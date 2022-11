Offerte lavoro settore amministrazione a Milano e provincia: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca diverse figure professionali del settore amministrazione da inserire in aziende dislocate in diverse province di Milano. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate a Milano e provincia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore amministrazione pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livellonazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad settore amministrazione a Milano e provincia

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Sales Administration – Milano

Per importante multinazionale con sede ad Assago, si ricerca una figura professionale che si occupi di sales administration. La risorsa si occuperà di gestire l’attività amministrativa a supporto della forza commerciale. Nello specifico si occuperà di:

autorizzare le fatture promozionali legate agli accordi internazionali;

inserire e aggiornare i contratti nazionali e locali;

gestire e confermare le chiusure mensili;

comunicare i dati delle chiusure del mese alla forza vendita;

supportare la forza vendita nella gestione del cliente.

Le competenze richieste per il ruolo sono:

accuratezza;

attitudine proattiva;

ottime competenze analitiche;

conoscenza Excel e capacità di imparare nuovi strumenti informatici;

conoscenza avanzata dell’inglese (livello C1/C2);

predisposizione per la risoluzione dei problemi;

diploma in ragioneria o laurea in materie finanziarie.

Tirocinio Amministrazione – Vimodrone (MI)

Randstad italia Spa seleziona per azienda un/a neodiplomata per inserimento in tirocinio. La persona si occuperà di back office amministrativo, attività di customer e gestione ordini, supporto alla logistica. Si offre tirocinio di 6 mesi con indennità mensile di € 600,00.

Impiegato Contabile Amministrativo – Corsico (MI)

Per interessante realtà che opera nel settore della progettazione e dell’impiantistica si ricerca una risorsa che copra il ruolo di impiegato amministrativo e contabile con focus sulla contabilità fornitori. La realtà verrà inserita in un contesto aziendale dinamico e sfidante. La risorsa si dovrà occupare di:

Contabilità fornitori;

Registrazione di un alto volume di fatture;

Gestione delle commesse;

Quadrature delle fatture.

Si richiedono le seguenti competenze:

Buon uso di excel;

Capacità di gestire lo stress e gli alti volumi di lavoro;

Esperienza in ruoli similari;

Solida conoscenza della contabilità.

Executive Assistant – Pero (MI)

Per importante multinazionale si ricerca questa figura professionale che si occuperà delle seguenti attività:

Collabora all’organizzazione e gestione delle agende;

Organizza gli appuntamenti ed i viaggi con le relative prenotazioni;

Organizza e coordina meeting, riunioni, incontri (in loco e fuori sede) predisponendo quanto necessario (es.: attrezzature ed eventuale documentazione a supporto);

Collabora nella preparazione di documentazione/presentazioni;

Fornisce supporto nella gestione di processi amministrativi;

Supporta, all’occorrenza, la gestione della corrispondenza.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo di Executive Assistant in contesti manageriali complessi e internazionali;

Ottime doti organizzative, di pianificazione e comunicazione;

Attenzione al dettaglio, precisione, affidabilità e capacità di gestire lo stress;

Capacità di problem analysis and solving;

Ottime capacità interpersonali e di costruire relazioni;

Capacità di gestire informazioni riservate, con discrezione;

Ottime doti informatiche e capacità di lavorare in modo efficace con Microsoft Office e Outlook;

Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di un’altra lingua rappresenta un plus.

Impiegato back office commerciale – Rozzano (MI)

Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà delle seguenti attività::

redazione delle offerte di vendita;

inserimento e gestione degli ordini nei sistemi informatici;

gestione delle relazioni con i clienti, analizzando i fabbisogni e proponendo soluzioni;

elaborazione di report e statistiche relativi ai dati di vendita;

presidio dell’aggiornamento dei dati a gestionale.

Requisiti richiesti:

Diploma o Laurea;

esperienza pregressa maturata nel ruolo;

ottime capacità di utilizzo di Excel;

buona conoscenza della Lingua Inglese;

propensione al contatto con la clientela e spirito di Team Working.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Amministrazione a Milano e provincia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro?