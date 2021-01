Opel lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Opel cerca spesso personale anche in stage. Ecco tutte le informazioni utili e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in Opel.

Vi piacerebbe lavorare in Opel? La famosa casa automobilistica tedesca, tra le più grandi in Europa, offre lavoro nella sede italiana di Milano. Ad essere ricercati sono soprattutto figure da inserire in ambito commerciale e marketing, anche con profili junior. Andiamo allora a conoscere meglio l’azienda.

Opel profilo aziendale

Opel, azienda fondata da Adam Opel nel 1862 a Rüsselsheim, in Germania, è una delle più grandi case automobilistiche in Europa. Opel, insieme al suo brand inglese Vauxhall, vende oltre un milione di veicoli l’anno e rappresenta il terzo più grande Brand di automobili in Europa. Con sede principale a Rüsselsheim, l’azienda possiede 10 stabilimenti e 4 centri di sviluppo e test in 6 Paesi europei, impiegando circa circa 35.600 dipendenti in Europa. Nel 2002 un investimento record di 750.000.000 € l’ha resa una delle più moderne fabbriche di auto nel mondo. La capacità annua del nuovo impianto è di 180.000 veicoli. Il successo di Opel Insignia è nato qui. Rüsselsheim offre un ambiente di lavoro moderno per circa 15.600 dipendenti. L’azienda è presente nel nostro paese con il marchio Opel Italia e sede a Milano.

Opel lavora con noi, posizioni aperte

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali ricercate sono rivolte spesso a profili junior per uno stage in azienda. La sede di svolgimento dello stage è solitamente a Milano, sede italiana dell’azienda, e per i partecipanti è previsto rimborso spese e possibilità di usufruire gratuitamente della mensa aziendale.

Ai candidati sono richieste competenze personali quali flessibilità, precisione, proattività e buone doti relazionali, una spiccata attitudine al lavoro in team e un approccio commerciale e analitico. Inoltre, l’ottima dimestichezza con gli strumenti informatici, in particolare Excel e Power Point e la buona conoscenza della lingua inglese sono altrettanti requisiti essenziali.

Ecco nel dettaglio il profilo ricercato:

Stage Metodi e Animazione Commerciale – OPEL Italia

Il tirocinante si inserirà all’interno della Direzione Vendite di Opel Italia, nel team Metodi e Animazione Commerciale che, in affiancamento al tutor aziendale, svolgerà le seguenti attività:

Analisi e report relativi alle operazioni commerciali

Supporto nella gestione amministrativa delle attività sales

Supporto nell’attività di monitoraggio delle due Direzioni Regionali Vendite di Roma e di Milano

Animazione della Business Community E-nergie nei confronti dei dealer italiani

Profilo del candidato / requisiti richiesti

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

flessibilità, precisione, proattività e buone doti relazionali

spiccata attitudine al lavoro in team e un approccio commerciale e analitico

ottima dimestichezza con gli strumenti informatici, in particolare Excel e PowerPoint

buona conoscenza della lingua inglese

Il tirocinante riceverà un rimborso spese e avrà la possibilità di usufruire gratuitamente della mensa aziendale.

Opel lavora con noi, come candidarsi

Tutte le offerte di lavoro Opel sono consultabili alla pagina web aziendale lavorare n Opel. Qui, dove aver effettuato la registrazione, si può procedere con l’invio delle candidature per una delle posizioni aperte.