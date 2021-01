Unes lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

I supermercati non sono tutti uguali e Unes ne è la prova. Ti è capitato di fare la spesa in uno dei loro punti vendita e ti sei accorto che c’era qualcosa di diverso dal solito? Sì, esatto…non hai trovato promozioni, volantini all’ingresso e alla cassa non ti hanno chiesto se avevi la carta fedeltà! Strano per un supermercato d’oggi ma sono proprio queste le particolarità che contraddistinguono Unes dalle altre catene. Se sei interessato a lavorare nella gdo ma con una azienda attenta a certi valori, ti consigliamo di dare uno sguardo alle opportunità di lavoro in Unes. I punti vendita, per ora, si trovano solo in alcune regioni del nord Italia, e periodicamente ricercano personale giovane, neodiplomato e neolaureato, e specialisti con esperienza che sono interessati ad entrare a far parte del Gruppo.

Profilo azienda Unes

Unes Supermercati è un’azienda italiana della Grande Distribuzione Organizzata nata a Milano nel 1967. In più di 50 anni di vita si è sviluppata attraverso l’apertura di nuovi punti vendita, sia in proprio sia con terzi operatori in franchising. Oggi è presente con tre diverse insegne (U! Come tu mi vuoi, U2 Supermercato e Viaggiator Goloso) per un totale di oltre 200 punti vendita, tra diretti e franchising, in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, che contano su un organico di circa 2.900 dipendenti. Dal punto di vista economico, l’azienda ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato totale di 1 miliardo e 7 milioni di euro lordi.

Il “modello Unes”

Ti abbiamo parlato di Unes come di una azienda della gdo diversa da tutte le altre, che si contraddistingue per alcune sue particolarità. Con Unes dobbiamo parlare di controtendenza nel grande mondo della gdo, perché l’azienda ha scelto di portare nei propri supermercati il modello definito “every day low price”, ovvero creare un supermercato che non abbia volantini, promozioni e offerte del giorno, e nessuna carta fedeltà per raccolte punti o sconti extra. E questa è una scelta ben precisa e guidata da valori che l’azienda ha scelto di seguire: chiarezza, onestà e rispetto per l’ambiente. La missione di Unes è infatti quella di offrire prezzi accessibili e prodotti d’eccellenza per dare il meglio al giusto prezzo per tutti, senza “spingere” i clienti ad acquistare prodotti in più e che non siano necessari solo perché in promozione. Inoltre, il non distribuire volantini è una scelta “ecologica”, oltre che economica, che mira al rispetto per l’ambiente. Insomma, una azienda che ha idee chiare su come portare avanti il proprio business, con valori ammirevoli!

Posizioni aperte

Unes offre opportunità di lavoro a giovani neodiplomati e neolaureati e a specialisti con esperienza che sono interessati ad entrare a far parte del Gruppo. A loro garantisce un ambiente di lavoro dinamico, formazione e autonomia nel proprio ruolo.

Queste le offerte di lavoro in Unes disponibili ad oggi:

Addetti al Reparto Salumeria

I candidati ideali per ricoprire questo ruolo sono giovani professionisti con grande passione per il prodotto fresco in possesso di un diploma in materie di lavorazione e trasformazione di alimenti (o di corsi specifici in materia). E’ inoltre richiesta un’esperienza pregressa nel ruolo presso un’azienda della GDO o DMO o attività commerciali.

Altri requisiti richiesti:

Competenze specifiche di lavorazione/trasformazione prodotti freschi

Capacità di utilizzo delle attrezzature

Predisposizione al Servizio al Cliente

Attitudini alle relazioni interpersonali

Capacità di lavorare in team

Precisione e serietà

Addetti Vendita Reparto Ortofrutta

Questa figura svolge mansioni di addetto alla vendita, attività di cassa ed esposizione, scarico e rifornimento merci e verranno formati per gestire il Reparto Ortofrutta del punto vendita di riferimento. I candidati ideali sono giovani ragazzi e ragazze con voglia ed entusiasmo di mettersi in gioco ed impegnarsi in attività di vendita e gestione di negozio. Non è necessariamente richiesta esperienza pregressa, l’azienda cerca più che altro la motivazione al ruolo. Tuttavia, accetta positivamente candidature anche da chi abbia già maturato un periodo di tempo (anche di breve durata) come addetto di reparto o come addetto alle operazioni di cassa/vendita presso un’azienda della GDO, DMO o altre attività commerciali. I nuovi dipendenti verranno inseriti nel punto vendita previa completa e costante formazione alla mansione, che riceveranno attraverso un percorso di crescita strutturato e meritocratico.

