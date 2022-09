Bonus 2022: le agevolazioni economiche legate al valore Isee

I bonus 2022 connessi al valore Isee. Ecco come il Governo cerca di sostenere i cittadini che sono stati colpiti dai rincari nel corso degli ultimi mesi

Sono tanti e svariati i bonus 2022 direttamente connessi al valore Isee. Solamente chi non supera determinate soglie può beneficiare degli aiuti economici previsti dallo Stato. Dal reddito di cittadinanza all’assegno universale unico, dal bonus psicologo a quello sociale, ecco alcune tra le più rilevanti misure economiche a sostegno dei cittadini.

Bonus 2022

Il 2022 non è stato un anno particolarmente facile, caratterizzato da molti rincari che hanno e continuano a far sentire il loro peso sui cittadini e le famiglie. Per questo motivo ci sono differenti misure economiche messe in campo dal Governo per cercare di sostenere i cittadini in questo periodo particolarmente duro. C’è da dire che gran parte di questi bonus sono direttamente connessi al valore Isee. Infatti, solamente chi non supera determinate soglie può effettivamente godere di tali agevolazioni. Questa regola vale per il bonus sociale, il bonus psicologo, l’assegno unico, il bonus casa under 36 ed anche per il reddito di cittadinanza. Tuttavia, la soglia massima da non superare non è la stessa per tutte le misure economiche ma varia dall’una all’altra. Ecco alcuni dei bonus più rilevanti legati all’indicatore della situazione economica equivalente.

Assegno unico

L’assegno unico universale è una misura economica destinata ai genitori con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio stesso. L’importo dovuto è erogato dall’Inps e dipende dal reddito. In particolare la somma diminuisce all’aumentare dell’Isee e viceversa, il tutto in base ad un sistema a scaglioni. Ad esempio, chi ha un valore Isee inferiore i 15 mila euro può arrivare a ricevere 175 euro al mese per ogni figlio, mentre chi supera la fascia dei 40 mila euro ha diritto ad un assegno di 50 euro mensili. Ad ogni modo, è possibile accedere a tale bonus anche senza Isee, in questo caso si ha diritto all’assegno minimo di 50 euro. Ed ancora, sono previste determinate maggiorazioni per le famiglie numerose o con figli disabili.

Il bonus sociale

Il bonus sociale assume un valore particolarmente importante a seguito dei rincari che si sono avuti nei mesi scorsi. Per aiutare i cittadini a sostenere gli aumenti, il Governo ha innalzato il tetto Isee portandolo da 8 a 12 mila euro, mentre per le famiglie con almeno quattro figli la soglia arriva fino a 20 mila euro. La platea dei beneficiari si è progressivamente ampliata, consentendo anche a chi inizialmente non riusciva ad accedere al bonus, di poter oggi beneficiare del sostegno economico, che consiste essenzialmente nello sconto in bolletta. Per accedere al bonus non è necessario presentare apposita domanda ma il tutto avviene in maniera automatica in base ai dati Isee condivisi dall’Inps con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Bonus psicologo

Si tratta di una misura nata nel 2022 con lo scopo di aiutare i cittadini a far fronte a differenti sofferenze psicologiche. Anche in questo caso l’ammontare dell’assegno dipende dal valore Isee. Possono beneficiare della misura tutti coloro che hanno un reddito fino i 50 mila euro. L’ammontare dell’assegno dipende da determinate fasce di reddito. Ad esempio: con Isee non superiore i 15 mila euro l’assegno ammonta a 600 euro, per Isee compreso tra 15 e 30 mila euro l’importo dovuto è di 400 euro, per i redditi che arrivano a 50 mila euro l’importo del bonus è di 200 euro.

Reddito di cittadinanza, carta acquisti e bonus casa under 36

Il reddito di cittadinanza è una delle misure che ha avuto particolare successo. Si tratta di un sostegno che l’Inps eroga a chi ha un Isee non superiore i 9.360 euro annui. La carta acquisti è un altro tipo di agevolazione erogata sempre dall’Inps che ogni 2 mesi accredita la somma di 80 euro che possono essere utilizzati per pagare le bollette di luce e gas o da spendere nei negozi convenzionati. Possono beneficiarne i cittadini che hanno compiuto 65 anni o con figli di età inferiore i 3 anni e si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. Chi ha meno di 36 anni può richiedere il bonus casa entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di una misura pensata per aiutare i giovani a sostenere le spese connesse all’acquisto della prima abitazione. Anche in questo caso possono accedere al bonus solamente coloro con Isee non superiore i 40 mila euro ed il mutuo non deve essere superiore i 250 mila euro.