alla ricerca di un’occupazione. L’attenzione e la prudenza non è mai troppa, soprattutto nel settore professionale.

Attenzione ai messaggi di posta elettronica

Fate attenzione ai messaggi di posta elettronica che vi arrivano, in particolare a quelli che vi chiedono di cliccare su un link ben preciso. Potrebbe trattarsi di un messaggio phishing con lo scopo di rubare dati importanti, come ad esempio codici di accesso, numeri di conto bancario o postale, numeri di telefono ed altri dati sensibili. Non è tutto, in quanto la Codacons consiglia anche di fare attenzione ai messaggi di posta elettronica che arrivano da Paesi esteri, soprattutto quando questi richiedono dati personali oppure di inviare del denaro. In linea generale, se vi state avvicinando al mercato del lavoro, diffidate da tutti quei messaggi che chiedono le coordinate bancarie, codici fiscali, data di nascita ed altri dati personali.

Mercato del lavoro e le professioni da casa

In periodo Covid sono stati tanti i lavori svolti da casa. Molte le persone che desiderano o comunque preferiscono operare da remoto, ed è proprio su questo tasto che molti truffatori giocano. Non è una novità nel mercato del lavoro entrare in contatto con realtà che ti propongono di comprare un kit per lavorare da casa. Ebbene spesso succede che questo kit non arriva mai a casa, così la gente si ritrova truffata, con meno soldi in tasca e nessuno strumento di lavoro.

Attenzione al furto d’identità

Alcuni annunci di lavoro sono studiati appositamente per arrivare a conoscere i dati personali, per effettuare un vero e proprio furto di identità. Tutto questo può essere evitato non inviando i propri dati a soggetti e realtà di cui non si conosce il grado di affidabilità. Inoltre anche lavori non pagati possono rappresentare una minaccia. In alcuni casi ci sono dei datori di lavoro che propongono dei periodi di prova non retribuita. Attenzione perché questo è un primo campanello d’allarme a cui stare attenti. Solitamente anche i periodi di prova devono essere regolarmente retribuiti, in quanto si tratta comunque di una prestazione lavorativa.

Mercato del lavoro e multilevel marketing

Si tratta di una modalità di lavoro che di per se non rappresenta un’illegalità. Tuttavia si può cadere nella truffa nel momento in cui alle nuove persone introdotte nel sistema si chiede una quota di ingresso. Il multilevel marketing è una forma di vendita diretta in cui si vendono i prodotti direttamente al consumatore. Oltre ad essere pagati in base alle vendite fatte, spesso ci sono extra anche per chi ricerca nuovi venditori. Tuttavia si tratta di un sistema che alcune volte nasconde truffe. Il consiglio generale che vale per tutti coloro che si avvicinano al mercato del lavoro è proprio quello di aprire gli occhi, di fare attenzione agli annunci di lavoro e di analizzare ogni singolo aspetto delle varie realtà.