Addetti Vendita e Cassa con supporto ai Reparti Freschi

Questa figura svolge mansioni di addetto alla vendita, attività di cassa ed esposizione, scarico e rifornimento merci e verranno formati per offrire supporto ai Reparti Freschi (Panetteria, Salumeria, Ortofrutta) del punto vendita di riferimento. I candidati ideali sono giovani ragazzi e ragazze con voglia ed entuasiasmo di mettersi in gioco ed impegnarsi in attività di vendita e gestione di negozio. Non è necessariamente richiesta esperienza pregressa, l’azienda cerca più che altro la motivazione al ruolo. Tuttavia, accetta positivamente candidature anche da chi abbia già maturato un periodo di tempo (anche di breve durata) come addetto di reparto o come addetto alle operazioni di cassa/vendita presso un’azienda della GDO, DMO o altre attività commerciali. I nuovi dipendenti verranno inseriti nel punto vendita previa completa e costante formazione alla mansione, che riceveranno attraverso un percorso di crescita strutturato e meritocratico.

Altre posizioni aperte

Addetti reparto Pescheria

Addetti Reparto Macelleria

Addetti Vendita per Carriera Direttiva

Vice Direttori Punto Vendita

Principali requisiti per lavorare in Unes

Ricapitolando, questi sono i principali requisiti e competenze richieste ai candidati interessati a lavorare in Unes:

Diploma di Maturità

Motivazione alla crescita professionale

Flessibilità a lavorare su turni

Disponibilità a missioni e trasferte

Orientamento al Cliente

Attitudini alle relazioni interpersonali

Capacità di lavorare in team

Capacità di ascolto e doti di comunicazione

Problem solving

Opinioni sul lavoro in Unes

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Unes:

“Bella azienda”. Gabriella F., attuale dipendente nel ruolo di Addetta vendite e Cassiera, ci parla così della sua esperienza in Unes: “In Unes mi trovo bene, ho un buon rapporto con i colleghi e con la dirigenza, sempre pronta ad ascoltare i dipendenti. Ho avuto altre esperienza di lavoro prima, sempre come cassiera, ma qui mi trovo decisamente meglio”.

“Un lavoro che mi soddisfa e una azienda seria!”. Così Martina D., Vice Responsabile di Punto Vendita, ci parla della sua carriera in Unes: “Sono entrata in azienda rispondendo ad un loro annuncio online per un percorso formativo di crescita. Ho quindi iniziato come addetta vendita, supporto ai vari reparti e ora sono Vice Responsabile. Mi sono sempre trovata bene, i miei superiori hanno saputo orientare al meglio la mia carriera e formarmi. Mi piace stare a contatto con la clientela e raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ una azienda che consiglio, ha dei valori e..anche degli ottimi prodotti!”.

“Buon ambiente di lavoro”. Alessio L., ex Cassiere, ci racconta della sua esperienza estiva in Unes: “Ho lavorato in Unes durante il periodo estivo, per sostituzione ferie del personale. Una buona esperienza, devo dire, ambiente sereno e azienda di sani principi..raro trovarne oggi! La consiglio se siete alla ricerca di un lavoro nel settore.”

Come candidarsi in Unes

La pagina aziendale Unes Lavora con Noi riporta tutte le ricerche in corso in Unes, con descrizione dettagliata di mansioni, requisiti, percorso offerto. Per candidarti, ti viene richiesta la registrazione e la compilazione di un form online dove inserire dati in riferimento a: anagrafica, esperienze professionali, se hai già svolto un colloquio di lavoro in Unes, RAL (retribuzione annua lorda), percorso formativo, lingue conosciute, disponibilità a trasferimenti. Una volta compilato il tutto, puoi allegare il tuo curriculum vitae e una foto. Se non trovi un annuncio di lavoro adatto a te o vicino alla tua abitazione puoi comunque inviare una candidatura spontanea, il tuo curriculum verrà preso in considerazione da Unes per eventuali necessità di inserimento futuro.