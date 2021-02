Offerte lavoro operai Emilia Romagna: le ricerche in corso de La Risorsa Umana

La Risorsa Umana cerca operai in Emilia Romagna. Ecco le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert e come candidarsi

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato soprattutto per aziende del Nord e Centro Italia. Numerose sono le sue offerte di lavoro e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai in Emilia Romagna, segnalandovi i migliori e più aggiornati annunci pubblicati direttamente su portale Euspert. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso e come candidarsi.

La Risorsa Umana: profilo aziendale

La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia.

Posizioni aperte

Di seguito indichiamo le ultime offerte di lavoro operaio pubblicate sul portale Euspert da La Risorsa Umana.

Gommisti – Reggio Emilia

Si ricercano queste risorse che avranno il compito di effettuare lo smontaggio e il montaggio gomme; raccogliere le prenotazioni da parte dei clienti; gestire lo stoccaggio delle gomme in deposito. Requisiti:

Esperienza nella mansione o in officine meccaniche/elettrauto e simili

Disponibilità ad inserimento in somministrazione di lavoro

Saldatori – Reggio Emilia

Le risorse dovranno occuparsi della saldatura a TIG e a MIG su varie leghe. Requisiti richiesti:

Esperienza nella saldatura a Tig e Mig di almeno 6 mesi

Buona conoscenza della lingua italiana

Disponibilità a turni

Disponibilità immediata ad iniziale inserimento in somministrazione di lavoro

Addetti al montaggio serramenti – Reggio Emilia

Le risorse dovranno occuparsi dell’ assemblaggio serramenti in alluminio e montaggio degli stessi in cantiere. Requisiti richiesti:

Esperienza nel montaggio e buona manualità

Domicilio nella provincia di Reggio Emilia

Disponibilità immediata ad iniziale inserimento in somministrazione di lavoro

Operai metalmeccanici – Reggio Emilia

Le risorse dovranno occuparsi della lavorazione del metallo con l’ausilio delle presse piegatrici e si richiede abbiano i seguenti requisiti:

Ottima lettura del disegno tecnico

Buona manualità e voglia di imparare

Breve esperienza nell’utilizzo delle presse piegatrici

Disponibilità immediata ad iniziale inserimento in somministrazione di lavoro

Idraulici Junior – Provincia Modena

Si ricercano 2 risorse che accompagnino l’idraulico esperto presso i cantieri e che svolgano interventi di installazione idraulica sia civile che industriale. Requisiti:

intraprendenza;

voglia di imparare un mestiere;

disponibilità a spostarsi per cantieri con mezzo aziendale.

Addetti al taglio piastrelle – Provincia di Modena

Si ricercano risorse che abbiano i seguenti requisiti:

esperienza anche minima nella mansione

precisione e ordine

buona manualità

Facchini/Magazzinieri – Provincia di Modena

Si cercano queste risorse per carico scarico merce, smistamento e preparazione bancali. Requisiti richiesti:

esperienza nel ruolo

patentino per il muletto

imballaggio

Addetti lavorazione lamiere – Provincia di Modena

Si cercano queste figure professionali per misurazione, taglio e lavorazioni su lamiera

COMPETENZE:

esperienza nella mansione

ottimo utilizzo strumenti di officina e macchine da taglio

precisione

disponibilità inserimento iniziale di due settimane più proroghe

Altre posizioni aperte

Frigoristi – Reggio Emilia

Programmatori/Operatori CNC – Reggio Emilia

Addetti al Montaggio Meccanico – Reggio Emilia

Manutentori elettromeccanici – Reggio Emilia

Magazzinieri/carrellisti – Modena

Carpentieri – Sassuolo (MO)

Verniciatori a spruzzo – Modena

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai La Risorsa Umana che trovate sempre aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).