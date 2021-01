Randstad organizza un corso per il conseguimento Patente C, requisiti e come partecipare

Se desideri lavorare nell’ambito della logistica e trasporti Randstad filiale di Reggio Emilia organizza un corso per il conseguimento della patente C. Ecco tutte le informazioni

Se sei interessato a lavorare in ambito logistico e desideri conseguire la patente C ed il patentino del muletto, la filiale di Reggio Emilia di Randstad organizza un corso di formazione per il suo conseguimento. Negli ultimi mesi il settore della logistica è cresciuto esponenzialmente e molte aziende chiedono frequentemente autisti adibiti al trasporto merci. Per questa ragione è stato organizzato un corso finalizzato al conseguimento di queste due patenti. Ecco di seguito tutte le informazioni a riguardo, i requisiti e come partecipare.

Randstad profilo aziendale

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Corso per conseguire la patente C: requisiti

La C è tra le patenti più richieste in ambito professionale in quanto abilita la persona che la consegue alla guida dei mezzi pesanti, camion e veicoli adibiti al trasporto di cose. La C è ovviamente di categoria superiore rispetto alla consueta patente B e permette la guida, oltre di tutti i veicoli conducibili con la patente B, anche degli autoveicoli destinati al trasporto di cose come camion, veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate.

A questo proposito, dato l’incremento esponenziale degli acquisti online, sono molte le aziende che ricercano personale che si occupi sia del trasporto, della preparazione e dello stoccaggio delle merci a magazzino. Per questo motivo, Randstad Logistics, filiale di Reggio Emilia, organizza un corso di formazione finalizzato al conseguimento della Patente C e del Patentino Muletto. Il corso di formazione, che inizierà il 1 febbraio 2021, avrà:

una durata di 92 ore;

luogo: Reggio Emilia;

Requisiti richiesti per la partecipazione al corso:

Possesso della patente B;

Possesso della Licenza Media;

Dai 21 anni di età compiuti in su.

Come partecipare al corso di formazione

Se hai questi requisiti e desideri lavorare in questo campo, per partecipare al corso ti sarà sufficiente contattare la filiale al numero 0522-1488601 o scrivere una email a reggioemilia.logistics@randstad.it per avere tutte le informazioni a riguardo.