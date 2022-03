Stage all’estero: tirocini retribuiti 1.252 euro al mese

Arrivano 18 stage EDA all’estero con una retribuzione di 1.252 euro al mese e la durata di un anno. I requisiti di accesso e come inviare la domanda entro il 12 aprile





Siete giovani intraprendenti e con tanta voglia di fare esperienza all’estero? Arrivano gli stage European Defence Agency (EDA) per giovani laureati pronti a mettersi in gioco. Si tratta di tirocini retribuiti 1.252 euro al mese, per la durata di un anno da svolgersi in Belgio a Bruxelles. Vediamo di cosa si tratta e come inviare la domanda entro il 12 aprile 2022.

Stage retribuiti: un’esperienza all’estero

Parte il nuovo programma di stage all’estero dell’Unione Europea. Si cercano giovani laureati pronti a mettersi in gioco, pieni di grinta e preparati ad affrontare ogni tipo di situazione. I tirocini in questione prevedono una retribuzione di 1.252 euro al mese, un incentivo in più per farci un pensierino. Intraprendere esperienze di formazione e di lavoro fuori dal proprio Paese rappresenta uno stimolo ed un modo per poter crescere, dovendosi continuamente mettersi alla prova in una realtà di stampo internazionale. Oggi sono davvero tanti i giovani che sognano di trasferirsi oltre confine sia per formarsi che per costruirsi una solida carriera professionale.

Stage EDA

L’European Defence Agency (EDA) nata nel 2004 è un ente intergovernativo diretto dal Consiglio dell’Unione Europea. Il suo scopo è quello di favorire e migliorare i rapporti tra gli stati membri con varie collaborazioni finalizzate a migliorare la sicurezza e la difesa in Europa. Ogni anno l’EDA promuove un programma di stage per giovani neolaureati interessati a trasferirsi all’estero. Infatti, i tirocini si svolgono a Bruxelles ed hanno generalmente la durata di 12 mesi, permettendo ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze e competenze sulle politiche ed i processi di difesa europei. Sono ben 18 i programmi di stage attuati, a cui si può aderire entro il 12 aprile. I tirocini saranno retribuiti 1.252 euro al mese e partiranno il 1° settembre 2022.

Le posizioni aperte

Vediamo quali sono le 18 posizioni aperte a cui poter aderire. Attualmente gli stage attivi sono:

Permanent Structured Cooperation – PESCO (Cooperazione Strutturata Permanente);

Land and Logistics (Territorio e Logistica);

Coordinated Annual Review on Defence – CARD (Revisione annuale coordinata sulla difesa);

Communications and Information Systems – CIS (Sistemi di comunicazione e informazione);

Digital Communication (Comunicazione digitale);

HR Operations (Operazioni Risorse Umane);

Records Management (Gestione Records);

Single European Sky – SES (Cielo unico europeo);

EU SatCom Market (Mercato EU satCom);

Strategic Analysis and Industry Engagement (Analisi strategica e coinvolgimento del settore);

R&T Coordination Support (Supporto al coordinamento R&T);

EU-funded Defence Research Support (Sostegno alla ricerca sulla difesa finanziato dall’UE);

Innovation Management and Technology Foresight (Gestione dell’innovazione e previsione tecnologica);

Maritime Domain (Dominio marittimo);

Media and Communication (Media e comunicazione);

Building Management & Building Project Support (Gestione degli edifici e supporto per progetti di costruzione);

Defence Standardisation (Standardizzazione della difesa);

Policy (Politica).

Questi sono i 18 tirocini attivati a cui poter aderire.

Requisiti necessari per partecipare agli stage

Per poter partecipare agli stage in questione bisogna soddisfare determinati requisiti. Nello specifico è necessario:

essere cittadino di uno stato membro che fa parte dell’EDA;

che fa avere conseguito un diploma di laurea triennale o magistrale entro il 12 aprile 2022;

o conoscere la lingua inglese e quella del paese in cui si svolge il tirocinio;

essere in possesso di un certificato di nulla osta di sicurezza del personale ( PSCC) ;

di nulla osta di sicurezza del personale ( ; non aver già svolto un tirocinio retribuito o stage con una durata maggiore di 6 settimane in altri enti europei.

Se rientrate in questi requisiti potete tranquillamente candidarvi agli stage EDA.

Come candidarsi

Se siete interessati a prendere parte agli stage EDA potete visitare la pagina dedicata alle opportunità professionali. Qui è possibile consultare nei dettagli tutte le posizioni aperte, con i relativi requisiti richiesti. Una volta trovata la posizione di interesse bisogna cliccarci sopra per poi seguire la procedura online di inoltro del CV. Ricordate che il termine ultimo per poter mandare la propria candidatura è il 12 aprile 2022, mentre i tirocini partiranno a settembre 2022.

