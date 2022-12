Offerte lavoro settore logistica e trasporti in Piemonte: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di figure professionali del settore logistica e trasporti da inserire in aziende dislocate in diverse province del Piemonte. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Piemonte. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore logistica e trasporti pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livellonazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad settore logistica e trasporti in Piemonte

Di seguito le offerte di lavoro pubblicate su Euspert nella pagina dedicata a Randstad.

Impiegato tecnico logistico – Avigliana (TO)

Randstad Italia Spa ricerca questa risorsa per azienda del territorio ed operante nel settore metalmeccanico.La figura selezionata si occuperà delle seguenti mansioni:

Fare da tramite tra la produzione ed il cliente (verifica commessa, aggiornamento andamento ordine e similari);

Gestione logistica approvvigionamenti in entrata e merce in uscita;

Rispondere al telefono ed alla email;

Varie ed eventuali relative all’ufficio.

La figura ideale presenta le seguenti caratteristiche:

Buono standing e dialettica per interfacciarsi con il cliente

Conoscenza base delle dinamiche logistiche o della meccanica di precisione

Conoscenza del gestionale SAP

Conoscenza del pacchetto office

Magazziniere – Alessandria

Randstad Talent Selection seleziona per azienda del settore metalmeccanico, situata nelle vicinanze di Alessandria, un magazziniere con esperienza e patentino del muletto. La risorsa verrà inserita in un contesto strutturato, dovrà gestire le attività di ricevimento merci, stoccaggio e spedizioni, coordinando un team di circa 3 persone. Nel dettaglio si occuperà di:

Pianificare ed organizzare i flussi di materiali sia in ingresso che in uscita, promuovendo azioni rivolte al miglioramento continuo

Gestire le risorse operanti nel reparto magazzino e spedizioni, organizzando le attività, definendo priorità ed eventuali job rotations

Garantire il corretto flusso del materiale inbound e outbound, con monitoraggio dei tempi di fornitura.

Interfacciarsi con l’ufficio di riferimento per la corretta emissione dei documenti di trasporto, con particolare attenzione ai documenti esteri ed extra UE

Elaborare report e analisi a verifica degli obiettivi raggiunti, identificando eventuali scostamenti e proponendo soluzioni migliorative

Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma

Esperienza di almeno 7-8 anni in mansione analoga, preferibilmente in aziende modernamente strutturate

Ottime capacità organizzative e relazionali

Preferibilmente conoscenza di SAP

Addetto alla Pianificazione e Gestione del Trasporto – Moncalieri (TO)

Randstad ricerca questa figura professionale per azienda operante nel settore alimentare in Moncalieri. La risorsa dovrà occuparsi di:

gestione del personale di magazzino

pianificazione dei giri degli autisti consegnatari (circa 20ina di autisti)

Interfaccia con il cliente

Requisiti richiesti:

esperienza nel settore logistico/trasporti, esperienza nella gestione dei trasporti

disponibilità immediata

automuniti in quanto il luogo di lavoro non è raggiungibile dai mezzi

forte vocazione all’operatività

Impiegato di magazzino – San Pietro Mosezzo (NO)

Per importante azienda multinazionale operante nel settore della logistica Randstad ricerca questa risorsa la quale si occuperà di:

gestire i check-in e check-out dei mezzi

registrare a sistema i documenti di trasporto

gestire la relazione con gli autisti

Requisiti richiesti:

Titolo di studio: diploma

Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2)

Buona capacità di utilizzo del pc e del pacchetto Office

Il candidato ideale è una persona:

in possesso di buone doti comunicative e relazionali

abituata al lavoro in team

dinamica e flessibile, con una propensione al lavoro multitasking

con capacità di problem solving

Addetto logistica – Nichelino (TO)

Per azienda che opera nel settore metalmeccanico si ricerca questa figura professionale. La risorsa, a diretto riporto del responsabile logistico, si occuperà della gestione degli ordini (carico e scarico da gestionale aziendale), organizzazione delle prese, contatto con spedizionieri, elaborazione di dati su excel.

Requisiti richiesti: sono richiesti il diploma di scuola superiore, esperienza di almeno due anni nella mansione, un’ottima conoscenza di excel e la padronanza dell’Inglese.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Logistica e Trasporti in Piemonte che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

