Offerte di lavoro nel settore edilizia: le ricerche in corso di Mister Job nel nord e centro Italia

L’Agenzia Mister Job ricerca diverse figure professionali da inserire nel settore edilizia. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Condividi questo bel contenuto

















Se stai cercando lavoro nel settore dell’edilizia , l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di muratori, carpentieri e altre figure professionali da inserire in aziende presenti nel nord e centro Italia. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte nel settore edilizia e come candidarsi

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso nel settore edilizia pubblicate da Mister Job sul portale Euspert suddivise per località.

Offerte di lavoro settore edilizia a Terni

Muratore : la risorsa si occuperà di realizzare opera di edilizia. Link per candidarsi : Muratore ;

: la risorsa si occuperà di realizzare opera di edilizia. : Muratore ; Cartongessista : la risorsa si occuperà di realizzazione e messa in posa del cartongesso. Link per candidarsi : Cartongessista;

: la risorsa si occuperà di realizzazione e messa in posa del cartongesso. : Cartongessista; Manovale edile: la risorsa si occuperà del trasporto, spostamento e passaggio materiale edile e delle attrezzature presso i cantieri dopodiché affiancherà il personale interno nelle normali lavorazioni edili. Link per candidarsi: Manovale edile.

Offerte di lavoro settore edilizia a Siena

Muratore : la risorsa si occuperà di realizzare opera di edilizia. Link per candidarsi : Muratore;

: la risorsa si occuperà di realizzare opera di edilizia. : Muratore; Manovale edile : la risorsa si occuperà del trasporto, spostamento e passaggio materiale edile e delle attrezzature presso i cantieri dopodiché affiancherà il personale interno nelle normali lavorazioni edili. Link per candidarsi : Manovale edile;

: la risorsa si occuperà del trasporto, spostamento e passaggio materiale edile e delle attrezzature presso i cantieri dopodiché affiancherà il personale interno nelle normali lavorazioni edili. : Manovale edile; Addetto alla stuccatura: la risorsa si occuperà di realizzare lavori di intonacatura e rivestimento cementizio, inclusi rivestimenti in gesso o stucco in edilizia di tipo produttivo e industriale. Link per candidarsi: Addetto alla stuccatura.

Offerte di lavoro settore edilizia a Torino

Muratore : la risorsa si occuperà di realizzare opera di edilizia. Link per candidarsi : Muratore;

: la risorsa si occuperà di realizzare opera di edilizia. : Muratore; Carpentiere : la risorsa si occuperà di realizzare costruzioni edili all’interno dei cantieri.. Link per candidarsi : Carpentiere;

: la risorsa si occuperà di realizzare costruzioni edili all’interno dei cantieri.. : Carpentiere; Manovale edile: la risorsa si occuperà del trasporto, spostamento e passaggio materiale edile e delle attrezzature presso i cantieri dopodiché affiancherà il personale interno nelle normali lavorazioni edili. Link per candidarsi: Manovale edile.

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro del settore edilizia direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro