Offerte di lavoro per Consulenti HR, Operations Manager e commerciali: le ricerche di Jobify e come candidarsi

Se stai cercando lavoro, Jobify Recruiting è alla ricerca di diverse figure professionali tra cui Consulenti HR, Operations Manager e commerciali. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Jobify Recruiting Srl: profilo aziendale

Jobify Recruiting è una start-up innovativa che ha come obiettivo primario quello di innovare e rivoluzionare il mondo della Ricerca & Selezione attraverso strumenti di intelligenza artificiale ed HR Tech: la società utilizza tecnologie che assolvono l’uomo da tutte quelle azioni ripetute nel tempo che non richiedono intelletto umano, così da velocizzare il processo di ricerca, essere più competitivi sul mercato e lasciare più spazio operativo all’head hunter. L’obiettivo è quello di portare più qualità ed efficacia nella ricerca e selezione e di offrire un processo più umanizzato, ponendo il rapporto umano al centro tra domanda e offerta.

Posizioni aperte

Di seguito indichiamo le offerte di lavoro pubblicate nella pagina Euspert dedicata all’Agenzia di Ricerca e Selezione Personale Jobify Recruiting.

Agente di Vendita (P.Iva) – Napoli

Per azienda di consulenza strategica operante in tutto il territorio nazionale e specializzata nel recupero di liquidità, miglioramento del flusso di cassa, riduzione del peso della tassazione e sostegno alla crescita delle imprese, si seleziona questa figura professionale. La risorsa si occuperà di gestire ed implementare il portafoglio clienti, individuare nuovi prospect e consolidare il business aziendale e, nello specifico:

Gestire il portafoglio clienti;

Gestire la relazione con il cliente;

Finalizzare i contratti con i clienti;

Promuovere la vendita dei servizi;

Acquisire nuovi lead sul territorio assegnato;

Redigere reportistica giornaliera sulle attività effettuate, attraverso CRM.

Il candidato ideale dovrà disporre dei seguenti requisiti ed avere maturato le seguenti competenze:

Automunito;

Onestà e trasparenza;

Possesso di P.IVA da almeno 5 anni;

Pregressa esperienza nelle attività di cold calling;

Orientamento all’obiettivo, pragmatismo e proattività;

Ottima capacità di gestione dello stress e problem solving;

Comprovata esperienza di almeno 5/8 anni maturata nella vendita;

Portafoglio clienti/network di relazioni già esistente nei segmenti del target market;

Provenienza dai settori: Assicurazione B2B, Mediazione Creditizia B2B, Finanza Agevolata, Immobiliare Commerciale, Fotovoltaico Business, Informazioni Commerciali, Promotori Finanziari con Clienti Business, Società di Leasing e di Noleggio Operativo.

Costituisce requisito preferenziale:

Iscrizione ad Enasarco;

Laurea (preferibilmente in indirizzo economico).

Operations Manager Junior – Milano

Si ricerca questa figura professionale per start-up giovane ed in forte sviluppo che supporta a 360° i privati e le aziende che devono trasferire manager durante l’intero processo di relocation. La risorsa, interfacciandosi con il Marketing e l’Amministrazione, si occuperà di tutte le attività di back-office, organizzando e gestendo i processi ed i rapporti – interni ed esterni – dell’azienda. La figura sarà formata al fine di lavorare in autonomia.

Il candidato ideale dovrà avere maturato le seguenti competenze:

Buona conoscenza degli applicativi Office;

Flessibilità e propensione all’apprendimento;

Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1);

Elevate doti di problem solving e gestione dello stress;

Ottime capacità comunicative e predisposizione alla leadership;

Buone capacità organizzative, proattività ed orientamento agli obiettivi;

Capacità di creare consenso e relazioni tra manager, partner e dipendenti;

Precedente esperienza maturata in ambito back office e/o all’interno di ambienti aziendali con struttura organizzata.

Costituisce requisito preferenziale la conoscenza basilare di digital marketing, SEO, SEM, SMM.

HR Business partner (P.Iva) – Napoli

Si ricerca questa risorsa per azienda di consulenza strategica specializzata nel recupero di liquidità, miglioramento del flusso di cassa, riduzione del peso della tassazione e sostegno alla crescita delle imprese.

Il candidato, a contatto diretto con l’HR Manager, si occuperà di:

Ricerca & selezione dei collaboratori;

Onboarding delle nuove risorse;

Gestione e firma dei contratti;

Organizzazione di riunioni mensili e settimanali;

Sviluppo di piani welfare volti al benessere aziendale;

Gestione, valutazione, sviluppo e formazione dei collaboratori;

Referente di tutte le risorse (organizzazione interna, clima aziendale, bisogni);

Collaborazione con il management dell’azienda per allineare le strategie HR con gli obiettivi di business.

Il candidato ideale dovrà avere maturato le seguenti competenze:

Capacità comunicative e orientamento al cliente;

Disponibilità ad eventuali trasferte sul territorio nazionale;

Laurea in Scienze Umanistiche, Giuridiche, Economiche o affini;

Predisposizione al lavoro in team e forte orientamento al risultato;

Proattività, flessibilità, gestione dello stress e capacità manageriali;

Conoscenza della legislazione italiana in merito alla contrattualistica;

Esperienza pregressa di almeno 2 anni come HR Business Partner, HR Generalist, HR Plant Manager, o ruoli affini.

Requisiti Preferenziali: Master o percorso di studi con specializzazione in Human Resources.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Jobify Recruiting – Offerte di lavoro. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

