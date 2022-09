Offerte lavoro tecnici e periti a Milano e provincia: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di tecnici e periti da inserire in aziende di Milano e provincia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende di Milano e provincia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore tecnici e periti pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso suddivise per regione e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad per tecnici e periti a Milano e provincia

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Tecnico di laboratorio QC – Settala (MI)

Randstad ricerca di un tecnico di laboratorio qualità e controllo a tempo determinato per un’importante azienda chimica sita in Settala (MI). La risorsa lavorerà a stretto contatto con i colleghi del team di Laboratorio occupandosi principalmente del controllo del processo e del prodotto, della gestione delle non conformità nonché dell’immissione del prodotto sul mercato, supervisionandone la conformità ad elevati standard di qualità.

La risorsa si occuperà inoltre di verificare che il prodotto finito rispetti gli standard di qualità previsti dalle specifiche tecniche e dagli standard colore di riferimento e di svolgere un’attenta analisi dei dati sui lotti controllati al fine di ottimizzare il processo produttivo e mantenere un elevato livello di qualità.

Requisiti richiesti:

Diploma di perito chimico

Gradita pregressa esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore chimico o affine;

Conoscenza della lingua inglese.

Buona conoscenza del pacchetto office.

Ottima manualità e precisione.

Affidabilità e capacità d’analisi dei dati.

Ottime capacità comunicative e spirito di squadra.

Seguire i valori del gruppo: Orientamento al cliente, Capacità di Adattamento, Spirito di Squadra,Fiducia e Integrità.

Disegnatore meccanico – Gorgonzola (MI)

Randstad Italia Spa seleziona per azienda cliente un disegnatore meccanico. La persona, inserita nell’ufficio tecnico, si occuperà della progettazione e del disegno tecnico di carpenteria.

Requisiti richiesti: E’ richiesta una minima esperienza nella mansione ed una buona conoscenza di Solidworks.

Si offre contratto di somministrazione full time di 6 mesi.

Operaio capoturno – Rho (MI)

Randstad Talent Selection, la divisione di Randstad specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati e con alta professionalità, seleziona per realtà multinazionale un operaio capoturno per lavoro su 2/3 turni. Il capoturno, previa formazione sulle linee produttive aziendali, supporterà il lavoro degli operatori di produzione monitorando il rispetto delle procedure standard interne e assicurando il raggiungimento degli obiettivi forniti dalla direzione. Si interfaccerà sia con il magazzino per gli approvvigionamenti delle linee, sia con il responsabile della produzione per monitorare le performance dei reparti.

Requisiti richiesti:

Diploma tecnico e ha buone competenze IT (pacchetto Ms Office).

Buona manualità ed ha già operato in aziende manifatturiere.

Buone doti comunicative ed organizzative.

Disponibilità al lavoro su turni ed elasticità oraria.

Gradite competenze sulle metodologie Lean.

Addetto/a ufficio tempi e metodi junior – Binasco (MI)

Randstad Technical Talent Selection sta selezionando per un’importante azienda metalmeccanica un/una Addetto/a ufficio Tempi e Metodi Junior. La risorsa verrà inseritoanel team di Continuous Improvement e, in affiancamento con i colleghi più senior, collaborerà con l’ufficio Industrializzazione, produzione, collaudo e qualità. Si occuperà della definizione dei tempi e metodi delle lavorazioni meccaniche per il soddisfacimento dei fabbisogni del cliente nel rispetto delle capacità di macchinari e personale. Nello specifico le attività saranno:

osservazione e analisi dei cicli di produzione e di lavorazione dei componenti meccanici;

ottimizzazione dei tempi di produzione delle macchine;

proporre iniziative volte allo snellimento delle procedure e al miglioramento dell’efficienza produttiva;

seguire progetti volti all’ottimizzazione, innovazione e miglioramento continuo dei processi di produzione;

interfaccia costante con gli operatori di produzione e i responsabili dei diversi dipartimenti (produzione, collaudo e qualità).

Requisiti richiesti:

diploma di perito meccanico;

breve esperienza affine all’interno di aziende metalmeccaniche;

conoscenza del disegno meccanico e delle lavorazioni meccaniche principali;

buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;

doti relazionali, problem solving, organizzazione e predisposizione al lavoro in team.

Manutentore Termotecnico – Centrali Termiche – Seso San Giovanni (MI)

Randstad ricerca, per storica ed affermata azienda a carattere familiare, un Manutentore Termoidraulico esperto che andrà a rafforzare l’organico aziendale in un’ottica di ulteriore miglioramento delle performance attese dai loro clienti. La risorsa inserita dovrà effettuare interventi di manutenzione idraulica e termoidraulica (es. tubazioni di riscaldamento e idrico sanitarie, radiatori, fan coil, lavandini, scarichi, termosifoni, apparecchiature di centrale termica ecc.) all’interno di strutture residenziali, industriali e della Pubblica Amministrazione come ad esempio grandi complessi condominiali, ospedali, caserme, aziende.

Competenze richieste:

Idrauliche.

Termiche.

Impiantistiche.

HVAC (preferenziali).

Elettromeccaniche (gradite).

Si richiede:

Esperienza minima di 5-10 anni nel ruolo di tecnico idraulico.

Possesso FGas (preferenziale).

Serietà, precisione, determinazione, problem solving.

Disponibilità a straordinari ed alla reperibilità.

Manutentore Termoidraulico / Tubista – Milano

Randstad Talent Selection ricerca, per affermata azienda presente nel settore tecnologico da diversi anni ed è operante nella realizzazione di nuovi impianti e nella gestione e manutenzione di impianti già esistenti, 2 Operai Termoidraulici che saranno assunti alle dirette dipendenze dell’azienda.

Requisiti richiesti:

Avere maturato esperienza nel settore termoidraulico come impiantisti o manutentori per almeno 5 anni;

Conoscenza della saldatura ossiacetilenica e ad elettrodo di tubazioni in acciaio;

Capacità di utilizzo dispositivi per la saldatura a pressione e a piastre;

Dimestichezza nella lettura dei disegni tecnici e degli schemi funzionali;

Saper eseguire in autonomia manutenzione ed interventi realizzativi di impianti di riscaldamento, condizionamento ed idrici sanitari, con particolare riferimento alla manutenzione di centrali termiche, centrali idriche e autoclavi;

E’ gradita conoscenza nell’utilizzo di palmari, tablet.

Completano il profilo:

Disponibilità e flessibilità;

Buona predisposizione al lavoro di squadra;

Dinamicità;

Precisione.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Tecnici e Periti che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro