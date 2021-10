Randstad organizza un corso gratis come tecnico per la lavorazione dei materiali compositi: requisiti e come partecipare

Randstad Italia organizza un corso gratuito come IFTS Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi a Faenza (RA). Ecco tutti i dettagli.

Ci sono determinate figure professionali ricercate e richieste dalle aziende, che avrebbero la possibilità di essere assunte nell’immediato dalle più importanti realtà produttive. Una di queste è l’IFTS Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi. Ecco quindi che Randstad Italia Spa organizza un percorso di formazione innovativo e gratuito che ti permetterà di specializzarti nella lavorazione di carbonio e materiali compositi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è una multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale.

Come partecipare al corso gratuito per IFTS

Se desideri intraprendere un’opportunità formativa altamente professionalizzante che possa aprirti le porte del mondo del lavoro e vuoi specializzarti nella lavorazione di carbonio e materiali compositi, Randstad Italia sta ricercando candidati per partecipare al corso gratuito: IFTS Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi.

Obiettivi del corso e requisiti

Si formeranno figure professionali con competenze adeguate ad operare in contesti tecnologici avanzati del settore aerospaziale, automotive, navale e delle energie rinnovabili. I requisiti richiesti per poter partecipare sono i seguenti:

residenza o domicilio in Emilia Romagna;

Diploma di istruzione secondaria superiore, o ammissione al V anno dei percorsi liceali, o un diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale;

conoscenza base di fondamenti di matematica, fisica e strumenti di calcolo;

conoscenza della lingua inglese (livello B1).

Saranno titoli di studio prioritari, seppur non esclusivi, i diplomi a indirizzo industriale, tecnologico o scientifico.

Dove si terrà il corso e durata

Data di inizio corso : 18/11/2021.

: 18/11/2021. Data scadenza invio candidature : 26/10/2021.

: 26/10/2021. Durata del corso : 800 ore, di cui 320 di stage in azienda.

: 800 ore, di cui 320 di stage in azienda. Sedi del corso : Faenza – Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”; Forlì – Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

: Faenza – Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”; Forlì – Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna. Modalità di accesso: è prevista una fase di selezione per accedere al corso mediante prova scritta (test a risposta chiusa) su conoscenze di base, test di accertamento della conoscenza della lingua inglese e colloquio motivazionale.

Opportunità

Entrerai a far parte di un percorso formativo altamente professionalizzante che vede la partecipazione di:

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.;

I.I.S.L. BUCCI – Faenza (RA);

Scuderia Alphatauri S.P.A. – Faenza (RA);

Blacks s.r.l. -Faenza (RA);

Bucci Composites S.P.A. – Faenza (RA).

Supportano inoltre il progetto: Comune di Faenza – Assessorato alla Scuola, Ferretti Group, Formazione e Sport, Meccanica Sbarzaglia S.R.L., Modelleria Modenese Srl, Regina Technology S.R.L, Pi Effe Tre S.N.C..

Il percorso promosso da Randstad è cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo P.O. 2014-2020 Regione Emilia-Romagna (Operazione Rif. PA 2021-15961/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1263 del 02/08/2021), per questo gratuito per i partecipanti.

Come partecipare al corso gratuito per manutentori

Per candidarti sarà sufficiente andare alla pagina dedicata IFTS Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi sul portale Euspert, inserire il tuo Curriculum Vitae e compilare i campi richiesti in fase di registrazione.

